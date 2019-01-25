المغردون العرب يتابعون عن قرب أحداث فنزويلا

المغردون العرب يتفاعلون مع التطورات في فنزويلا ويقارنونها بما يحدث في العالم العربي.

#فنزويلا

مصدر الصورة Getty Images Image caption متظاهرون من أنصار الرئيس مادورو

تفاعل المغردون العرب مع الأحداث في فنزويلا وذلك بعدما أعلن رئيس المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وانقسم المجتمع الدولي بين مؤيد ومعارض للاعتراف بمادورو رئيسا للبلاد لفترة جديدة، ولكنه حتى الآن لا يزال يحظى بدعم قوي من الجيش الفنزويلي.

وقارن مغردون بين ما يحدث في فنزويلا من دعم دول أجنبية للرئيس مادورو، ومطالبة دول اخرى تدعم المعارضة بتنحيه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @samykleyb روسيا تدين التدخل في فنزويلا. الصين تدعو لحلٍ سياسي. ايران تدعم مادورو. بعض إميركا اللاتينية يؤيد تدخل واشنطن.أيذكركم الأمر بشيء؟ — samikleib-journalist سامي كليب (@samykleyb) ٢٤ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jaberalharmi أميركا أول من أيّد الإنقلاب في فنزويلا على رئيس منتخب عبر الصناديق ..

وفي #مصر أيّدت الإنقلاب العسكري على رئيس منتخب .. والصورة تنطبق في أكثر من مكان ..

وترمب نفسه حمى قَتَلَة معروفين بدلائل مثبتة .. والسبب لمصالح إقتصادية بعيدا عن قيم الديمقراطية أو الأخلاقية .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ٢٤ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @OffMishal مستوى التضخم في السودان حاليا اسمه Galloping inflation وده المستوى الخطير الي من بعده بتنفلت الأمور و بيحصل زي ما حصل في زمبابوي و فنزويلا.

والحكومة ما عندها أي حلول منطقية للإقتصاد.

الما مرق الأيام دي بي اختياره حيمرق بكره مجبور. pic.twitter.com/NwAOxpWafr — Mishal (@OffMishal) ٢٤ يناير ٢٠١٩