لماذا تنشر الفتيات العربيات صورا لهن بدون مستحضرات تجميل؟

الفتيات العربيات في مصر ودول خليجية ينشرن صورا لهن بدون مستحضرات تجميل عبر مواقع التواصل، بعد انتشار حملة في سوريا حملت اسم "خلي البدر يطلع شهر".

#NoMakeUpChallenge

مصدر الصورة @plottwistba3raf

تداولت مغردات هاشتاغ حمل عنوان #NoMakeUpChallenge وهو تحد شارك به رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي من النساء والفتيات اللائي نشرن صورا لأنفسهم بدون مستحضرات تجميل.

وانتشر الهاشتاغ ليظهر في نحو ألفي تغريدة جاء معظمها من مصر والإمارات والسعودية.

ونشرت العديد من الفتيات صورهن بدون مستحضرات تجميل تأكيدا على جمالهن بدون تلك المستحضرات، ولتعزيز ثقافة الجمال الطبيعي.

وتأتي الحملة بعد أخرى مماثلة في سوريا حملت عنوان "خلي البدر يطلع شهر" أطلقتها منظمة تسمى "الباحثون السوريون". وتجري الحملة خلال شهر يناير الحالي.

وتقول المنظمة السورية إن الغاية هي لفت الانتباه إلى المخاطر الصحية الناجمة عن مساحيق التجميل.