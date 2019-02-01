ولادة الحكومة اللبنانية في الشهر التاسع
أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، تشكيل الحكومة اللبنانية بعد حوالي تسعة اشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها.
الحكومة اللبنانية
وشهدت سماء العاصمة بيروت احتفالات بالألعاب النارية ابتهاجا بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، وامتدت الاحتفالات لتصل مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطلق لبنانيون هاشتاغات عدة احتفاء بالمناسبة نذكر منها #الحكومة #حكومة #الجمهورية وغيرها ليصل عدد التغريدات إلى أكثر من خمس ألاف تغريدة عبر من خلالها اللبنانيون عن سعادتهم متمنين أن تكون هذه الحكومة على قدر المسؤولية الموكلة إليها.
وشكر عدد من اللبنانيين الوزير السابق وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، من خلال هاشتاغ #شكرا_جنبلاط الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان حاصدا أكثر من ثلاثة ألاف تغريدة، اعتبر من خلالها المستخدمون أن التسهيلات التي قدمها جنبلاط هي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة.
وتحدث كثيرون عن الوزيرات الأربعة اللاتي سيشاركن في هذه الحكومة وبالأخص الوزيرة ريا الحسن التي ستتولى وزارة الداخلية والبلديات، والتي تحدث لأول مرة في العالم العربي.
ومن جهة أخرى، اعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوضع سيبقى على ما هو عليه في ظل تشكيل الحكومة أو في غيابها، متسائلين حول خلفيات إلغاء وزارة مكافحة الفساد.