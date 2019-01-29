يترقب المغردون في الخليج مباراة اليوم في دور نصف النهائي في بطولة كأس آسيا بين المنتخب القطري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي.

ويلتقي الفريق الفائز مع اليابان التي تأهلت إلى النهائي بعد فوزها على إيران بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

#قطر_والامارات_شعب_واحد

مصدر الصورة Getty Images Image caption مشجعون للمنتخب الإماراتي

وظهر هاشتاغ حمل اسم البلدين في أكثر من 15 الف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما ظهر هاشتاغ حمل عنوان #قطر_والامارات_شعب_واحد أبدى خلاله مغردون رغبتهم في إنهاء الخلاف بين البلدين على خلفية الأزمة السياسية بين قطر وعدد من دول الخليج المحيطة بها، واحتل الهاشتاغ المركز الأول في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في قطر.

وانتشر الهاشتاغ في الكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر بالإضافة إلى السعودية.

وجاءت أول تغريدة على الهاشتاغ من مغرد كويتي.