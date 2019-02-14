غرائب هدايا عيد الحب حول العالم

يحتفل كثير من العشاق حول العالم بعيد الحب الذي يوافق 14 من فبراير شباط من كل عام بتبادل الهدايا التي أحيانا ما تكون غير تقليدية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption عادة ما يتبادل العشاق هدايا وحلوى على شكل قلب

وفيما يلي مجموعة من أغرب تلك الهدايا:

زهرة تيوليب ميكانيكية

زوج يبتكر زهرة تيوليب دائمة التفتح بألوان متغيرة كهدية لزوجته في عيد الحب.

شريحة لحم على شكل قلب

نظرا لولع العشاق بكل ما هو على شكل قلب، استوحت شركة تسويق تلك الفكرة وروجت لشريحة لحم على شكل قلب.

ختم بقلب وحرفين أوليين للشواء

وإذا لم يتسن الحصول على شريحة اللحم السابقة بمقدور العشاق ختم قلب مع الحرف الأول من اسميهما على أي قطعة لحم أثناء شوائها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TexasIrons Happy Valentine's Day from your Texas Irons family! We hope your day is full of love and grilling! Make your next steak dinner romantic with a monogrammed heart branding iron. Personalized with you and your Valentine's initials! pic.twitter.com/AERhotaqaH — Texas Irons (@TexasIrons) ١٤ فبراير ٢٠١٨

باقة سلامي

وهذه باقة من لحوم السلامي، لمن يفضلون الهدايا العملية!

باقة شرائح DoritosDoritos

ولمن يريدون منتجا نباتيا، هذه باقة من شرائح البطاطس المقلية Doritios

باقة زهور لأصحاب اللحى

هذه الباقة مصممة لأصحاب اللحى الطويلة.

مفاجآت غير سارة

من جهة أخرى، بعض هدايا عيد الحب صممت للانتقام المعنوي من حبيب سابق!

اطلق اسم حبيبك السابق على صرصار قبل أن يأكله السرقاط

وحديقة حيوان تمكنك من إطلاق اسم حبيب سابق على ثعبان سام!