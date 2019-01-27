حكاية "طفل البلكونة " في مصر... ماذا تكشف لنا؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مصرية خاطرت بحياة إبنها لفتح باب الشقة

"هموت" يصرخ طفل مستغيثا بوالدته التي دفعته إلى تسلق نافذة شقة الجيران في الطابق الثالث للوصول لشرفة شقتهم، كي يفتح الباب من الداخل بعدما أضاع المفتاح.

أثار هذا المقطع الذي انتشر على الانترنت غضبا عارما في مصر، لتعلن السلطات القبض على الأم قبل أن تفرج عنها في وقت لاحق حرصا على عدم تفكك الأسرة.

وبعد إطلاق سراح الأم، انقسم نشطاء إلى فريقين ندد أحدهما بتلك الخطوة وهاجما الأم مطالبا بعدم إخلاء سبيلها، في حين دافع عنها الفريق الآخر.

وبين هذا وذاك، ناقش آخرون الأسباب التي دفعت الأم للمخاطرة بحياة ابنها.

الفقر والجهل ... وأسباب أخرى

أبدى البعض عن تعاطفهم مع الأم بعدما كشفت وسائل إعلام محلية بأنها تعمل كمعينة منزلية لمساعدة زوجها المريض.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @smasimo2017 #طفل_البلكونه

هذة صورة الأم بطلة واقعة فيديو "طفل البلكونة"

هذة الأم تدعى "هند"وهى ام ل4 ابناء تنفق عليهم من خلال العمل كخادمة فى المنازل. وهى من تتولى الأنفاق عليهم بمساعدة زوجها المريض بمرض الأثنى عشر ولك ان تتخيل ما يحدث لها ولأمثالها فى البيوت ولكنه الفقر بدل من القبض

تثقيفها pic.twitter.com/dQdnQXfjNh — ↪haitham ibrahim (@smasimo2017) ٢٦ يناير ٢٠١٩

ويعزو نشطاء تصرف الأم إلى انتشار الجهل وتردي الظروف الاقتصادية.

وطالبوا وزارات الدولة بتوفير أساسيات العيش الكريم للموطنين من تعليم جيد وراتب ثابت وتنظيم برنامج للحد من الزيادة السكانية قبل تطبيق القوانين عليهم ومحاسبتهم.

وكتب سيد: "لا تعاقبوا السيدة صاحبة واقعة #طفل_البلكونه أريدكم أن تعاقبوا السبب في الفقر ..والعوز ..والجهل .. وضياع التعليم ."

في حين رفض محمد عبد الحفيظ تبريرات أهل الطفل ويدعو إلى إيجاد حلول جذرية بدلا من التسامح معهم حتى لايغلف الجهل بغلاف مختلف، حسب قوله.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RaniaBadawy برغم غضبي من مشهد #طفل_البلكونة بالأمس الا أنني حزنت للقبض علي الأم،حدث بداخلي صراع ما بين حق الطفل والإشفاق علي المرأة وأطفالها ان تم حبسها،وزاد حزني اليوم عندما علمت أنها عاملة نظافه "شقيانه علي عيالها"ولم يكن معاها سوي ١٠ جنيهات لا تكفي لنجار،إذن الفقر والجهل كانا سيدا الموقف — Rania Badawy (@RaniaBadawy) ٢٦ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedElfarargy نحن بحاجة الي تعلم ثقافة التربية بمفهومها العام وكيفية التعامل مع الابناء متمثله ف طريقة( التعامل - الحوار - التشجيع وتنمية المهارات - العقاب ...إلخ )

نحن كشعب معظمنا جاهل بالفطرة وهو ما نتج عنه فساد الأطفال وتدمير طفولتهم وتشريد آلاف منهم ف الشوارع وضياع هويتهم

#طفل_البلكونه — ﮼احمدسميرالفرارجي (@AhmedElfarargy) ٢٦ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hafez_1897 هل من الصعب لهذه الدرجة أن نكمل طريقا لآخره! في قصة طفل البلكونة تحولت الكفة بقدرة قادر لجدل وأن الرجل وزوجته غلابة وضحايا الجهل والفقر، رغم أن التصرف لا يحتاج تعليم وغنى بل بدائيات فطرة وإنسانية. لا أطالب بالحبس لكن لابد من موقف جاد يؤسس ويعلي القيم بدلا من تسامح يمرر الجهل. — Mohamed Abdelhafez (@Hafez_1897) ٢٧ يناير ٢٠١٩

الصورة النمطية للأمومة و "ثقافة العنف"

شكك مدونون في أمومة المرأة وصلوا إلى حد وصفها بالمجرمة، إذ كتب محمد الدكاروري:" منك لله يا مجرمة وعلى فكرة الموضوع ليس بالتعليم ولا الثقافة (فذلك بالفطرة)."

ولكن الهجوم على الأم قوبل بانتقادات من آخرين قالوا إن تعنيف المرأة لابنها لا تسقط عنها أمومتها ودعوا إلى التعمق في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأم بدل التقييد بالأفكار النمطية التي رسمت دور الأم في أذهننا.

وحذر آخرون من أن تكرر هذه الحوداث يشير إلى وجود خلل كبير في المجتمع و في مفاهيم تربية وتقويم سلوك الأطفال.

فكتب محمد عبد الرحيم" حن أمام جريمة تكشف كيف يمكن أن يحول "الفرد" نفسه ومن يتحمل مسؤوليتهم إلى "قنابل موقوتة" ..الأب نفسه لا يرى في الأمر جريمة... لا خدمات قريبة بحيث يمكنهم فتح باب الشقة عبر الاستعانة بنجار (قد نكتشف أن أجرة النجار غير متوفرة ).. وطبعا لن نسأله لماذا أنجبت أربعة طالما ظروفك الإقتصادية لا تحتمل ."

وعلقت نيفين بالقول: "فكرة "أنا بضربك عشان بحبك" لا تزال الناس ترددها - واستخدموها في إعلان مندولين عندما خلع الأب الحزام ليضرب ابنه ويقول له "ذلك لمصلحتك" - هذه من أقذر الأفكار المغروسة في الوعي المصري!"