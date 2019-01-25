المغردون العرب يتابعون عن قرب أحداث فنزويلا
- 25 يناير/ كانون الثاني 2019
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المغردون العرب يتفاعلون مع التطورات في فنزويلا ويقارنونها بما يحدث في العالم العربي.
#فنزويلا
تفاعل المغردون العرب مع الأحداث في فنزويلا وذلك بعدما أعلن رئيس المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
وانقسم المجتمع الدولي بين مؤيد ومعارض للاعتراف بمادورو رئيسا للبلاد لفترة جديدة، ولكنه حتى الآن لا يزال يحظى بدعم قوي من الجيش الفنزويلي.
وقارن مغردون بين ما يحدث في فنزويلا من دعم دول أجنبية للرئيس مادورو، ومطالبة دول اخرى تدعم المعارضة بتنحيه.
روسيا تدين التدخل في فنزويلا. الصين تدعو لحلٍ سياسي. ايران تدعم مادورو. بعض إميركا اللاتينية يؤيد تدخل واشنطن.أيذكركم الأمر بشيء؟— samikleib-journalist سامي كليب (@samykleyb) ٢٤ يناير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @samykleyb
أميركا أول من أيّد الإنقلاب في فنزويلا على رئيس منتخب عبر الصناديق ..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) ٢٤ يناير ٢٠١٩
وفي #مصر أيّدت الإنقلاب العسكري على رئيس منتخب .. والصورة تنطبق في أكثر من مكان ..
وترمب نفسه حمى قَتَلَة معروفين بدلائل مثبتة .. والسبب لمصالح إقتصادية بعيدا عن قيم الديمقراطية أو الأخلاقية ..
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @jaberalharmi
مستوى التضخم في السودان حاليا اسمه Galloping inflation وده المستوى الخطير الي من بعده بتنفلت الأمور و بيحصل زي ما حصل في زمبابوي و فنزويلا.— Mishal (@OffMishal) ٢٤ يناير ٢٠١٩
والحكومة ما عندها أي حلول منطقية للإقتصاد.
الما مرق الأيام دي بي اختياره حيمرق بكره مجبور. pic.twitter.com/NwAOxpWafr
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @OffMishal
فشل الانقلاب في #فنزويلا والرئيس الفنزويلي مادورو يمهل الدبلوماسيين الأميركيين 72 ساعة لمغادرة البلاد..— fadi jouni (@fady_jouni) ٢٤ يناير ٢٠١٩
مادورو خليفة شافيز ومؤيد لفلسطين ويكفي ان تكون اميركا ضده حتى نعلم موقع الكيان الصهيوني منه وفي اي صف نكون نحن.. ✌️ pic.twitter.com/bfDxAFFO4f
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @fady_jouni