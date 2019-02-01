ولادة الحكومة اللبنانية في الشهر التاسع

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، تشكيل الحكومة اللبنانية بعد حوالي تسعة اشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها.

الحكومة اللبنانية

مصدر الصورة Getty Images Image caption رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

وشهدت سماء العاصمة بيروت احتفالات بالألعاب النارية ابتهاجا بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، وامتدت الاحتفالات لتصل مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطلق لبنانيون هاشتاغات عدة احتفاء بالمناسبة نذكر منها #الحكومة #حكومة #الجمهورية وغيرها ليصل عدد التغريدات إلى أكثر من خمس ألاف تغريدة عبر من خلالها اللبنانيون عن سعادتهم متمنين أن تكون هذه الحكومة على قدر المسؤولية الموكلة إليها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @najwakaram مبروك لإلنا تشكيل #الحكومة وإنشاالله تكون عندها خطة تنقذ فيها الشعب من قلقو وخوفو وتعيّشو حقيقة بيحصل فيها على حقوقو الطبيعية 🙏🏼 — Najwa Karam (@najwakaram) ١ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NancyAjram مبروك الحكومة الجديدة. مبروك للرئيس #سعد_الحريري ومبروك لكل الوزيرات والوزراء.

نطرنا كتير تشكيل الحكومة.. كلنا منتمى تكون حكومة لخدمة لبنان والشعب اللبناني، أملنا كبير..هلق صار وقت الشغل. — Nancy Ajram (@NancyAjram) ٣١ يناير ٢٠١٩

وشكر عدد من اللبنانيين الوزير السابق وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، من خلال هاشتاغ #شكرا_جنبلاط الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان حاصدا أكثر من ثلاثة ألاف تغريدة، اعتبر من خلالها المستخدمون أن التسهيلات التي قدمها جنبلاط هي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة.

وتحدث كثيرون عن الوزيرات الأربعة اللاتي سيشاركن في هذه الحكومة وبالأخص الوزيرة ريا الحسن التي ستتولى وزارة الداخلية والبلديات، والتي تحدث لأول مرة في العالم العربي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Jessicaazar اسم وزير الداخلية او بالأحرى وزيرة الداخلية، يشكل صدمة ايجابية🙌🏻 ريا الحسن اول امرأة في تاريخ لبنان تتسلم وزارة الداخلية بعد ان كانت الحسن اول امرأة تتسلم وزارة المالية ايضا في حكومة الرئيس سعد الحريري. #ريا_الحسن — Jessica Azar (@Jessicaazar) ٣١ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @General_Roukoz مبروك للبنان الحكومة الجديدة ومبروك للسيدات اللبنانيات تمثيلهن ب٤ نساء كفوؤات في العمل الوزاري... ان شاء الله ما ياخد البيان الوزاري ٩ اشهر آخرين، البلد بدو حلم الله!#حكومة — Chamel Roukoz (@General_Roukoz) ٣١ يناير ٢٠١٩

ومن جهة أخرى، اعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوضع سيبقى على ما هو عليه في ظل تشكيل الحكومة أو في غيابها، متسائلين حول خلفيات إلغاء وزارة مكافحة الفساد.