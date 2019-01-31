انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد في السعودية

أعلنت السعودية انتهاء الحملة الموسعة التي أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2017 على الفساد، وطالت العشرات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.

#انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد

مصدر الصورة Getty Images Image caption ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 26 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن ثقتهم بالمملكة بقيادة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

فقال الإعلامي السعودي عبدالله البندر الشفافية التي تعمل بها الحكومة السعودية أصبحت نموذج قيادي جريء متفرّد يُضرب به المثل، ولا تجده في هذا الزمان كثيراً مما جعل البعض يتمنى وجود القيادة السعودية في بلده.

وقال الكاتب في جريدة الشرق الأوسط سلمان الدوسري #انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد مرحلة حاسمة من تاريخ المملكة، أعادت 400 مليار ريال لخزينة الدولة، أسست لثقافة جديدة في التعامل مع المال العام، مال الدولة ليس مشاعاً ليستباح، والأهم، الدول العاقلة لا تنتقم من مواطنيها متى ما سووا أوضاعهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @a_albander الشفافية التي تعمل بها الحكومة السعودية أصبحت نموذج قيادي جريء متفرّد يُضرب به المثل، ولا تجده في هذا الزمان كثيراً مما جعل البعض يتمنى وجود القيادة السعودية في بلده.



لكَ الحمد والشكر يالله 🇸🇦❤️#انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد pic.twitter.com/VPF5976pSX — عبدالله البندر (@a_albander) ٣٠ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SalmanAldosary #انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد مرحلة حاسمة من تاريخ المملكة..

أعادت 400 مليار ريال لخزينة الدولة…

أسست لثقافة جديدة في التعامل مع المال العام…

مال الدولة ليس مشاعاً ليستباح…

والأهم.. الدول العاقلة لا تنتقم من مواطنيها متى ما سووا أوضاعهم — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) ٣٠ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sattam_al_saud #انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد



المملكة تحارب الفساد بكل وضوح وقوه وحزم ومحاسبه الفاسدين وإعاده 400 مليار إلى خزينة الدولة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد. ولامكان لفاسد بيننا ولامجامله على حساب الوطن والمواطن..💚💚 — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) ٣٠ يناير ٢٠١٩

وطالب البعض الأمير محمد بن سلمان بالتدخل لمكافحة الفساد في مجال الرياضة في المملكة العربية السعودية فقال سلمان الجميري "نسأل الله أن تستمر اللجنة وتشمل كل الهيئات والوزارات ومنها الإسكان والعمل والإعلام وهيئة الرياضة فالمتابع السعودي مازال يرى ان هناك الكثير من التجاوزات تحدث حتى الآن".

وقالت إحدى المغردات "الديوان الملكي لازم يعرف الفساد بالرياضة ويقضون على الفساد لأن الرياضة جزء من واجهة المملكة العربية السعودية انقذو النصر ارجوكم وانقذوا الأندية الضعيفة الي راحت حقوقها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @salmanaljomeri #انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد نسئل الله ان اللجنه تستمر وتشمل كل الهيئات والوزارات ومنها الاسكان والعمل والاعلام وهيئة الرياضه فالمتابع السعودي مازال يرى ان هناك الكثير من التجاوزات تحدث حتى الان — سلمان الجميريmbs (@salmanaljomeri) ٣١ يناير ٢٠١٩