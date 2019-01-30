طالب مغردون مصريون برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن السلطة بعد تصريحاته الأخيرة التي أعلن فيها عزمه ترك منصبه إذا كانت هذه إرادة شعبية.

وكان السيسي قد قال "أنا في موقعي ده أرفض أكون موجود ضد إرادة المصريين ولو غالبية المصريين رافضين وجودي هتخلى عن موقعي فورا".

#ارحل_ياسيسي

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

ولم تكن هذه الجملة الوحيدة التي أثارت غضب المصريين، وإنما عندما رد السيسي على سؤال أحد الصحفيين الفرنسيين بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا " "مصر كل سنه بتخرج مليون، قولي أشغلهم ازاي؟ أجيب منين؟ حد يقولي أعمل أيه؟ في 3 مليون ونص إلي بيتولدوا كل سنة".

وأطلق المصريون هاشتاغ #ارحل_ياسيسي الذي تصدر قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 35 ألف تغريدة، عبر من خلالها المصريون عن رفضهم لرئيس جمهوريتهم وطالبوه بالرحيل.

قالت ندى عبد العليم "ارحل النهارده غير ارحل بتاعت مبارح ارحل مبارح كانت من كتر المرار والنهارده ارحل كلها اصرار ارحل بانقلابك بخرابك بفسادك ارحل بسلاحك و دباباتك قتلت الشباب واغتالت احلامهم خطفت البنات من قلب بيوتهم ارحل بجرائمك ال ملهاش اخر"

وقال شخص يطلق على نفسه اسم الإعلامي "ارحل فإن السيل قد بلغ الزّبى والشعب جاعَ ، والديار خراب والظلم فاش، والأنام بئيسة أمّا وعودكَ خدعـة وسـراب"

وفي المقابل قال حساب اسلمي يا مصر " لو ارحل يا سيسي عشان تعود الشرعية للشعب وتجرى انتخابات نظيفة الشعب وحده صاحب القرار فيها، يبقى ارحل. لو ارحل يا سيسي عشان يجى مكانك اللي رحلناهم قبل منك رجال الله الأوصياء علينا ونقدم فروض الطاعة للكاهن الأكبر، يبقى خليك ويبقى الوضع على ما هو عليه لحين ترحيل الكل"

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يطالب فيها المصريون برحيل السيسي عبر هذا الهاشتاغ.

وأطلق المصريون هذا الهاشتاغ لأول مرة في العالم 2015 بعد خطاب ألقاه الرئيس وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة كل الشعب المصري.

وأتت المرة الثانية في العالم 2016 بعد خطاب ألقاه وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دوما تتبعان للسعودية.

والمرة الثالثة جاءت في العام 2018 بعد انتشار مقطع للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في دورة لمؤتمر الشباب عقدت بجامعة القاهرة، يعبر فيه عن استيائه من هاشتاغ ارحل يا سيسي.