هل تؤثر أعمال شغب نادي #الإسماعيلي على استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية؟
تفاعل المغردون من المتابعين لكرة القدم في تونس ومصر مع ما حدث في مباراة الأفريقي التونسي والإسماعيلي المصري في بطولة الأندية الأفريقية.
#الافريقي_التونسي
تسبب شغب جماهيري ليل الجمعة في إلغاء مباراة نادي الإسماعيلي أمام نادي الأفريقي التونسي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على ملعب الإسماعيلية الرياضي، شرقي مصر.
وذكر مصدر بوزارة الداخلية المصرية أن أحداث العنف التي وقعت قبل نهاية المباراة بدقائق أدت إلى إصابة 12 شخصا من بينهم بعض رجال الشرطة.
وحطمت مجموعة من الجماهير الغاضبة مقاعد الملعب وألقت بزجاجات المياه والحجارة على طاقم التحكيم وأعضاء الفريق الضيف احتجاجا على قرارات التحكيم،
وإثر ما حدث انتشر هاشتاغ #الافريقي_التونسي في مصر ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح السبت.
وأشار مغردون إلى التأثير المحتمل لما حدث على استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية منددين بما فعله جماهير الاسماعيلي.
كما اهتم مشجعو فريق الأهلي بنتيجة المباراة التي جمعت فريقهم مع مضيفه شبيبة الساورة الجزائري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. وأعرب جمهور الأهلي عبر تويتر عن سعادتهم بالنتيجة التي تعني أن الأهلي يواصل سجله الخالي من الهزيمة في دور المجموعات.