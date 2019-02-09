أثار تسجيل مصور يظهر فرقة غنائية تتقدمها راقصة في مجمع "ياسمين مول" التجاري في السعودية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption مجمع تجاري في العاصمة السعودية الرياض

ومن خلال وسم #رقاصه_الياسمين_مول الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية، عبر أغلب المغردين عن غضبهم من ما حدث في "ياسمين مول" والذي اعتبره بعضهم "انحلالا" وأفصحوا عن خوفهم من العقاب الإلهي عليه. وقال البعض إنه تعد على الثوابت الدينية للمجتمع السعودي .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BHtXWccDOaE5I0I جميع الدول والشعوب تتطلع الى الحريه ولكن جميع الدول التى سبقتنا بالحريه عندهم مبداء ثابت وراسخ وواحد وهو دينهم فلا تكتمل الحريه السليمه الا بالدين اما الحريه العشوائيه المنحطه فلا تعني لهم شي يجب تحديد الحريه التى من خلالها تحفظ ديننا ولا تخدش حياءنا #رقاصه_الياسمين_مول — الثاقب (@BHtXWccDOaE5I0I) ٩ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Moha_zamel والله لو استمر هذا الانحلال والفساد فإني أخشى إن تنزل علينا عقوبة من الله فهذه الأمور لاينسكت عنها وحسبنا الله ونعم #رقاصه_الياسمين_مول — محمد (@Moha_zamel) ٩ فبراير ٢٠١٩

البعض لم يعترض على المبادرة نفسها وإنما على حدوثها في مكان عام بما لا يترك خيارا لمن وجد في المجمع التجاري في ذلك الوقت بمشاهدة العرض من عدمه

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SRABC0 #رقاصه_الياسمين_مول



اين احترام الذوق العام ؟!

اين احترام من لا يشهدون الاغاني والمعازف ديانةً ؟!

لو كانت هذه الفرقة على مسرح لأصبح الامر اختياري لكن في وسط سوق وهو حق للجميع !!



منظر مؤسف ومخجل pic.twitter.com/7cE24H1G1T — سرابْگو (@SRABC0) ٩ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mema___q #رقاصه_الياسمين_مول

الترفيه مو كذا

اعمل مدن ترفيهيه مستقله الي يبيها يروح لها

اما مجمع عام انت ملزم باحترام مرتاديه على مختلف توجهاتهم

كفايه مهازل بالله قدام العالم استحوووا على وجيهكم

التطور تطور العقل والعلم والعمل والنهضه المعماريه والحياه الهنيه نبي مجتمع يباني مانبي شيطاني — M🦋 (@Mema___q) ٩ فبراير ٢٠١٩

وبينما تناول بعض المغردين الحدث بجدية كبيرة حاول البعض الآخر تناوله بطرافة وعبروا عن "صدمتهم" عند مشاهدة الفيديو بعد أن توقعوا ان يروا راقصة شرقية بزي شرقي بينما لم يكن الأمر كذلك

هذه المبادرات الترفيهية تعتبر جديدة على المجتمع السعودي الذي قرر قادة بلاده انتهاج سياسة جديدة أكثر انفتاحا مكنت السعوديين والسعوديات من حضور حفلات لفنانين عالميين دون حاجة للسفر إلى الخارج.

مهرجان شتاء طنطورة الذي تحتضنه السعودية منذ أسابيع شارك فيه بعض من أشهر الفنانين العرب والعالميين فغنت فيه ماجدة الرومي وأندريا بوتشيللي وعزف فيه اليوناني ياني والمصري عمر خيرت وتم ذلك برعاية هيئة الترفيه التي أنشأتها السلطات السعودية حديثا.

قد يكون هذا التغيير أسعد كثيرا من السعوديين لكنه بدون شك لم يرق لآخرين فتمنى يعضهم أن تعود "السعودية القديمة" كما تقول المغردة رنا المزيني.

ومن السعوديين من يقول إنه سعد لسياسة الانفتاح التي أعلنت السلطات أنها تريد انتهاجها لكنه يرى أن طريقة التنفيذ لا تليق ببلد كالسعودية وأن الانفتاح لا يعني جلب العروض الراقصة والفنية إلى الفضاءات العامة وقال إن هناك ماهو أولى وأدعى إلى اهتمام السلطات وميزانيتها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @im_fdfd #رقاصه_الياسمين_مول يمكن ان نجد الترفيه الراقي بعيداً عن المحرمات حافظت

كثير من الدول على عاداتها وتقاليدها وتطورت الدول لم تبدأ بالترفيه قبل الصناعات

استوردنا الترفيه والرقص منهم قبل الصناعه

وتطوير البنى التحتية بماذا يفيدنا الترفيه الآن؟؟؟ — Raghad. (@im_fdfd) ٩ فبراير ٢٠١٩

على الجانب الآخر هناك من ينتقد المعترضين على العرض الراقص في المجمع التجاري بدعوى أن من المعترضين من يدفع المال ويسافر لحضور مثل هذه العروض ويعجب بها متى ما حدثت خارج حدود المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @itisso_over المشكله احد المعترضين على #رقاصه_الياسمين_مول هو نفسه كان يصور في الشوارع والكباريهات والمطاعم بمختلف الاصقاع وكان فيها راقصات كنوع من الترفيه "الثقافي" ويطالع ويقول واو ويرمي نقد بعد، نظام برا عادي بس عندنا احّوه..

انفصام! — She says: (@itisso_over) ٩ فبراير ٢٠١٩

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وهناك من المغردين من قال إن مثل هذا العرض أمر عادي لا يستدعى الجدل المثار حوله.