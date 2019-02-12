تزامنا مع ذكرى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن السلطة، انتقد نجله علاء مبارك، موقف الإعلامي عمرو أديب "المتلون" تجاه والده.

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وتحت فيديو بعنوان "بدون تعليق"، نشر علاء مقابلات للإعلامي المصري وهو يمدح الرئيس المصري وعائلته حينا ويهاجمه أحيانا أخرى.

وكان عمرو أديب قد دافع بشدة في مقابلات سابقة عن مبارك ونظامه، وأثنى على تعامله مع الصحفيين معبرا عن حسرته لرحيله.

لكن الصحفي المصري عاد ونوه برحيل مبارك، وانتقد المنادين بعودته، مؤكدا أنه يكره مبارك لأنه تسبب في خراب البلد، على حد قوله.

لاقى هذا الفيديو الذي أظهر تناقضات في موقف الإعلامي المصري، تفاعلا واسعا، ما حدا بعمرو أديب للرد عبر برنامجه "الحكاية".

واتهم أديب علاء مبارك بحذف أجزاء من الفيديو وهدده بفتح ملفات فساد ضلع فيها.

وأضاف أديب بأنه انتقد علاء مبارك عندما كان والده في السلطة وهو ما تسبب في إبعاده عن المشهد الإعلامي وقتها.

ناقش مغردون السجال بين الرجلين من عدة جوانب وانقسموا بين مدافع ومهاجم للإعلامي المصري.

ومع أن البعض دافع عن علاء وانتقد عمرو أديب ونعتوه بالنفاق، هاجم آخرون نجل مبارك واتهموه بتعمد لفت الأنظار في الوقت الذي تمتنع وسائل إعلام فيه عن نشر أخبار عائلته.

وحمل نشطاء نظام مبارك مسؤولية تقييد الإعلام حتى تحول العاملون فيه على حد تعبيرهم إلى مخبرين للسلطة.

و يرون أن أديب واحد من هؤلاء الإعلاميين المتلونين الذين يوالون كل من وصل للسلطة ويعادون من خارجها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ragab علاء مبارك زعلان من عمرو أديب عشان منافق. مدهش جدا. حضرتك ده اللي بيحصل لما الحكم يكون مستبد، فيضطر يكبٓر إعلاميين منافقين، ضميرهم معدوم. ويقفل كل فرصة حقيقية لإعلام مهني نزيه. وطبعا الكلام ده يسري على وقتنا الجاري. نفس المنافقين هيلعبوا نفس الدور. — Ahmed Ragab (@Ragab) ١٢ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MagedFanousMEPh ليس دفاعاً عن الرئيس الأسبق مبارك و أبناءه و لكني أتساءل بإندهاش .... هل كان عمرو أديب أو غيره أن يتفوه بمثل هذا الكلام عن إبن مبارك منذ عشر سنوات !!! و لا البعض بيرتدي ثوب البطوله و العنتريه فقط عندما يشعر أن خصمه فقد أنيابه !!! — بلدنا امانه ف ايدينا (@MagedFanousMEPh) ١١ فبراير ٢٠١٩

في حين أدرج قطاع آخر من المغردين التنابز بينهما ضمن محاولات الحكومة لإلهاء الشعب عن التعديلات الدستورية الخاصة بتمديد فترة ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

فعلق أحدهم :عمرو اديب يسب علاء مبارك .. تبدل المواقف و تغيرها يدل على موقف الاعلام المصرى المعروف فى الوقت الذى يبدو أنه وقت ملائم لتبديل خانات الدستور بخطة محكمة ... وقع الاراجوز هاتوا السكين !! أم هناك محاولات لعب في الكواليس من علاء مبارك.."

وكتب المغرد معاد :"#لسانك_حصانك_والفخ تعودنا كل يومين بموضوع يخرج فجةه ويتجمع ويحشد وجهات نظر تحدث ضجة..وموضوع الساعة اثنين من يقف بجانب واحد فيهم ""يفضح نفسه"" علاء إبن المخلوع مبارك وعمرو متلون حسب المزاج العام أديب..مع من تقف أنت الخاسر ."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @selimazouz1 السيسي ليس بعيداً عن هجوم عمرو أديب على علاء مبارك.

فأديب يستكمل ما بدأة ياسر رزق من الهجوم على جمال مبارك!

مهمة واحدة — سليم عزوز (@selimazouz1) ١٢ فبراير ٢٠١٩