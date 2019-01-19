هل تؤثر أعمال شغب نادي #الإسماعيلي على استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية؟

تفاعل المغردون من المتابعين لكرة القدم في تونس ومصر مع ما حدث في مباراة الأفريقي التونسي والإسماعيلي المصري في بطولة الأندية الأفريقية.

#الافريقي_التونسي

مصدر الصورة @ismailyofficial Image caption تشكيلة فريق الإسماعيلي الذي واجه الأفريقي التونسي

تسبب شغب جماهيري ليل الجمعة في إلغاء مباراة نادي الإسماعيلي أمام نادي الأفريقي التونسي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على ملعب الإسماعيلية الرياضي، شرقي مصر.

وذكر مصدر بوزارة الداخلية المصرية أن أحداث العنف التي وقعت قبل نهاية المباراة بدقائق أدت إلى إصابة 12 شخصا من بينهم بعض رجال الشرطة.

وحطمت مجموعة من الجماهير الغاضبة مقاعد الملعب وألقت بزجاجات المياه والحجارة على طاقم التحكيم وأعضاء الفريق الضيف احتجاجا على قرارات التحكيم،

وإثر ما حدث انتشر هاشتاغ #الافريقي_التونسي في مصر ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح السبت.

وأشار مغردون إلى التأثير المحتمل لما حدث على استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية منددين بما فعله جماهير الاسماعيلي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FpDOt8HW8Pu72C8 هل يعقل هذا من جمهور الاسماعيلى ونحن مقبولون على الامم الافريقيه اين الوطنيه والاسماعيليه من المدن المستطيفه لاحدى المحموعات #عاش الصعيد — جمال حزين (@FpDOt8HW8Pu72C8) ١٩ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hanyyany3 حرام حرام حرام اللي عمله جمهور الإسماعيلي حماقة هيدفع تمنه ليس هو واحدة بل مصر كلها في كاس الأمم الأفريقية — hanyyany (@hanyyany3) ١٨ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmedhelal27 مباراه الاسماعيلي اول خطوه لفشل مشروع اقامه الامم الافريقيه في الخرابه✋ — Ahmed Helal (@ahmedhelal27) ١٨ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohameed0077 بعد أحداث مباراة الاسماعيلي والافريقي:

-سيتم احتساب الاسماعيلي خاسرًا وسيتم استبعاده من البطولة بالإضافة الي عقوبات من لجنة الانضباط

-سيتم استبعاد الاسماعيلية من المدن المنظمة لكأس الامم الافريقية ٢٠١٩ — mohamed hassan (@mohameed0077) ١٩ يناير ٢٠١٩

كما اهتم مشجعو فريق الأهلي بنتيجة المباراة التي جمعت فريقهم مع مضيفه شبيبة الساورة الجزائري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. وأعرب جمهور الأهلي عبر تويتر عن سعادتهم بالنتيجة التي تعني أن الأهلي يواصل سجله الخالي من الهزيمة في دور المجموعات.