#انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد في السعودية
أعلنت السعودية انتهاء الحملة الموسعة التي أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2017 على الفساد، وطالت العشرات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.
#انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 26 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن ثقتهم بالمملكة بقيادة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.
فقال الإعلامي السعودي عبدالله البندر الشفافية التي تعمل بها الحكومة السعودية أصبحت نموذج قيادي جريء متفرّد يُضرب به المثل، ولا تجده في هذا الزمان كثيراً مما جعل البعض يتمنى وجود القيادة السعودية في بلده.
وقال الكاتب في جريدة الشرق الأوسط سلمان الدوسري #انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد مرحلة حاسمة من تاريخ المملكة، أعادت 400 مليار ريال لخزينة الدولة، أسست لثقافة جديدة في التعامل مع المال العام، مال الدولة ليس مشاعاً ليستباح، والأهم، الدول العاقلة لا تنتقم من مواطنيها متى ما سووا أوضاعهم.
وطالب البعض الأمير محمد بن سلمان بالتدخل لمكافحة الفساد في مجال الرياضة في المملكة العربية السعودية فقال سلمان الجميري "نسأل الله أن تستمر اللجنة وتشمل كل الهيئات والوزارات ومنها الإسكان والعمل والإعلام وهيئة الرياضة فالمتابع السعودي مازال يرى ان هناك الكثير من التجاوزات تحدث حتى الآن".
وقالت إحدى المغردات "الديوان الملكي لازم يعرف الفساد بالرياضة ويقضون على الفساد لأن الرياضة جزء من واجهة المملكة العربية السعودية انقذو النصر ارجوكم وانقذوا الأندية الضعيفة الي راحت حقوقها".