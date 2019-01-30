تأهل المنتخب القطري لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا 2019 لكرة القدم بعد فوزه بنتيجة 4-0 على الإمارات، مستضيف الدورة، في أول مباراة بينهما منذ قطع العلاقات بين البلدين في عام 2017.

#قطر_الامارات

مصدر الصورة Getty Images Image caption نصف نهائي كأس آسيا 2019 بين قطر والإمارات

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هاشتاغ #قطر_الامارات الذي وصلت عدد المشاركات فيه إلى أكثر من 170 ألف تغريدة تصدرت قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية.

وانتشر الهاشتاغ بشكل كبير في كل من قطر والإمارات وعمان والكويت وليبيا والبحرين وتونس والجزائر والمغرب ومصر والأردن والعراق والسعودية والمملكة المتحدة.

وأرخى الخلاف السياسي بظله على المباراة إذ قام الجمهور الإماراتي بإطلاق الصافرات أثناء عزف النشيد الوطني القطري، وتعرّض المنتخب القطري للرشق بالأحذية من طرف جماهير منتخب الإمارات بعد تسجيل قطر الهدف الثاني في مرمى أصحاب الأرض.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alshiadi999 #قطر_الامارات



ليس الإمارات فازت لا ولا قطرُ

بل إنما الخلق المحمود ينتصر



تبقى المحامد فينا كي تمثلنا

تمضي المباراة والأهداف و(الكُوَر)



إنا نحبكمُ لا فرق بينكمُ

لكنّ من فقدوا الأخلاق هم خسروا



عودوا لبعضكم عيشوا الزمان معا

يقضى الزمان على أهل قد انتفروا pic.twitter.com/enzVfehE79 — ﮼هلال،الشيادي (@alshiadi999) ٢٩ يناير ٢٠١٩

ولم تغب فرحة الجمهور القطري عن مواقع التواصل الاجتماعي.

قال خالد جاسم "رجال قطر يكتبون التاريخ في العاصمة الإمارتية بكاس اسيا 2019 ويصعدون لنهائي البطولة"

وقال ثاني بن حمد "فعلها الأبطال وتأهلوا لنهائي كأس آسيا، بالإرادة حققوا الإنجاز، وبالعزيمة أثبتوا أنه لا يوجد مستحيل في قاموس القطريين. ألف مبروك للشعب القطري"

وفي المقابل لم يتقبل جمهور المنتخب الإماراتي الهزيمة فقال أمجد طه " ويا صغير ما يكبرك لا هدف ولا فوز ... وتبقى صغير فزت بس موب زودك بزود المرتزقة".

وقال سلطان الزايدي "التعاطف مع النظام القطري لأن المنتخب القطري ينتصر في لعبة كرة قدم بمجموعة من المجنسين سذاجة وقلة وعي. قضيتنا مع نظام إرهابي قذر يدعم الجماعات الإرهابية ويسعى لتشويه المنطقة . انتبهوا، ما يحدث هو استفادة إعلامية لا غير ضمن حربهم الإعلامية القذرة"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zaidi161 التعاطف مع النظام القطري -لأن المنتخب القطري ينتصر في "لعبة كرة قدم" بمجموعة من المجنسين- سذاجة وقلة وعي.قضيتنا مع نظام إرهابي قذر يدعم الجماعات الإرهابية ويسعى لتشويه المنطقة .#انتبهوا.. ما يحدث هو استفادة إعلامية لا غير ضمن حربهم الإعلامية القذرة..!#قطر_الامارات — سلطان الزايدي (@zaidi161) ٢٩ يناير ٢٠١٩

وكما طغت السياسة على الرياضة في المباراة، كذلك هو الحال على مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبر البعض أن "هزيمة قطر للإمارات لم تكن فقط رياضية بل كانت سياسة واقتصادية وإعلامية وأخلاقية" على حد قول الصحفي تركي الشلهوب.