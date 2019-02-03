بعد تشكيل الحكومة لبنانيون يسألون #مين_المسؤول

بعد تسعة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية، أخذت الصورة التذكارية للحكومة وبدأ العمل على إيجاد صيغة للبيان الوزاري لإعطائها الثقة.

#مين_المسؤول

مصدر الصورة Getty Images Image caption الحكومة اللبنانية

وفي ظل هذه التطورات على الساحة اللبنانية أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغ #مين_المسؤول الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في البلاد حاصدا أكثر من ثماني آلاف تغريدة.

وسأل المغردون الساسة اللبنانيين عن المسؤول الذي أوصل لبنان إلى شفير الهاوية، على حد قولهم، بعد أن تخاصموا وتصارعوا على توزيع الحقائب الوزارية على أساس طائفي وليس على أساس الكفاءة والعمل من أجل النهوض بالوطن.

فسأل مصطفى بواري "مين المسؤول عن الناس لي كل يوم بتموت عبواب المستشفيات، عن ناس بتنحبس وتتعذب ظلما، عن غياب العدالة والإنسانية، عن فساد النظام وانتشار الرشوة والواسطة، عن فساد التعليم والاستشفاء"

وسألت رندلا "مين المسؤول عن إفلاس خزينة الدولة"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MBawary #مين_المسؤول

عن الناس لي كل يوم بتموت عبواب المستشفيات

عن الناس تنحبس و تتعذب ظلم

عن غياب العدالة و الانسانية

عن فساد النظام و انتشار الرشوة و الواسطة

عن فساد التعليم و الاستشفاء — Mostafa Bawary (@MBawary) ٢ فبراير ٢٠١٩

ورد بعض المغردين على المتسائلين بالقول انتم من أوصلتم البلاد إلى هنا من خلال انتخابكم على أساس مذهبي وطائفي وحزبي وليس انتخاب الأفضل من أجل لبنان وشعبه"

فغرد برهوم قائلا " الذي انتخبهم هو المسؤول ما بدها تفكير"

وكتب فادي غصن "بس تبطلوا ترضعوا الفساد من صدور أمهاتكم، وبس تبطل طائفية من نفوسكم، وبس تبطلوا تهللوا لزعيم ورجل دين قادكم كالأغنام على مذبح الشعارات الفارغة، وبس يصير انتمائكم لوطنكم مش لطوايفكم، وبس تصيروا تكبوا الزبالة بمكانها وتوقفوا بالصف ساعتها بخبركم #مين_المسؤول إلى ذلك الحين بنصحكم تصمتوا"