جماهير النادي الأهلي تشن حملة تهدف للإطاحة بالاتحاد المصري لكرة القدم
أطلق مشجعو نادي الأهلي المصري حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ #حل_اتحاد_الدولار_للكره تطالب بحل الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تعديل جدول المباريات المحلية على غير رغبة مجلس إدارة النادي.
وتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 76 ألف تغريدة.
ورفض داعموا الهاشتاغ تصرفات الاتحاد التي وصفها بعضهم "بالصبيانية".
فقال عبد القادر سعيد: "أدي نتيجة التصرفات الصبيانية من اتحاد الكورة، فتنة جديدة وتحرك جماهيري مضاد ومهين ليهم".
واغتنم الجمهور فرصة الهاشتاغ للهجوم على كل من رئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ورئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ الذي ينافس في الدوري المصري.
فقالت شيماء: "كده الرؤية وضحت جدا أن اتحاد السبوبة ينفذ أوامر طال عمره للدرجة دي تركي كاسر عينكم، بقينا عيشين وسط منظومة فاسده يحركها الدولار".
ومنهم من ذهب بعيدا ليحمل الاتحاد مسؤولية خروج مصر من الدور الأول في كأس العالم، ومسؤولية المشاكل التي تواجه الأندية المصرية، واتهامه بالفساد.
وينتظر جمهور الأهلي قراراً حاسماً من مجلس إدارة النادي، بعد أن أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري قرارات صارمة بشأن إقامة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر يوم 28 شباط/فبراير بعد تأجيل لقاء الفريقين بالدوري.
وطالبت الجماهير إدارة النادي الأهلي بالتصعيد حتى لو وصل الأمر لسحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية من مصر.