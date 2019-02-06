غضب في الجزائر بعد طرد فتاة من المدرسة بسبب الصلاة

مصدر الصورة faceboook/algeria

أثار قرار مدرسة جزائرية بحرمان تلميذة من الدراسة لمدة أسبوع بسبب أدائها الصلاة داخل المدرسة جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي .

وكانت مديرة مدرسة الجزائر الدولية بباريس أصدرت قرارا "يمنع الأساتذة والتلاميذ من الصلاة داخل المؤسسة"، بحسب ما ذكرته مواقع إخبارية جزائرية.

و احتدم الجدل حول القرار بعد تصريحات لوزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريط قالت فيه إن " الصلاة مكانها البيت لا المدرسة التي تعد مكانا للعلم والتعلم فقط ".

وتابعت بن غبريط بأن المسؤولين في المدرسة المذكورة "لم يقوموا سوى بواجبهم المهني."

تصريحات بن غبريط المؤيدة لقرار المدرسة اعتبره نشطاء على مواقع التواصل تمهيدا لتعميم القرار على باقي المدارس الجزائرية، فأطلقوا هاشتاغ ‫#‏صلاتي_حياتي للتعبير عن استنكارهم لتصريحات الوزيرة.

ورأى المتفاعلون مع الهاشتاغ في قرار فصل التلميذة محاولة لتجفيف المنابع الدينية في البلاد وتناقضا مع تماشي الحكومة.

مادة 21 من القرار 778 المؤرخ في 1991 المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية والذي ينص على تخصيص قاعة للصلاة في كل مؤسسة..هذا يدل أن على أن وزيرتنا لم تطلع على نظام الجماعة التربوية."

وعلق زكريا الشيخي: " #بن_غبريط ومنع الصلاة في المدارس أخيرا .خطوة تجريبية لرؤية رد فعل الشعب مع أنني كفرد من الشعب لم ألاحظ عددا كبيرا من ناس تصلي في المدارس بل الأمر شبه منعدم."

على النقيض، أشاد مدونون بتصريحات وزيرة التربية الجزائرية قائلين إن المدرسة مكان للتعلم لا لممارسة الشعائر الدينية.

من جهته، رفض وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى التعليق على قرار الوزيرة قائلا: لم أطلع على قرار رسمي من طرف وزيرة التربية الوطنية، سوى ما تداولته وسائل الإعلام. وأنا لا أعلق على وسائل الإعلام حفاظا على الموضوعية التي تقتضيها مثل هذه القضايا المثيرة للجدل."

وسبق أن أثارت وزيرة التربية الجدل بمنع فتح مصليات جديدة في المؤسسات التربوية، دون ترخيص من الوزارة، مطالبة المسؤولين بالاستفادة من تلك الأماكن للتدريس أو المطالعة لحل مشكلة الاكتظاظ في القاعات.