كيف استقبلت باكستان محمد بن سلمان؟

اجتاح خبر وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس الأحد إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وباكستان.

#ولي_العهد_في_باكستان

مصدر الصورة Huw Evans picture agency Image caption ولي العهد السعودي في باكستان

ودشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ولي_العهد_في_باكستان الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 43 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن عمق العلاقات التي تجمع السعودية بباكستان.

وتحدث كثيرون عن مراسم الاستقبال والطائرات الحربية الباكستانية التي رافقت طائرة ولي العهد لدى دخولها أجواء باكستان ترحيبا بمقدمه، ووصفوا تلك المراسم بالمهيبة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد غرد على حسابه الرسمي في تويتر قائلا " فاز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقلوب الشعب الباكستاني عندما قال "اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية" رداً على طلب مني بأن تعامل السعودية العمال الباكستانيين كما تعامل أبنائها والبالغ عددهم 2.5 مليون باكستاني في المملكة العربية السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ImranKhanPTI Crown Prince Mohammad bin Salman won the hearts of the people of Pakistan when he said “consider me Pakistan's ambassador to Saudi Arabia" in response to my asking him to treat the 2.5 mn Pakistani's working in KSA as his own.#CrownPrinceinPakistan pic.twitter.com/Xr0E2EWKrK — Imran Khan (@ImranKhanPTI) ١٨ فبراير ٢٠١٩

ومن جهة أخرى انتشر هاشتاغ #CrownPrinceinPakistan في كل من باكستان والسعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة حاصدا أكثر من 186 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @pid_gov الشعب الباكستاني يرحب بصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود مع تمنياتهم بان تبقى هذه الدولتين متحده معاً للابد..لتعيش الصداقه بين السعوديه وباكستان دائماً. 🇵🇰🇸🇦 ⁦#CrownPrinceinPakistan pic.twitter.com/Qmnd8bEWLe — Govt of Pakistan (@pid_gov) ١٧ فبراير ٢٠١٩