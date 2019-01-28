مطالبات لماريا كاري بإلغاء حفلتها في السعودية لإلقاء الضوء على قضية الناشطات المعتقلات

حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب المطربة الأمريكية ماريا كاري بإلغاء حفلتها في السعودية وذلك لإلقاء الضوء على قضية قضية الناشطات في السجون السعودية.

إلغاء الحفلة

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وننتقل إلى موضوع اخر تفاعل معه المغردون بداخل العالم العربي وخارجه يدور حول حفلة المطربة الأمريكية ماريا كاري المقرر إحياؤها في السعودية.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تطالب المطربة بإلغاء حفلتها في السعودية لإلقاء الضوء على حقوق المرأة هناك.

ترجمة التغريدة: عزيزتي ماريا كاري هل تعلمين أن ناشطات في حقوق الإنسان معتقلات بدون توجيه تهم لهن في السجون السعودية منذ مايو/أيار ويتم تعذيبهن بأوامر من محمد بن سلمان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @77Dreamlife السعوديه بتجيب المغنيه ماريا كاري عشان تغني وترقص بس لما قلنا لهم نبي حقوقناوتعاملونا كإنسان عاقل قالو لا الموضوع في اختلاف واحنا نمشي ع الدين والشريعه ولازم العلماء يناقشونه وهذا اكبر دليل ان عندنا الدين والفتاوى والعادات لاتطبق الى على المرأه#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه930 pic.twitter.com/wQH2EyUjvK — LAYAN🥀. (@77Dreamlife) ٢٦ يناير ٢٠١٩

بينما رفض سعوديون الحفل من الناحية الدينية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @QueenSohailaa رئيس المراجيح 🤔

ومرجح يامرجح 💃

ماريا كارى تحيى حفل فى مدينة الملك عبد الله بالسعودية علي بعد ٧٠ كلم من المسجد الحرام ...! وكدهون 🤔🤔 pic.twitter.com/4zsVQEIOen — SOHAILA ✍ (@QueenSohailaa) ٢٧ يناير ٢٠١٩

ومن المفترض أن تقوم المغنية العالمية ماريا كاري بإحياء الحفل الغنائي في السعودية في 31 يناير/كانون ثاني الجاري.