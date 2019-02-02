قطر تفرض نفسها على الساحة الكروية

توج المنتخب القطري بلقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

#قطر_اليابان

مصدر الصورة Getty Images Image caption قطر تتوج بلقب بطولة كأس آسيا

واستغل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الحدث مطلقين عدة هاشتاغات في الدول العربية كافة حصدت أكثر من 300 ألف تغريدة.

وكان هاشتاغ #قطر_اليابان الأكثر تداولا في قطر والإمارات والسعودية ومصر وعمان والبحرين والكويت والأردن والعراق ولبنان حاصدا أكثر من 175 ألف تغريدة عبر من خلالها الجمهور العربي بأغلبيته عن فرحته بفوز المنتخب القطري على المنتخب الياباني.

وقال ثاني بن حمد "تحقق الحلم، انتصرت الإرادة، رفرف العنابي عالياً فوق منصات التتويج بفضل أبطال الأدعم. الف مبروك لقطر قيادةً وشعباً الفوز بكأس اسيا. إنجاز ستسجله ذاكرة التاريخ."

#قطر_بطل_آسيا

وتداول مستخدمو مواقع التواصل هاشتاغات أخرى نذكر منها #قطر_بطل_اسيا و #qatar والمنتخب القطري وغيرها من الهاشتاغات التي كانت ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في العالم العربي.

ومن جهة أخرى رفض البعض اقحام السياسة بالرياضة واستنكروا تشجيع بعض الدول الخليجية لمنتخب اليابان على حساب منتخب قطر، ونشروا صور لمشجعين عرب يحملون الأعلام اليابانية على مدرجات ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية ابوظبي.

ولفت البعض لوقفة الجماهير العمانية مع المنتخب القطري.