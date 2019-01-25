مدن_السودان_تنتفض: #مواكب_التنحي مستمرة في السودان

يستمر الاهتمام العربي والعالمي بالمظاهرات التي تحمل شعار مواكب التنحي، وتطالب الرئيس السوداني عمر حسن البشير بترك السلطة.

#مدن_السودان_تنتفض

مصدر الصورة Getty Images Image caption لقطة من مظاهرات السودان

ونشر تجمع المهنيين السودانيين بيانا على صفحته على فيسبوك يدعو فيه إلى مظاهرات، اليوم الجمعة، طالبا من السودانيين أداء صلاة الجمعة في الميادين العامة.

وجاء في البيان أن المظاهرات مستمرة من الجمعة اليوم حتى الخميس المقبل في مختلف مدن السودان.

وظهرت كلمة السودان في أكثر من عشرين ألف تغريدة على مدار اليوم الماضي، بينما ظهر هاشتاغ #مدن_السودان_تنتفض في أكثر من 35 ألف تغريدة خلال الفترة الزمنية نفسها.

وتداول المغردون مقاطع للمظاهرات المستمرة.