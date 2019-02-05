أغضب مذيع سعودي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ردة فعله التي وصفها كثيرون بـ "الفجة" تجاه امراة اتصلت برنامجه.

مصدر الصورة Twitter

ويوثق مقطع مصور مداخلة هاتفية لسيدة ببرنامج على قناة سعودية توجهت خلالها لأحد المتسابقين بالدعاء قائلة " الله يسعدك ويوفقك ".

عبارة استشاط لها المذيع غضبا وطلب من معد البرنامج قطع الاتصال واصفا سلوك المتصلة بـ "الخادش للحياء".

وأدرج مذيع البرنامج أحمد المالكي وضيفه كلام المتصلة في خانة التغزل والتحرش.

#الله_يسعدك_ويوفقك ..هل طرقت باب المحظورات؟

وعلى اثرها انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي استهجانا لسلوك المديع، إذ دشن نشطاء حملة أدانوا من خلالها تصرف المذيع والضيف وطالبوا بمحاسبتهما وطرد المذيع من عمله.

واستجابت القناة لمطالب المغردين فقررت إيقاف المذيع الذي المذيع قد قدم اعتذاره للمتصلة غير أن ذلك لم يخفف موجة الغضب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @adalomari #الله_يسعدك_ويوفقك



لا يشك عاقلٌ عارف أن لدى مجتمعنا ظواهر سلبية في تعامله مع المرأة ؟



والتساؤل: من المسؤول عن هذه الظواهر: التعليم _ العادات - التفسير الخاطىء الدين ؟

وكيف نقلل من تلك الظواهر؟

ما دور التعليم ؟ الجامعات ومراكز الأبحاث الشرعية والاجتماعية؟ القوانين والأنظمة؟ — د عادل العُمري (@adalomari) ٤ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hammad676 #الله_يسعدك_ويوفقك

طالما يرون المرأة عار وعورة وناقصة وحبائل الشيطان !

فبالتأكيد كل حركاتها وسكناتها وأقوالها راح تكون غزل وقلة حياء وتغريب وربما زندقة وفسق ومجون

اذا شيخ "معروف" من مشايخهم وصف المرأة بالسفيه

فما بالك بالبقيه !

ثقافة مغشوشة لم تُنتِج سوى الجهل والإنفصام — حماد الشمري (@hammad676) ٣ فبراير ٢٠١٩

وقد فتح الحادث النقاش حول نظرة المجتمع للمرأة، إذ يرى نشطاء أن هذا الموقف كشف تأثير أفكار التشدد التي أعطت بعدا جنسيا لكل ما تقوله المرأة في المجتمع السعودي."

وعلقت المغردة رشا:" الرجال مصدومون من #الله_يسعدك_ويوفقك كأنها للمرة الأولى التي يتفاجؤون بالخلل الاجتماعي في التعامل مع المرأة! الرجل التقليدي مؤمن انه يمتلك حق التأديب والتعدي لتصحيح تصرفات الناقصة والجاهلة.! وهذا ليس خلل في عقلية فرد بل مصيبه في العقل الجماعي!."

وكان للمغرد سعد السماري رأي آخر. فكتب : الدعاء أصبح خطأ يستوجب قطع الاتصال... جلب المشاهدات أصبح مطلبا وان كانت بطرق رخيصة لا تمت للمهنية بصله.الورم الخبيث باليوتيوب من سخافات ومقالب واستصغار لعقول المشاهدين انتشر."

أما المغردة أميرة فدافعت عن المذيع :"#الله_يسعدك_ويوفقك أنا مع تصرف المذيع لتدعو لكل من قدم لها معروف مو يعطونها جوال تتصل بالبرامج وتدعي للمشاهير الرجال هي على علم بان القناة محافظة... لا ألومه فغيرته بمحلها.."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @altamimi14 #آخر_نكتة

تناقشت مع اشخاص حول نظرة المجتمع للمرأة!

المضحك في الموضوع انهم قالوا:

"المجتمع تجاوزك" والمرأة وصلت وخلصت!

هم مايدرون ان هدفي هو تغيير تلك النظرة من عقولهم، وليس فقط تمكينها اجتماعياً!

>لأن تمكين المرأة لن ينجح بشكل كامل طالما ان النظرة لها لم تتغير#الله_يسعدك_ويوفقك — ﮼ابراهيم،المنيف (@altamimi14) ٣ فبراير ٢٠١٩