مصريون : #لا_لتعديل_الدستور ولا للتجديد للسيسي

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاغ #لا_لتعديل_الدستور بالتزامن مع تقديم عدد من النواب بالبرلمان المصري طلبا لتعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية.

#لا_لتعديل_الدستور

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 14 ألف تغريدة رفض من خلالها المستخدمون طلب ائتلاف "دعم مصر" بالتجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دورات أخرى.

فقال حمدين صباحي على صفحته الرسمية على فيسبوك "لا لتعديل الدستور".

وقالت ماهينور المصري " تعديل الدستور عمره مابيحمي، إللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات اقتصادية واجتماعية منحازة للغلابة ويبقى عندك حريات.وأكيد السيسي أبعد واحد عن ده."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mahienour تعديل الدستور عمره مابيحمي.إللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات اقتصادية وإجتماعية منحازة للغلابة ويبقى عندك حريات.وأكيد السيسي أبعد واحد عن ده.

ماهو مبارك عدل الدستور في ٢٠٠٧ و لأن سياساته كانت ضد الشعب.الثورة قامت

و على رأي المثل:يعمل إيه الدستور للرئيس العكر#لا_لتعديل_الدستور — Mahienour El-Massry (@Mahienour) ٣ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_mostafa___85 #لا_لتعديل_الدستور

اوعى تنسى

2013

انتم نور عينينا

2014

عايزكم تصبروا معايا سنتين

2015

ديه شبه دوله

2016

لازم تستحملوا

2017

انتم فقرا اوي اوي

2018

انتم ماتعرفونيش

2019

حد يقولي اعمل ايه — مُــــخ😜ـتــــل (@_mostafa___85) ٣ فبراير ٢٠١٩

واعتبر البعض أن تعديل الدستور لصالح التمديد للرئيس السيسي غير دستوري، لأن المادة 226 من الدستور تقضي بعدم جواز التعديل إلا بما يضمن المزيد من الضمانات، وتقول المادة "في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات" على حد قولهم.

ولم تغب السخرية عن تغريدات وتعليقات المصريين.