هل انتهى #الكلاسيكو مع رحيل #رونالدو عن #ريال_مدريد

انتهت مباراة برشلونة وضيفه ريال مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في كلاسيكو الأرض، الذي أقيم أمس الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

#الكلاسيكو

مصدر الصورة Getty Images Image caption كريستيانو رونالدو

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هاشتاغ #الكلاسيكو الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية كمصر والإمارات ولبنان والعرق والمملكة العربية السعودية وغيرها.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 11 ألف تغريدة، اعتبر المستخدمون من خلالها أن فريق ريال مدريد فقد المتعة في غياب رونالدو وفقد ميسي الروح الحماسية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RihamGabr2 مع اني برشلونيه بس فريق ريال مدريد فقد المتعه من غير رونالدو للأسف 🤚🏻

وراحت الروح الحماسيه عند ميسي في المكسب #الكلاسيكو — Riham Gabr (@RihamGabr2) ٧ فبراير ٢٠١٩

وبدأ المستخدمون تحليل المباراة من خلال هاشتاغ #برشلونه_ريال_مدريد الذي كان حديث العرب في الـ24 ساعة الماضية حاصدا أكثر من 11 ألف تغريدة.

فكتب عبدالرحمن المطيري "تغييرات كبيرة في أسلوب الريال اليوم عمل سولاري كان يستحق أكثر من التعادل"