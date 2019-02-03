أمير قطر يستقبل أبطال آسيا وقطريون يغردون #نفتخر_فيكم

  • 3 فبراير/ شباط 2019

استقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في مطار حمد الدولي، مساء السبت، المنتخب القطري الفائز ببطولة كأس آسيا 2019، التي احتضنتها الإمارات.

#نفتخر_فيكم

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Image caption أمير قطر يستقبل أبطال آسيا

وأطلق مشجعو منتخب العنابي على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #نفتخر_فيكم بعد أن حصد منتخبهم اللقب لأول مرة في تاريخه، وتصدر الوسم قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في دولة قطر حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة، عبروا من خلالها عن شكرهم وتقديرهم للمنتخب رغم الضغوط التي تعاني منها بلادهم مشيدين بالروح القتالية العالية التي تحلى بها اللاعبون في المباراة النهائية.

#الوعد_فالكورنيش

وبرز هاشتاغ آخر في قطر #الوعد_فالكورنيش الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في البلاد حاصدا أكثر من ثلاث ألاف تغريدة حيث زحفت الجماهير إلى كورنيش الدوحة لاستقبال المنتخب، ورفع القطريون والمقيمون العَلم القطري، واستقلَّ المشجعون السيارات، وأطلقوا العنان لأبواقها؛ احتفاءً بالإنجاز القاري غير المسبوق للكرة القطرية.

ونشر المغردون صورا ومقاطع فيديو لمراسم الاستقبال في مطار حمد الدولي.

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