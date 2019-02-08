مصدر الصورة MARWAN NAAMANI Image caption المخرج المصري خالد يوسف ينفي هروبه إلى باريس بعد أزمة الفيديو "الفاضح" اتهم بالمشاركة فيه مع ممثلتين صاعدتين.

خرج المخرج المصري، خالد يوسف، عن صمته، بعد أزمة الفيديو "الفاضح" الذي اتهم بالمشاركة فيه مع ممثلتين.

ونفى يوسف في تدوينة على فيسبوك أنباء عن هروبه إلى باريس خوفا من القبض عليه.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت الخميس، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، على خلفية انتشار فيديوهات وصفت بالإباحية ظهرتا فيها مع رجل قال البعض إنه المخرج خالد يوسف نفسه.

مغردون: تشويه المعارضة أم حقيقة غائبة؟

ولاقت مقاطع الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم النشطاء بين مدافع عن خالد يوسف ومنتقد له.

ويرى نشطاء أن المخرج المصري يدفع اليوم ثمن مواقفه السياسية المعارضة لسياسيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALbaikomar #خالد_يوسف

الفيديو المخل بقالوا كتير وعدى عادى ومحدش عمل حاجة بمجرد ما خالديوسف طلع قال #لا_لتعديل_الدستور النهاردة قبضوا على الفنانتين وهيتم القبض عليه بتهمة ممارسة الرزيلة

ودى رسالة واضحة لاى حد فى البلد اعمل اى حاجة مهما كانت ابيحة عادى الا انك تتكلم فى السياسة او تقول رأيك — I'm a human (@ALbaikomar) ٨ فبراير ٢٠١٩

وكان يوسف قد جدد قبل أيام رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب، من أجل تمديد ولاية الرئيس المصري.

وفي مطلع الشهر الحالي، نشر يوسف بيانا على حسابه على فيسبوك توقع فيه تعرضه لحملة ممنهجة بسبب موقفه المعارض لتعديل الدستور، قد تصل إلى "حد الزج به في السجن بتهم ملفقة"، حسب قوله.

من جهة أخرى، طالب مغردون برفع الحصانة عن خالد يوسف ووضع حد لما أسموها بمغامراته العاطفية المتكررة.

في حين وصف آخرون ما حدث بأنه قضية مفتعلة لإلهاء الشعب عن قضاياه الأساسية.

علق المغرد خالد بالقول: "رغم اختلافي مع خالد يوسف في معظم مواقفه لكن طالما لم يظهر خالد في أي فيديو صوتا أو صورة فهو بالنسبة لى برئ. و تم تلفيق القضية لتأديبه حول موضوع الدستور ."

أما صاحبة حساب "مصرية وأفتخر" فكتبت:" أخبار خالد يوسف ..تقولون إنه هرب إلى فرنسا ولأنه معه حصانة البرلمان فلا يستطيع أحد منعه....ويقدمه للمحاكمة.. أما يجب أن تحاسب الفتاتان فقط."

وغرد آخر:" خالد يوسف كان يحاول يسبق قبل القبض عليه و كتب تغريدة "لا للدستور" ليصور الموضوع على أنه انتقام سياسي! "

يذكر أن المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف سبق أن وجهت له تهم أخلاقية.

ودخل المخرج المصري معترك الحياة السياسي عقب ثورة 25 يناير 2011، وكان أحد أعضاء لجنة الخمسين التي صاغت دستور البلاد عام 2014.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @refay57 البرادعى - خالد يوسف - وأمثالهم - عندما يكون صديقى معى فى مركب واحدة ويختلف معى فى يوم من الأيام لماذا أرميه من السفينة مرة واحدة لماذا لايكون هناك حوار ونقاش شعاره الأحترام حتى نصل الى رأى موحد فلماذا نخسر أبنائنا بكل سهوله لمجرد أننى القوى وأنت الضعيف - فيه شىء خطأ نفسى أعرفه ؟ — Refay El Bitar (@refay57) ٨ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mustafasaidhaba #خالد_يوسف

اوعوا حد يفتكر ان خالد يوسف معارض وبطل وله رأى بعدم تعديل الدستور خالد يوسف مخرج 30يونيو اتحرق ودوره انتهى وكالعادة النظام يتخلص من انصاره وكله دوره جاى

خالد يوسف عمره ماكان له قيمة — Mostafa habashy (@mustafasaidhaba) ٨ فبراير ٢٠١٩