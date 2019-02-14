أطلق مشجعو نادي الأهلي المصري حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ #حل_اتحاد_الدولار_للكره تطالب بحل الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تعديل جدول المباريات المحلية على غير رغبة مجلس إدارة النادي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption هاني أبو ريدة وتركي آل الشيخ ومرتضى منصور

وتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 76 ألف تغريدة.

ورفض داعموا الهاشتاغ تصرفات الاتحاد التي وصفها بعضهم "بالصبيانية".

فقال عبد القادر سعيد: "أدي نتيجة التصرفات الصبيانية من اتحاد الكورة، فتنة جديدة وتحرك جماهيري مضاد ومهين ليهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdelkadr_saeid أدي نتيجة التصرفات الصبيانية من اتحاد الكورة، فتنة جديدة وتحرك جماهيري مضاد ومهين ليهم زي الهاشتاج ده #حل_اتحاد_الدولار_للكره — Abdel عبد القادر سعيد (@abdelkadr_saeid) ١٢ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @malek_elharakat تأجل بمزاجك وتحط مباراة مكان مباراة بناء علي طلب ولي نعمتك يبقي إلعبوا مع بعض إحنا مش لاعبين ، والقرار إلي هتاخده الإدارة إحنا معاه . #حل_اتحاد_الدولار_للكره — mo7amed barakat (@malek_elharakat) ١٢ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Magicanoo74 #حل_اتحاد_الدولار_للكره

اتحاد الكرة بيقول ان قرار لجنة المسابقات بإختيار 28 فبراير لمباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر هو توصية الـ 16 نادي الذين حضروا الإجتماع، يعني الإجتماع اتبني عليه قرارات أهو ، أومال ايه اجتماع ودي دي بقي يا اتحاد الفساد ؟! — Magicano (@Magicanoo74) ١٢ فبراير ٢٠١٩

واغتنم الجمهور فرصة الهاشتاغ للهجوم على كل من رئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ورئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ الذي ينافس في الدوري المصري.

فقالت شيماء: "كده الرؤية وضحت جدا أن اتحاد السبوبة ينفذ أوامر طال عمره للدرجة دي تركي كاسر عينكم، بقينا عيشين وسط منظومة فاسده يحركها الدولار".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jn7pbHIZW6dA4HI هاني أبو ريدة ،أحد أكبر كارهي الأهلي ، يفعل المُستحيل لمساعدة كل أندية الدوري .. إلا الأهلي ، صاحب الدور الأكبر في الغاء عقوبة الإسماعيلي، دفع من ماله الخاص لإلغاء عقوبة خصم النقاط علي الزمالك .#حل_اتحاد_الدولار_للكره pic.twitter.com/Fee2TbLI5G — محمد ابوضبون (@jn7pbHIZW6dA4HI) ١٢ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @shaimaa1907 كده الرؤية وضحت جدا ان اتحاد السبوبة ينفذ اوامر طال عمره

للدرجة دي تركي كاسر عينكم ..بقينا عايشين وسط منظومة فاسده يحركها الدولار#حل_اتحاد_الدولار_للكره — Shaimaa74 (@shaimaa1907) ١٢ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @officialamro1 ارجو من جماهير الاهلى وجماهير الزمالك

يولع مجلس الخطيب على مجلس مرتضى منصور

على تركى ال شيخ على اتحاد السبوبة

والله ما يستاهلوا اللى بتعملوا فى نفسكم ده

لانهم مجرد عرايس فى ايد الى مشغلهم ل الهاء الناس — مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) ١٢ فبراير ٢٠١٩

ومنهم من ذهب بعيدا ليحمل الاتحاد مسؤولية خروج مصر من الدور الأول في كأس العالم، ومسؤولية المشاكل التي تواجه الأندية المصرية، واتهامه بالفساد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALQadiPAL سبب خروج مصر من الدور الاول في كاس العالم هو اتحاد الكورة الفاشل

سبب مشاكل الانديه بمصر هو اتحاد الكورة الفاشل

سبب مشاكل الاهلي هو اتحاد الكورة الفاشل

رجع الرياضه سنوات لورا بمصر بسبب قيادته الفاسده

يسمح بوجود شخص اسمه تركي يهين مصر ورموزها يوميا #حل_اتحاد_الدولار_للكره — Palestine Alqadi (@ALQadiPAL) ١٢ فبراير ٢٠١٩

وينتظر جمهور الأهلي قراراً حاسماً من مجلس إدارة النادي، بعد أن أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري قرارات صارمة بشأن إقامة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر يوم 28 شباط/فبراير بعد تأجيل لقاء الفريقين بالدوري.

وطالبت الجماهير إدارة النادي الأهلي بالتصعيد حتى لو وصل الأمر لسحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية من مصر.