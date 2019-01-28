مطالبات لماريا كاري بإلغاء حفلتها في السعودية لإلقاء الضوء على قضية الناشطات المعتقلات
حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب المطربة الأمريكية ماريا كاري بإلغاء حفلتها في السعودية وذلك لإلقاء الضوء على قضية قضية الناشطات في السجون السعودية.
إلغاء الحفلة
وننتقل إلى موضوع اخر تفاعل معه المغردون بداخل العالم العربي وخارجه يدور حول حفلة المطربة الأمريكية ماريا كاري المقرر إحياؤها في السعودية.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تطالب المطربة بإلغاء حفلتها في السعودية لإلقاء الضوء على حقوق المرأة هناك.
ترجمة التغريدة: عزيزتي ماريا كاري هل تعلمين أن ناشطات في حقوق الإنسان معتقلات بدون توجيه تهم لهن في السجون السعودية منذ مايو/أيار ويتم تعذيبهن بأوامر من محمد بن سلمان.
بينما رفض سعوديون الحفل من الناحية الدينية.
ومن المفترض أن تقوم المغنية العالمية ماريا كاري بإحياء الحفل الغنائي في السعودية في 31 يناير/كانون ثاني الجاري.