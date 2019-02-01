هل يبقى عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر لفترة خامسة؟
أعرب رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى عن أمله "الكبير" في ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
#بوتفليقة مرشحا لـ #رئاسيات_2019 في #الجزائر؟
وأعلن أحمد أويحيى،الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في الحكم مع حزب جبهة التحرير الوطنية الذي يرأسه عبد العزيز بوتفليقة، مناشدة حزبه لبوتفليقة الترشح لانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ابريل/ نيسان من هذا العام.
وقال أويحيى في اختتام أعمال الدورة السادسة للمجلس الوطني لحزبه الذي يسميه الجزائريون "الأرندي"، إن اليوم الذي يلي الانتخابات سيكون "يوم انتصار لبوتفليقة"
وقال المتحدث باسم حزب التجمع الوطني الديموقراطي شهاب صديق إن خيار ترشح بوتفليقة في الانتخابات القادمة حُسم، ويبقى فقط الإعلان الرسمي من طرف المعني بالأمر.
والحديث عن ترشح بوتفليقة الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثاني والثمانين بعد شهر، أثار موجة من الانتقادات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكان هاشتاغ #أويحيى وهاشتاغ # bouteflika الأكثر انشارا في الجزائر الجمعة.
وعبر المغردون عن رفضهم لترشح بوتفليقة وأبدى بعضهم تعاطفا مع حال الرئيس الذي قالوا إنه لم يعد يقوى على الحركة وألمح البعض إلى أن بوتفليقة ليس سوى دمية في يد من يحكم بالفعل.
وسخر بعض المغردين من خبر إمكانية ترشح بوتفليقة الذي يتنقل على كرسي متحرك ولا يقوى على حضور أغلب الفعاليات التي من المفترض أن يحضرها الرئيس.
وسخر آخرون من طول فترة حكم بوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999.
على الجانب الآخر، تحدث مغردون عن تاريخ بوتفليقة "النضالي" وأنه ملقب بالمجاهد.
وتعرض عبد العزيز بوتفليقة إلى جلطة دماغية عام 2013 نقل على إثرها إلى مستشفى في الجزائر ليعود بعدها على كرسي متحرك.