هل انتهى #الكلاسيكو مع رحيل #رونالدو عن #ريال_مدريد
انتهت مباراة برشلونة وضيفه ريال مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في كلاسيكو الأرض، الذي أقيم أمس الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
#الكلاسيكو
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هاشتاغ #الكلاسيكو الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية كمصر والإمارات ولبنان والعرق والمملكة العربية السعودية وغيرها.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 11 ألف تغريدة، اعتبر المستخدمون من خلالها أن فريق ريال مدريد فقد المتعة في غياب رونالدو وفقد ميسي الروح الحماسية.
وبدأ المستخدمون تحليل المباراة من خلال هاشتاغ #برشلونه_ريال_مدريد الذي كان حديث العرب في الـ24 ساعة الماضية حاصدا أكثر من 11 ألف تغريدة.
فكتب عبدالرحمن المطيري "تغييرات كبيرة في أسلوب الريال اليوم عمل سولاري كان يستحق أكثر من التعادل"