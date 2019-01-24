مغردون يناقشون قبض حماس على الفنان الساخر علي نسمان واحتجازه والتحقيق معه قبل إطلاق سراحه.

علي نسمان

مصدر الصورة Facebook Image caption لقطة من الاغنية الساخرة

ناقش مغردون في قطاع غزة القاء حركة حماس القبض على الفنان الساخر علي نسمان واحتجازه والتحقيق معه لعدة ساعات قبل أن تطلق سراحه.

ويأتي ذلك بعد أن سخر نسمان في أغنية من قطر والأموال التي تبرعت بها لغزة، وأيضا من السفير القطري محمد العمادي الذي يوجد بإستمرار في غزة.

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وانتقد مغردون احتجاز حماس لنسمان.