المغردون يناقشون هدف لاعب المنتخب القطري بسام الرواي، وهو عراقي الأصل، في مرمى منتخب العراق وإقصاء بلد نشأته من كأس اسيا 2019.

"ما هو الوطن؟"

مصدر الصورة AFP Image caption بسام الراوي وهو يحتفل بهدف المباراة

تفاعل المغردون العرب مع مباراة أمس الثلاثاء بين قطر والعراق في دور الـ16 ببطولة الأمم الآسيوية وانتهت بفوز العنابي على أسود الرافدين بهدف نظيف.

وتداول المغردون بصورة واسعة هاشتاغين يحملان اسمي الفريقين ليظهرا في نحو خمسين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأشار المغردون العراقيون إلى اللاعب القطري وهو عراقي الأصل الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

وانتقد رواد مواقع التواصل العراقيين اللاعب بسام الراوي الذي اتهموه بأنه أخرج المنتخب العراقي الأصلي من البطولة، وتضايقوا من إشارته لشعار المنتخب القطري على قميصه بعدما سجل هدفه ونشروا صورته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sOwKJhKA8AEnaQd ما العُجْبُ لـو خانَ الفؤادُ ضلوعَهُ؟

إنَّ الذي خـانَ العــراقَ عِـراقي..!!

ألف مبرووك للعنابي و لكن عندما لاعب ولادته في العراق و أبوه لاعب دولي سابق في العراق ( هشام الراوي ) و يسجل في منتخب بلاده و يحتفل بهذه الطريقة المستفزة فلا نطلق على هذا اللاعب سوى كلمة واحدة و هي #نغل — حسين الشمري (@sOwKJhKA8AEnaQd) ٢٢ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sOwKJhKA8AEnaQd ما العُجْبُ لـو خانَ الفؤادُ ضلوعَهُ؟

إنَّ الذي خـانَ العــراقَ عِـراقي..!!

ألف مبرووك للعنابي و لكن عندما لاعب ولادته في العراق و أبوه لاعب دولي سابق في العراق ( هشام الراوي ) و يسجل في منتخب بلاده و يحتفل بهذه الطريقة المستفزة فلا نطلق على هذا اللاعب سوى كلمة واحدة و هي #نغل — حسين الشمري (@sOwKJhKA8AEnaQd) ٢٢ يناير ٢٠١٩

وكان لآخرون رأيا مخالفا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @PYlROFl83uqBBCf #الف_مبروك_بسام_العراقي

كنت رائع في تسديده !!!

الرياضه#فن_ذوق_احترام!

حتى روح رياضيه تغيرت ‼️

شاب عراقي صغير يحمل جنسيه اخرى صوب الكره بنجاح...ما ذنبه..بخساره وطنه الام..

يمعودين احجوا مالت الله ناس خونه باعت لوطن يعني العراق هسه همه اهل الوطن وعلى راس هرم سلطه..ماكو رداد لهم❗️ pic.twitter.com/r7bXJu4nzn — مهندس 🇮🇶 عراقي (@PYlROFl83uqBBCf) ٢٢ يناير ٢٠١٩

بينما تساءلت فاطمة: "موضوع بسام الراوي يخلينا نرجع للسؤال المبهم وهو ما هو الوطن؟ هل الوطن الأرض الشمس الجيران الأهل أم الوطن هو الحقوق الواجبات العيش الكريم."