هل تؤثر أعمال شغب نادي #الإسماعيلي على استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية؟

  • 19 يناير/ كانون الثاني 2019

تفاعل المغردون من المتابعين لكرة القدم في تونس ومصر مع ما حدث في مباراة الأفريقي التونسي والإسماعيلي المصري في بطولة الأندية الأفريقية.

#الافريقي_التونسي

مصدر الصورة @ismailyofficial
Image caption تشكيلة فريق الإسماعيلي الذي واجه الأفريقي التونسي

تسبب شغب جماهيري ليل الجمعة في إلغاء مباراة نادي الإسماعيلي أمام نادي الأفريقي التونسي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على ملعب الإسماعيلية الرياضي، شرقي مصر.

وذكر مصدر بوزارة الداخلية المصرية أن أحداث العنف التي وقعت قبل نهاية المباراة بدقائق أدت إلى إصابة 12 شخصا من بينهم بعض رجال الشرطة.

وحطمت مجموعة من الجماهير الغاضبة مقاعد الملعب وألقت بزجاجات المياه والحجارة على طاقم التحكيم وأعضاء الفريق الضيف احتجاجا على قرارات التحكيم،

وإثر ما حدث انتشر هاشتاغ #الافريقي_التونسي في مصر ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح السبت.

وأشار مغردون إلى التأثير المحتمل لما حدث على استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية منددين بما فعله جماهير الاسماعيلي.

كما اهتم مشجعو فريق الأهلي بنتيجة المباراة التي جمعت فريقهم مع مضيفه شبيبة الساورة الجزائري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. وأعرب جمهور الأهلي عبر تويتر عن سعادتهم بالنتيجة التي تعني أن الأهلي يواصل سجله الخالي من الهزيمة في دور المجموعات.

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