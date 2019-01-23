كأس اسيا 2019: "ما هو الوطن؟" تساؤلات عبر تويتر بعد هدف لاعب قطر بسام الراوي العراقي الأصل
المغردون يناقشون هدف لاعب المنتخب القطري بسام الرواي، وهو عراقي الأصل، في مرمى منتخب العراق وإقصاء بلد نشأته من كأس اسيا 2019.
"ما هو الوطن؟"
تفاعل المغردون العرب مع مباراة أمس الثلاثاء بين قطر والعراق في دور الـ16 ببطولة الأمم الآسيوية وانتهت بفوز العنابي على أسود الرافدين بهدف نظيف.
وتداول المغردون بصورة واسعة هاشتاغين يحملان اسمي الفريقين ليظهرا في نحو خمسين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وأشار المغردون العراقيون إلى اللاعب القطري وهو عراقي الأصل الذي سجل هدف المباراة الوحيد.
وانتقد رواد مواقع التواصل العراقيين اللاعب بسام الراوي الذي اتهموه بأنه أخرج المنتخب العراقي الأصلي من البطولة، وتضايقوا من إشارته لشعار المنتخب القطري على قميصه بعدما سجل هدفه ونشروا صورته.
وكان لآخرون رأيا مخالفا.
بينما تساءلت فاطمة: "موضوع بسام الراوي يخلينا نرجع للسؤال المبهم وهو ما هو الوطن؟ هل الوطن الأرض الشمس الجيران الأهل أم الوطن هو الحقوق الواجبات العيش الكريم."