غرائب هدايا عيد الحب حول العالم
يحتفل كثير من العشاق حول العالم بعيد الحب الذي يوافق 14 من فبراير شباط من كل عام بتبادل الهدايا التي أحيانا ما تكون غير تقليدية.
وفيما يلي مجموعة من أغرب تلك الهدايا:
زهرة تيوليب ميكانيكية
زوج يبتكر زهرة تيوليب دائمة التفتح بألوان متغيرة كهدية لزوجته في عيد الحب.
شريحة لحم على شكل قلب
نظرا لولع العشاق بكل ما هو على شكل قلب، استوحت شركة تسويق تلك الفكرة وروجت لشريحة لحم على شكل قلب.
ختم بقلب وحرفين أوليين للشواء
وإذا لم يتسن الحصول على شريحة اللحم السابقة بمقدور العشاق ختم قلب مع الحرف الأول من اسميهما على أي قطعة لحم أثناء شوائها.
باقة سلامي
وهذه باقة من لحوم السلامي، لمن يفضلون الهدايا العملية!
باقة شرائح DoritosDoritos
ولمن يريدون منتجا نباتيا، هذه باقة من شرائح البطاطس المقلية Doritios
باقة زهور لأصحاب اللحى
هذه الباقة مصممة لأصحاب اللحى الطويلة.
مفاجآت غير سارة
من جهة أخرى، بعض هدايا عيد الحب صممت للانتقام المعنوي من حبيب سابق!