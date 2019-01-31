أطلقت ناشطات سعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حملة طالبوا من خلالها الملك سلمان بتخصيص رواتب شهرية لربات البيوت.

#ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت

مصدر الصورة Getty Images Image caption حملة تطالب بتخصيص رواتب لربات البيوت في السعودية

وأطلق المستخدمون هاشتاغ #ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من عشرة ألاف تغريدة انقسم من خلالها المغردون بين مؤيد ومعارض للطلب المقترح.

ويقول مؤيدون، إنهم يريدون تعويضًا ماديًا عن التزام ربات البيوت في منازلهن، بحيث يوفر لهن نوعًا من الاستقلال المادي ويسد احتياجاتهن الضرورية.

فقال محمد اليحيا "من التزمت بيتها لتقوم على تربية أطفالها وخدمة زوجها وأبنائها وبناتها الذين يخرجون لأعمالهم ومدارسهم تستحق الاحترام والتقدير والإكرام وراتباً شهريا يشعرها بأهمية العمل الجليل الذي تقوم به ويمنحها الثقة والاعتزاز بنفسها ويساعدها على قضاء حوائجها ".

وقالت أمول " بعض الردود مو عاجبهم انو يكون لربات البيت مصروف شهري من الحكومة اموت واعرف ليش وش قاهرك يعني ربت البيت لو لقت وظيفه بتقعد في البيت اتركو الحسد يا ناس وخافوا الله ما تدرون عن الظروف واذا انتي قادره تمشين يومك غيرك لا"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alyahyamo7ammad #ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت

من التزمت بيتها لتقوم على تربية أطفالها وخدمة زوجها وأبنائها وبناتها الذين يخرجون لأعمالهم ومدارسهم تستحق الإحترام والتقدير والإكرام وراتباً شهريا يشعرها بأهمية العمل الجليل الذي تقوم به ويمنحها الثقة والإعتزاز بنفسها ويساعدها على قضاء حوائجها . — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ٣٠ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @D79n7JMyu1KyBtT #ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت



بعض الردود مو عاجبهم انو يكون لربات البيت مصروف شهري من الحكومه اموت واعرف ليش وش قاهرك يعني ربت البيت لو لقت وظيفه بتقعد في البيت اتركو الحسد ياناس وخافو الله ماتدرون عن الظروف واذا انتي قادره تمشين يومك غيرك لا — اموول (@D79n7JMyu1KyBtT) ٣٠ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m__fllh #ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت

يستاهلون امهاتنا وخواتنا وبناتنا من ربات البيوت على قول الامير عبدالله الفيصل رحمه الله بأن المراه ربة المنزل هي أفضل عندي من الجندي في الميدان وهي أهم من الدكتور في الجامعه وهي ارقى واجمل واحفظ لها ان تكون موظفه بوظيفه مختلطه او تقود سيارة pic.twitter.com/6JWH6Q9sS1 — مـفلح العـتيبي (@m__fllh) ٣٠ يناير ٢٠١٩

وفي المقابل لم يتقبل آخرون الفكرة معتبرين أن من تطالب براتب عليها أن تخرج من البيت وتبحث عن عمل.

فقالت فتاة سعودية تطلق على نفسها اسم ضوء القمر " كيف تطلبين مال بدون مقابل عمل!؟ يعني اذا العائلة فقيره فيه جمعيات تختص فيهم اما بكامل شبابها تبي بس تنام بالبيت وتأخذ راتب اشوف الطلب غريب جدا بالنسبة للأمهات كبيرات السن فالواجب على ابنائهم يقتطعون لهم من رواتبهم غير كذا قومي من فراشك وابحثي عن عمل"

وأضافت خولة " محد جبرك تكوني ربه بيت هذا شي بإختيارك الدولة مالها شغل، خلي عنك الاتكالية والكسل واذا تبغي راتب اشتغلي مو جالسه تركبي الدولة جميلة انك اخترت تكوني ربة منزل، في شباب عاطلين وفيه بنات عاطلات ليش انتِ بذات الي تبغي فلوس وانتِ جالسة؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @smartgirl_ksa كيف تطلبين مال بدون مقابل عمل!؟ يعني اذا العائله فقيره فيه جمعيات تختص فيهم اما بكامل شبابها تبي بس تنام بالبيت وتاخذ راتب اشوف الطلب غريب جدا بالنسبه للامهات كبيرات السن فالواجب على ابنائهم يقتطعون لهم من رواتبهم غير كذا قومي من فراشك وابحثي عن عمل #ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت — ضوء القمر (@smartgirl_ksa) ٣٠ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @xxxneomlegend محد جبرك تكوني ربه بيت هذا شي بإختيارك الدولة مالها شغل، خلي عنك الاتكاليه والكسل واذا تبغي راتب اشتغلي مو جالسه تركبي الدولة جميلة انك اخترتي تكوني ربه منزل!!

في شباب عاطلين وفيه بنات عاطلات ليش انتِ بذات الي تبغي فلوس وانتِ جالسة؟ #ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت — خولة🐆 (@xxxneomlegend) ٣٠ يناير ٢٠١٩