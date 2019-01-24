مصريون يناقشون سبب اختفاء محمد صلاح من مواقع التواصل

في مصر ناقش رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختفاء النجم المصري، محمد صلاح، من منصات تلك المواقع.

حملة دعائية؟

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ونقل بعضهم ما جاء في وسائل إعلام مصرية أن غياب صلاح عن مواقع التواصل هو جزء من حملة دعائية.

وجاء في إحدى البرامج الرياضية المصرية أن سبب غلق صلاح لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي هو تعاقده على حملة إعلانية جديدة مع شركة متخصصة في الشحن ونقل البضائع، وفكرة الحملة الإعلانية تقوم على اختفاء صلاح من كل الأماكن إذ تأتي شركة الشحن التي تعاقد معها وتقول إنها قادرة على توصيلك لكل مكان ولأي شخص بما فيهم محمد صلاح نفسه.

وتداول مغردون ما جاء في ذلك البرنامج.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ostoura8 سبب إختفاء محمد صلاح 👇

صلاح تعاقد مع شركة توصيل بضائع والهدف من الحملة ان اللي عايز يوصل ل صلاح الشركة هي الوحيدة اللي هتقدر توصلك ل صلاح عن طريقها وانا معرفش اسم الشركة دي لسه 🤔 #صباح_الخميس pic.twitter.com/QLt3L8uIEn — RaMaDoNa (@Ostoura8) ٢٤ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ostoura8 سبب إختفاء محمد صلاح 👇

صلاح تعاقد مع شركة توصيل بضائع والهدف من الحملة ان اللي عايز يوصل ل صلاح الشركة هي الوحيدة اللي هتقدر توصلك ل صلاح عن طريقها وانا معرفش اسم الشركة دي لسه 🤔 #صباح_الخميس pic.twitter.com/QLt3L8uIEn — RaMaDoNa (@Ostoura8) ٢٤ يناير ٢٠١٩

ونفى مغردون ما تناقله البعض بأن اختفاء صلاح من مواقع التواصل الاجتماعي جاء نتيجة لخلاف مع اتحاد الكرة المصري.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mido228744461 قرار صلاح جاء بناء على حملة إعلانية سيقوم بها خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد عودته إلى مواقع التواصل الإجتماعي من جديد

قرار صلاح لا يتعلق بأي مشاكل جماهيرية أو مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري أو مستقبله مع ليفربول في الفترة المقبلة

Oscar pic.twitter.com/N8UvX61fFN — محمدعمر (@mido228744461) ٢٣ يناير ٢٠١٩

ولم تتمكن بي بي سي من التأكد مما جاء في ذلك البرنامج الرياضي.

وكان صلاح قد أغلق حساباته على مواقع "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بعد ساعات من نشر نجم ليفربول الإنجليزي لتغريدة على حسابه على موقع تويتر باللغة الإنجليزية تقول: "قرار 2019: حان الوقت للتواصل الحقيقي".