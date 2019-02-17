أثار عرض للممثل الكوميدي ياسر بكر، جدلا واسعا في السعودية بسب سخريته من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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وكان بكر قد تناول في عرضه الأخير موضوع ملاحقة الهيئة للشباب قبل سنوات وشبه رجالها بـ "العصابات."

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة الكوميدي الذي اضطر فيما بعد للاعتذار، قائلا إنه لم يكن موفقا في التعبيرعن فكرته.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إحالة ياسر بكر إلى النيابة العامة بتوجيه من أمير منطقة مكة، لتطاوله على رموز الهيئة.

أما الكوميدي الشاب فنفى في اتصال مع بي بي سي هذه الأخبار.

هل تقبل المجتمع السعودي خطة الانفتاح؟

جدد عرض بكر الكوميدي النقاش بين التيارين المحافظ والليبرالي في السعودية حول التغيرات التي تشهدها المملكة أخيرا.

فقد انتقدت مجموعة من المغردين الممثل الشاب ونعتته بالإرهابي والمستفز.

و نادى بعضهم بإعادة صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لردع ما وصفوه بالتجاوزات الأخلاقية.

على النقيض، استنكر آخرون الدعوات إلى محاسبة الكوميدي الشاب واعتبروها تناقضا مع التوجه الجديد في المملكة.

ويرى البعض أن العرض يبين أن قطاعات كبيرة من المجتمع لاتزال تعترض على خطة محمد بن سلمان للانفتاح بينما يرى آخرون بأن الضجة كلها تهدف لسبر أغوار المجتمع وردود فعله.

وتساءلت نهى الغامدي: "القبض على الكوميديان #ياسر_بكر يبين أن النظام عندنا متناقض وماله ملامح ولا يعرف الصح والخطأ عندنا، وقد تقوم بعمل عفوي فلا يعجب توجهات مسؤول معين ويبطش فيك عادي."

في حين أبدى مغرد آخر اعتراضه على كلام نهى.

فعلق:"لابد من إيقاف كل من يحرك أصحاب الأجندات التي تقلل من الشخصية السعودية و يستصغرها لصالح أجندات خارجية لتحقيق أهداف عدو الخارج الذي يزعم أن ثقافتنا هشة وغير منطيقة كما يزعم ! "

وسار الصحفي السعودي، ثامر الصخيان في ركب المدافعين عن بكر ووصف عرضه بـ "الظاهرة الصحية في #السعودية_الجديدة."

واعتبر إجبار المبدعين على الاعتذار سلوكا غير مقبول من شعب يسعى إلى التطور.

وكانت السلطات السعودية قد قلصت صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العام 2017 وأنشأت هيئة الترفيه التي أشرفت على تنظيم حفلات موسيقية وأنشطة فنية بخطوات متأنية.