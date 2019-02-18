كيف استقبلت باكستان محمد بن سلمان؟
- 18 فبراير/ شباط 2019
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اجتاح خبر وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس الأحد إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وباكستان.
#ولي_العهد_في_باكستان
ودشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ولي_العهد_في_باكستان الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 43 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن عمق العلاقات التي تجمع السعودية بباكستان.
العلاقات السعودية الباكستانية .. جذور الماضي وخيارُ المستقبل .. نحو رؤيةٍ موحدة وعلاقةٍ عريقة .. #ولي_العهد_في_باكستان pic.twitter.com/EKjDNRGNed— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) ١٧ فبراير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Badermasaker
العلاقات السعودية الباكستانية .. جذور الماضي وخيارُ المستقبل .. نحو رؤيةٍ موحدة وعلاقةٍ عريقة .. #ولي_العهد_في_باكستان pic.twitter.com/EKjDNRGNed— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) ١٧ فبراير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Badermasaker
حضور مُهيب، استقبال زُعماء— خالد البدر (@KhaleadBader) ١٧ فبراير ٢٠١٩
هكذا تتعامل الدول وحكوماتها عندما يكون الضيف بمكانة وهيبة #محمد_بن_سلمان.#ولي_العهد_في_باكستان
#CrownPrinceinPakistan pic.twitter.com/ooo5MrW4kr
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @KhaleadBader
وتحدث كثيرون عن مراسم الاستقبال والطائرات الحربية الباكستانية التي رافقت طائرة ولي العهد لدى دخولها أجواء باكستان ترحيبا بمقدمه، ووصفوا تلك المراسم بالمهيبة.
فيديو من #إسلام_آباد | طائرات حربية رافقت طائرة #ولي_العهد السعودي لدى دخولها الأجواء الباكستانية ترحيباً بمقدمه#ولي_العهد_في_باكستان#CrownPrinceinPakistanhttps://t.co/Nn0xMt1JnN pic.twitter.com/YOYjTiET0N— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) ١٧ فبراير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @aawsat_News
شاهد ... استقبال مهيب ل سمو ولي العهد في باكستان— بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) ١٧ فبراير ٢٠١٩
المراسم كامله
#CrownPrinceinPakistan
#ولي_العهد_في_باكستان pic.twitter.com/wNX5gvbiaR
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @fdeet_alnssr
#فيديو 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) ١٧ فبراير ٢٠١٩
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في مشهد مهيب ..
شاهد 6 طائرات حربية ترافق طائرة #ولي_العهد لحظة دخولها الأجواء الباكستانية.
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#ولي_العهد_في_باكستان
#CrownPrinceinPakistan
. pic.twitter.com/hZuwnmZSD3
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AjelNews24
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد غرد على حسابه الرسمي في تويتر قائلا " فاز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقلوب الشعب الباكستاني عندما قال "اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية" رداً على طلب مني بأن تعامل السعودية العمال الباكستانيين كما تعامل أبنائها والبالغ عددهم 2.5 مليون باكستاني في المملكة العربية السعودية.
Crown Prince Mohammad bin Salman won the hearts of the people of Pakistan when he said “consider me Pakistan's ambassador to Saudi Arabia" in response to my asking him to treat the 2.5 mn Pakistani's working in KSA as his own.#CrownPrinceinPakistan pic.twitter.com/Xr0E2EWKrK— Imran Khan (@ImranKhanPTI) ١٨ فبراير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ImranKhanPTI
ومن جهة أخرى انتشر هاشتاغ #CrownPrinceinPakistan في كل من باكستان والسعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة حاصدا أكثر من 186 ألف تغريدة.
الشعب الباكستاني يرحب بصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود مع تمنياتهم بان تبقى هذه الدولتين متحده معاً للابد..لتعيش الصداقه بين السعوديه وباكستان دائماً. 🇵🇰🇸🇦 #CrownPrinceinPakistan pic.twitter.com/Qmnd8bEWLe— Govt of Pakistan (@pid_gov) ١٧ فبراير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @pid_gov
#CrownPrinceinPakistan— سالم الساعدي 🇴🇲 (@s111993) ١٧ فبراير ٢٠١٩
ليس السعوديون فقط من يدعون لك ، فلك أحبة من خارج السعودية يدعون لك بالحفظ والتوفيق وأن تعود للمملكة سالماً غانماً لما فيه خير وطنك وشعبك والمنطقة .. حفظك الله pic.twitter.com/XuscIF9Uqf
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @s111993
مرحبا مرحبا#CrownPrinceinPakistan pic.twitter.com/y6mPT9Y8O6— Siasat.pk (@siasatpk) ١٧ فبراير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @siasatpk