مصريون : #لا_لتعديل_الدستور ولا للتجديد للسيسي
أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاغ #لا_لتعديل_الدستور بالتزامن مع تقديم عدد من النواب بالبرلمان المصري طلبا لتعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية.
#لا_لتعديل_الدستور
وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 14 ألف تغريدة رفض من خلالها المستخدمون طلب ائتلاف "دعم مصر" بالتجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دورات أخرى.
فقال حمدين صباحي على صفحته الرسمية على فيسبوك "لا لتعديل الدستور".
وقالت ماهينور المصري " تعديل الدستور عمره مابيحمي، إللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات اقتصادية واجتماعية منحازة للغلابة ويبقى عندك حريات.وأكيد السيسي أبعد واحد عن ده."
واعتبر البعض أن تعديل الدستور لصالح التمديد للرئيس السيسي غير دستوري، لأن المادة 226 من الدستور تقضي بعدم جواز التعديل إلا بما يضمن المزيد من الضمانات، وتقول المادة "في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات" على حد قولهم.
ولم تغب السخرية عن تغريدات وتعليقات المصريين.