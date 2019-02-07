نصرالله: #السعودية وبعض الدول الخليجية أداة في الحرب الأميركية على #إيران

أشعل خطاب الأمين عام لحزب الله حسن نصر الله، الذي ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لقيام الثورة الإسلامية في إيران، مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

#اربعون_ربيعا

مصدر الصورة Twitter @alawifarag7 Image caption الأمين عام لحزب الله حسن نصر الله

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عدة هاشتاغات بعد الرسائل والمواقف التي أطلقها الأمين العام.

وتصدر هاشتاغ #اربعون_ربيعا قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان حاصدا أكثر من خمسة ألاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن تمسكهم بهذه الثورة التي كانت تهدف إلى الدفاع عن الحق والوقوف في وجه الظلم والفساد، ولنصرة المظلومين والمستضعفين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbbasAlawieh25 #اربعون_ربيعا

"ما كان لله ينمو" هذه الثورة التي كانت منذ اربعين ربيعا كان هدفها الدفاع عن الحق والوقوف في وجه الظلم والفساد، ولنصرة المظلومين والمستضعفين، فكانت كلها قربة لله ولوجه الله فهيهات ان تثمر غير الانتصار. pic.twitter.com/pASn6sZDGt — Abbas Alawieh (@AbbasAlawieh25) ٣١ يناير ٢٠١٩

ووصف زعيم حزب الله ما يجري من 40 سنة إلى الآن بأنه حرب أميركية على الجمهورية الإسلامية وستستمر. واعتبر ان السعودية أداة في هذه الحرب وكذلك بعض دول الخليج، معتبرا الذين يحاربون إيران بالإعلام والسياسة والتكفير ينفذون مشروعا أميركيا على حد قوله.

وأضاف "عندما تشن على إيران الحرب فلن تكون لوحدها لأن مصير المنطقة وشعوبها بات مرتبطا بمصير هذا النظام المبارك".

ودشن الناشطون هاشتاغات أخرى نذكر منها #ان_مع_الصبر_نصرا و #نصرالله و #داعش حاصدين حوالي 15 الف تغريدة، عبروا من خلالها عن دعمهم للجمهورية الإسلامية وخيار المقاومة في مواجهة أي حرب مقبلة.