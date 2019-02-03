أمير قطر يستقبل أبطال آسيا وقطريون يغردون #نفتخر_فيكم
- 3 فبراير/ شباط 2019
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
استقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في مطار حمد الدولي، مساء السبت، المنتخب القطري الفائز ببطولة كأس آسيا 2019، التي احتضنتها الإمارات.
#نفتخر_فيكم
وأطلق مشجعو منتخب العنابي على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #نفتخر_فيكم بعد أن حصد منتخبهم اللقب لأول مرة في تاريخه، وتصدر الوسم قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في دولة قطر حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة، عبروا من خلالها عن شكرهم وتقديرهم للمنتخب رغم الضغوط التي تعاني منها بلادهم مشيدين بالروح القتالية العالية التي تحلى بها اللاعبون في المباراة النهائية.
انقش على الكاس بصمتنا واسامينا— حمد البريدي (@hamad_albraidi) ٢ فبراير ٢٠١٩
خواطرٍ فارحه وصدور مجروحه
'
حن نبغي الصعب لان الصعب يبغينا
سلام يا ابطالنا .. والعز وصروحه
'
الى تنومس #تميم_المجد .. يكفينا
يفداه شعبٍ يفادي لجله بـ روحه
'
الشعب يهديه لانه دوم يهدينا
وابسط هديه .. نجيب الكاس للدوحه
'#نفتخر_فيكم#قطر_بطل_اسيا pic.twitter.com/naSRpJiukJ
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @hamad_albraidi
يستاهل الكاس 🏆 من شاله #نفتخر_فيكم pic.twitter.com/nOTjmO1J8H— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ٢ فبراير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @QFA
انت الملك سيد الملعب بمشوارك— الشوق طير (@shooq_tiar) ٢ فبراير ٢٠١٩
وانت للعب استاذه ودكتوره
تصدعت صخرة اليابان باسوارك
وسلمت امرها في اللعب مجبوره#الوعد_فالكورنيش#نفتخر_فيكم#الشوق_طير #كأس_اسيا @QFA @KHK pic.twitter.com/q3WQYYw1Iz
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @shooq_tiar
#الوعد_فالكورنيش
وبرز هاشتاغ آخر في قطر #الوعد_فالكورنيش الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في البلاد حاصدا أكثر من ثلاث ألاف تغريدة حيث زحفت الجماهير إلى كورنيش الدوحة لاستقبال المنتخب، ورفع القطريون والمقيمون العَلم القطري، واستقلَّ المشجعون السيارات، وأطلقوا العنان لأبواقها؛ احتفاءً بالإنجاز القاري غير المسبوق للكرة القطرية.
لكل من تمنى انه يوقف مع منتخب بلاده بالبطولة وحرم بسبب الحصار— خالد جاسم (@khalidjassem74) ٢ فبراير ٢٠١٩
لكل من تمنى ان يحضر في ليلة تاريخية لبلاده وحرم
لكل من عجز عن التعبير للاعبين فالملعب ليلة النهائي،
لقطر للتاريخ لرجال قطر
ملعبنا اليوم فالكورنيش
احتفالية ورساله للعالم كله#الوعد_فالكورنيش بعد المغرب لأستقبال التاريخ pic.twitter.com/t625wLtl5Q
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @khalidjassem74
اهل قطر + المقيمين الكرام#الوعد_فالكورنيش اليوم pic.twitter.com/ZFkaacLaNS— خالد ابراهيم السليطي (@Drkalsulaiti) ٢ فبراير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Drkalsulaiti
#قطر_ابطال_اسيا #الوعد_فالكورنيش 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 Asian Cup Champions pic.twitter.com/baQPpP8HoU— Sara Kameli 💫 (@sarakameli_) ٢ فبراير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @sarakameli_
ونشر المغردون صورا ومقاطع فيديو لمراسم الاستقبال في مطار حمد الدولي.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يردد النشيد الوطني مع المنتخب القطري عقب وصولهم مطار الدوحة بعد فوزهم بكأس آسيا.— المجلس (@Almajlliss) ٢ فبراير ٢٠١٩
#كاس_اسيا_2019 #نفتخر_فيكم #اسياد_اسيا #الوعد_فالكورنيش pic.twitter.com/XDwj8eM4Nk
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Almajlliss
سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في مقدمة مستقبلي أبطال منتخب #قطر 🇶🇦— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ٢ فبراير ٢٠١٩
#تميم_المجد#العنابي_سيد_آسيا#قطر_أسياد_آسيا #نفتخر_فيكم pic.twitter.com/sp315JVTTK
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ALThani_M
هذه اللحظات التاريخية لايمكن وصفها ❤️#نفتخر_فيكم pic.twitter.com/9OSIAn2PfT— فهد العمادي (@fahedalemadi) ٢ فبراير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @fahedalemadi