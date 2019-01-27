حكاية "طفل البلكونة " في مصر... ماذا تكشف لنا؟
"هموت" يصرخ طفل مستغيثا بوالدته التي دفعته إلى تسلق نافذة شقة الجيران في الطابق الثالث للوصول لشرفة شقتهم، كي يفتح الباب من الداخل بعدما أضاع المفتاح.
أثار هذا المقطع الذي انتشر على الانترنت غضبا عارما في مصر، لتعلن السلطات القبض على الأم قبل أن تفرج عنها في وقت لاحق حرصا على عدم تفكك الأسرة.
وبعد إطلاق سراح الأم، انقسم نشطاء إلى فريقين ندد أحدهما بتلك الخطوة وهاجما الأم مطالبا بعدم إخلاء سبيلها، في حين دافع عنها الفريق الآخر.
وبين هذا وذاك، ناقش آخرون الأسباب التي دفعت الأم للمخاطرة بحياة ابنها.
الفقر والجهل ... وأسباب أخرى
أبدى البعض عن تعاطفهم مع الأم بعدما كشفت وسائل إعلام محلية بأنها تعمل كمعينة منزلية لمساعدة زوجها المريض.
ويعزو نشطاء تصرف الأم إلى انتشار الجهل وتردي الظروف الاقتصادية.
وطالبوا وزارات الدولة بتوفير أساسيات العيش الكريم للموطنين من تعليم جيد وراتب ثابت وتنظيم برنامج للحد من الزيادة السكانية قبل تطبيق القوانين عليهم ومحاسبتهم.
وكتب سيد: "لا تعاقبوا السيدة صاحبة واقعة #طفل_البلكونه أريدكم أن تعاقبوا السبب في الفقر ..والعوز ..والجهل .. وضياع التعليم ."
في حين رفض محمد عبد الحفيظ تبريرات أهل الطفل ويدعو إلى إيجاد حلول جذرية بدلا من التسامح معهم حتى لايغلف الجهل بغلاف مختلف، حسب قوله.
الصورة النمطية للأمومة و "ثقافة العنف"
شكك مدونون في أمومة المرأة وصلوا إلى حد وصفها بالمجرمة، إذ كتب محمد الدكاروري:" منك لله يا مجرمة وعلى فكرة الموضوع ليس بالتعليم ولا الثقافة (فذلك بالفطرة)."
ولكن الهجوم على الأم قوبل بانتقادات من آخرين قالوا إن تعنيف المرأة لابنها لا تسقط عنها أمومتها ودعوا إلى التعمق في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأم بدل التقييد بالأفكار النمطية التي رسمت دور الأم في أذهننا.
وحذر آخرون من أن تكرر هذه الحوداث يشير إلى وجود خلل كبير في المجتمع و في مفاهيم تربية وتقويم سلوك الأطفال.
فكتب محمد عبد الرحيم" حن أمام جريمة تكشف كيف يمكن أن يحول "الفرد" نفسه ومن يتحمل مسؤوليتهم إلى "قنابل موقوتة" ..الأب نفسه لا يرى في الأمر جريمة... لا خدمات قريبة بحيث يمكنهم فتح باب الشقة عبر الاستعانة بنجار (قد نكتشف أن أجرة النجار غير متوفرة ).. وطبعا لن نسأله لماذا أنجبت أربعة طالما ظروفك الإقتصادية لا تحتمل ."
وعلقت نيفين بالقول: "فكرة "أنا بضربك عشان بحبك" لا تزال الناس ترددها - واستخدموها في إعلان مندولين عندما خلع الأب الحزام ليضرب ابنه ويقول له "ذلك لمصلحتك" - هذه من أقذر الأفكار المغروسة في الوعي المصري!"