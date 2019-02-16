موجة غضب مصرية بعد الموافقة على التعديلات الدستورية

لم تمر موافقة البرلمان المصري على تعديل الدستور دون إثارة الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

#لا_لتعديل_الدستور

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر نشر هاشتاغ #لا_لتعديل_الدستور الذي كانوا قد أطلقوه بعد تقديم عدد من النواب بالبرلمان المصري طلبا لتعديل الدستور بما يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.

وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة، عبّر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لتعديل الدستور.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mo7ah10203 #لا_لتعديل_الدستور

ولابسنااااه اكتر من ٤٠ سنه كمان

حسرتى على الى مات

والى اتسجن والى هرب فى منفى اختيارى برا البلاد

و شعب ساكت ذليل اقل من الاموات — SaM (@Mo7ah10203) ١٥ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @smora232323 ما زال الشعب المصري غير مُدرك .. للمعني الحقيقي للسلطة المطلقة ..

التي يعطيها البرلمان الفاسد ..لابيهم الاكبر السفاح #السيسي

مصر كــ أرض محتاجة بشر غير الموجودين عليها

نحن نمر بكارثة لن يشعر بها من كان عمره 50 عام

ولكن بصمتنا المخزي

ظلمنا من هم في الارحام #لا_لتعديل_الدستور — ⓈⓂⓄⓇⒶ (@smora232323) ١٥ فبراير ٢٠١٩

وعلق السياسي المصري المعارض، حمدين صباحي، على رفض عدد من النواب للتعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان، قائلا "تحية لكل نائب أعلن رفضه تعديل الدستور، لا للعدوان علي الدستور".

واعتبر محمد البرادعي، مؤسس حزب "الدستور"، أن "التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أو" تبييضها". هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ElBaradei التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لايمكن الإستفتاء عليها أو"تبييضها" . هل يجوز مثلاً الإستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟! — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ١٥ فبراير ٢٠١٩

ورحب عدد من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعديلات الجديدة.

فقالت نودي السيسي "انا زهقت من الكلام على الدستور، ولو الدستور هو اللي هيخلي السيسي يكمل معنا نبقا بنغلط السيسي حقه علينا كبير دستور مش دستور السيسي معنا"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NooDy_ELsisi انا زهقت م الكلام ع الدستور،

ولو الدستور هو اللي هيخلي السيسي هيكمل معنا نبقا بنغلط

السيسي حقه علينا كبير

دستور مش دستور السيسي معنا

الراجل عرفناه 5 سنين افضل

من حكم مصر قياسا ع ظروفنا المعروفه

والله مستلمش مصر عمار وامان

السيسي استلمها ع المحاره

الخرفان خربوها منهم لله — ✌️نــودي آلسـيسي 🇪🇬✌️ (@NooDy_ELsisi) ١٥ فبراير ٢٠١٩

ولم تغب الفكاهة والسخرية عن التغريدات المصرية.