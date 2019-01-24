غزيون ينتقدون التحقيق مع حماس للفنان الساخر علي نسمان
- 24 يناير/ كانون الثاني 2019
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
مغردون يناقشون قبض حماس على الفنان الساخر علي نسمان واحتجازه والتحقيق معه قبل إطلاق سراحه.
علي نسمان
ناقش مغردون في قطاع غزة القاء حركة حماس القبض على الفنان الساخر علي نسمان واحتجازه والتحقيق معه لعدة ساعات قبل أن تطلق سراحه.
ويأتي ذلك بعد أن سخر نسمان في أغنية من قطر والأموال التي تبرعت بها لغزة، وأيضا من السفير القطري محمد العمادي الذي يوجد بإستمرار في غزة.
المحتوى غير متاح
وانتقد مغردون احتجاز حماس لنسمان.
شهوة الامن مفتوحة دوما— حذيفة لافي (@HudaifaLafy) ٢٣ يناير ٢٠١٩
المعالجة الأمنية لقضايا الرأي مرفوضة
الحرية للفنان علي نسمان .
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @HudaifaLafy
ازا فعلا معتقلين علي نسمان عالاغنية تبعتو فبجد انتو اتفه من انو الواحد يعلق عليكو 🤨#الدولار_حراااق 🤣— الصحفي محمد ياسين (@MohamedPress12) ٢٣ يناير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @MohamedPress12