أمير قطر يستقبل أبطال آسيا وقطريون يغردون #نفتخر_فيكم

استقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في مطار حمد الدولي، مساء السبت، المنتخب القطري الفائز ببطولة كأس آسيا 2019، التي احتضنتها الإمارات.

#نفتخر_فيكم

مصدر الصورة Getty Images Image caption أمير قطر يستقبل أبطال آسيا

وأطلق مشجعو منتخب العنابي على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #نفتخر_فيكم بعد أن حصد منتخبهم اللقب لأول مرة في تاريخه، وتصدر الوسم قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في دولة قطر حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة، عبروا من خلالها عن شكرهم وتقديرهم للمنتخب رغم الضغوط التي تعاني منها بلادهم مشيدين بالروح القتالية العالية التي تحلى بها اللاعبون في المباراة النهائية.

#الوعد_فالكورنيش

وبرز هاشتاغ آخر في قطر #الوعد_فالكورنيش الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في البلاد حاصدا أكثر من ثلاث ألاف تغريدة حيث زحفت الجماهير إلى كورنيش الدوحة لاستقبال المنتخب، ورفع القطريون والمقيمون العَلم القطري، واستقلَّ المشجعون السيارات، وأطلقوا العنان لأبواقها؛ احتفاءً بالإنجاز القاري غير المسبوق للكرة القطرية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khalidjassem74 لكل من تمنى انه يوقف مع منتخب بلاده بالبطولة وحرم بسبب الحصار

لكل من تمنى ان يحضر في ليلة تاريخية لبلاده وحرم

لكل من عجز عن التعبير للاعبين فالملعب ليلة النهائي،

لقطر للتاريخ لرجال قطر

ملعبنا اليوم فالكورنيش

احتفالية ورساله للعالم كله#الوعد_فالكورنيش بعد المغرب لأستقبال التاريخ pic.twitter.com/t625wLtl5Q — خالد جاسم (@khalidjassem74) ٢ فبراير ٢٠١٩

ونشر المغردون صورا ومقاطع فيديو لمراسم الاستقبال في مطار حمد الدولي.