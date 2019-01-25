المغردون العرب يتابعون عن قرب أحداث فنزويلا

  • 25 يناير/ كانون الثاني 2019

المغردون العرب يتفاعلون مع التطورات في فنزويلا ويقارنونها بما يحدث في العالم العربي.

#فنزويلا

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Image caption متظاهرون من أنصار الرئيس مادورو

تفاعل المغردون العرب مع الأحداث في فنزويلا وذلك بعدما أعلن رئيس المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وانقسم المجتمع الدولي بين مؤيد ومعارض للاعتراف بمادورو رئيسا للبلاد لفترة جديدة، ولكنه حتى الآن لا يزال يحظى بدعم قوي من الجيش الفنزويلي.

وقارن مغردون بين ما يحدث في فنزويلا من دعم دول أجنبية للرئيس مادورو، ومطالبة دول اخرى تدعم المعارضة بتنحيه.

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