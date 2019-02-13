هستيريا جماعية تصيب تلميذات في المغرب، فما السبب؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب تسجيل فيديو يظهر إصابة تلميذات بمؤسسة تعليمية في مدينة الدار البيضاء بنوبات من الصراخ الهستيري.

مصدر الصورة Youtube وكالة بيفورنا للأنباء Image caption هستيريا الجماعية تصيب تلميذات في المغرب

وتظهر الفيديوهات الفتيات وهن ممددات على الأرض ويصرخن بصوت عال وقد دخلن في نوبة بكاء لم تتوقف رغم تدخل أساتذة المؤسسة التعليمية.

واختلفت وجهات النظر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من رجح أن التلميذات تناولن مخدرا يطلق عليه اسم "الفلاكا" الذي يغيب من يتعاطاه عن الواقع تمامًا.

ويسبب "الفلاكا"عند تعاطيه حالة من الهذيان ترتبط بالبارانويا والهلوسة الشديدة، التي قد تؤدي إلى ممارسة العنف.

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ومن جهة أخرى، رجح بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ما حصل مع التلميذات له علاقة بالسحر والشعوذة.

وفي اتصال لـ بي بي سي مع المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم في المغرب، فاطمة وهمي، نفت ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت على ما قاله المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، عبد العالي السعيدي، بأن الأمر يتعلق بحالة بكاء هيستيرية لإحدى التلميذات بالقسم، لتلحق بها باقي التلميذات دون معرفة الأسباب أو الدوافع لهذا السلوك، ونفت الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "الواتساب" التي تتحدث عن الشعوذة.

وأضافت وهمي، أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها في المغرب.