عبر وسم #موكب_النساء_المعتقلات عبر سودانيون عن دعمهم وتضامنهم مع النساء المعتقلات في جميع السجون في السودان تفاعلا مع إعلان تجمع المهنيين السودانيين المؤطر للاحتجاجات ضد نظام عمر البشير والذي دعا إلى انطلاق مسيرة مركزية موحدة يتجمع المشاركون فيها أمام سجن النساء في أم درمان يوم العاشر من فبراير / شباط للمطالبة بإطلاق سراح السجينات.

مصدر الصورة Getty Images Image caption متظاهرة ترفع صورة الرئيس السوداني عمر البشير مع عبارة "تسقط بس" خلال مظاهرة في الخرطوم يوم الثامن من فبراير 2019

وعبر الوسم تداول المغردون شعارات تمجد النساء المشاركات في الاحتجاجات ضد النظام خاصة من تعرضن للاعتقال منهن. وذهب البعض إلى الشعر في مدح المعتقلات. مثل المغردة باسم " أثينا" التي اختارت بعضا من قصيدة الشهوات للشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي.

والمغردة سموحة كمال التي أسعفتها كلمات الشاعر السوداني عماد الدين ابراهيم.

بينما ردد البعض الشعارات التي يستخدمها المحتجون منذ انطلاق المظاهرات قبل أكثر من خمسين يوما وبعضها خص المرأة المشاركة في الاحتجاجات بالتكريم والتمجيد.

وفي كثير من التغريدات التي تناقلها مستخدمو وسم #موكب_النساء_المعتقلات وصف المغردون المشاركات في الاحتجاجات بالكنداكات في إشارة إلى ما يرونه فيهن من عظمة، حيث كان لقب "كنداكة" يطلق على بعض ملكات مملكة كوش النوبية القديمة ومعناه "الملكة العظيمة".

وتداول المغردون صورا قالوا إنها توثق مشاركة النساء في الاحتجاجات منذ بدايتها قبل نحو شهرين.

وصورلمن قالوا إنهن معتقلات في سجون النظام مطالبين بإطلاق سراحن.