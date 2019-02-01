أعرب رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى عن أمله "الكبير" في ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

#بوتفليقة مرشحا لـ #رئاسيات_2019 في #الجزائر؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

وأعلن أحمد أويحيى،الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في الحكم مع حزب جبهة التحرير الوطنية الذي يرأسه عبد العزيز بوتفليقة، مناشدة حزبه لبوتفليقة الترشح لانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ابريل/ نيسان من هذا العام.

وقال أويحيى في اختتام أعمال الدورة السادسة للمجلس الوطني لحزبه الذي يسميه الجزائريون "الأرندي"، إن اليوم الذي يلي الانتخابات سيكون "يوم انتصار لبوتفليقة"

وقال المتحدث باسم حزب التجمع الوطني الديموقراطي شهاب صديق إن خيار ترشح بوتفليقة في الانتخابات القادمة حُسم، ويبقى فقط الإعلان الرسمي من طرف المعني بالأمر.

والحديث عن ترشح بوتفليقة الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثاني والثمانين بعد شهر، أثار موجة من الانتقادات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكان هاشتاغ #أويحيى وهاشتاغ # bouteflika الأكثر انشارا في الجزائر الجمعة.

وعبر المغردون عن رفضهم لترشح بوتفليقة وأبدى بعضهم تعاطفا مع حال الرئيس الذي قالوا إنه لم يعد يقوى على الحركة وألمح البعض إلى أن بوتفليقة ليس سوى دمية في يد من يحكم بالفعل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @allilou05 يقولون بأن بوتفليقة سيترشح ، وأنا أقول لهم اتركوه يرتاح وأعلموا بأنكم ستردون إلى عالم الغيب والشهادة و سيحاسبكم على ما كنتم تعملون وسيكون الحساب عسيرا — allilou (@allilou05) ١ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AOUSALG ليس بوتفليقة من بقى في منصبه هو مجرد كركوز يتم تحريكه حسب ما خطط له مسبقا وحسب البروتوكول

(للنظام الموازي) الذي اكتسب قوته من السفارة الاستعمارية في البلاد والحامي له — ⏺AOUS⏺ (@AOUSALG) ١ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohMoh57127367 كلنا تواطئنا ضد هذا الوطن بصمتنا وسكوتنا وهو ينتهك ويغتصب وتخاذلنا بالخوف من السجن والموت ونحن سجناء بلا حرية وموتى بلا حياة في بلد الخير والخيرات #لا الخامسة #خلوه#يرتاح #بوتفليقة #مريض#ارحوا هذا الرجل اين هم ابناء الوطن الأحرار الشرفاء — لا للخامسة (@MohMoh57127367) ١ فبراير ٢٠١٩

وسخر بعض المغردين من خبر إمكانية ترشح بوتفليقة الذي يتنقل على كرسي متحرك ولا يقوى على حضور أغلب الفعاليات التي من المفترض أن يحضرها الرئيس.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Brahim58433365 رؤساء الأحزاب يطالبون الرئيس بوتفليقة للترشح وكأنهم هم أربعون مليون جزائري ياساادة .. الشعب يريد رجل يقف مع اقرانه من الرؤساء في المحافل وليس مبعوثيه الذين غالبيتهم يتعلثمون في الكلام. — Brahim dilmi (@Brahim58433365) ١ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @upLhNkWvbMpulEa أشارت تقارير إعلامية إلى أن عبد العزيز بوتفليقة يتجه إلى إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المرتقبة في 18 افريل 2019، من خلال رسالة موجهة إلى الجزائريين.في الايام القليلة المقبلة.... بمعنى انه لن يخاطب الشعب هي فقط رسالة و يكون رئيس للعهدة الخامسة ...و دز معاهم ايها الشعب. pic.twitter.com/DDvK8SnPkM — أخبار الجزائر (@upLhNkWvbMpulEa) ١ فبراير ٢٠١٩

وسخر آخرون من طول فترة حكم بوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @assia12150716 #رياسيات_2019

من كثرة ما وعيت على صورة بوتفليقة وهو رئيس ﻷربع عهدات سابقة منيش مستوعبة راح نشوف صورة اخرى لرئيس مغاير

ربما يصنع الفارق ونرى صورة أخرى لكن الامنية أن يتغير هذا الواقع المؤلم وان يرحل بكل مآسيه ...أن تعيدوا للشعب حقه وكرامته يدل ان تكونوا لعبة في يد ..... — assia (@assia12150716) ١ فبراير ٢٠١٩

على الجانب الآخر، تحدث مغردون عن تاريخ بوتفليقة "النضالي" وأنه ملقب بالمجاهد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @B60y6TrHf5QAWGQ الجزائر صعبة عليك يا صهوني بوافليقة مجاهد اول من ادخل ياسر عرفات ليخطب امام الجمعية العامة للامم المتحدة وهو صديق هواري بومدين الزعيم العربي الحر الذي ذهب لموسكو ودفع سيك على بياض لابادتكم وبوتفليقة مجاهد من جيش التحرير قاهر فرنسا وبالتالي بوتفليقة باقي ونحن بانائه لكم بالمرصاد — ماهر علي (@B60y6TrHf5QAWGQ) ١ فبراير ٢٠١٩

وتعرض عبد العزيز بوتفليقة إلى جلطة دماغية عام 2013 نقل على إثرها إلى مستشفى في الجزائر ليعود بعدها على كرسي متحرك.