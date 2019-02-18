كيف استقبلت باكستان محمد بن سلمان؟

  • 18 فبراير/ شباط 2019

اجتاح خبر وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس الأحد إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وباكستان.

#ولي_العهد_في_باكستان

مصدر الصورة Huw Evans picture agency
Image caption ولي العهد السعودي في باكستان

ودشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ولي_العهد_في_باكستان الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 43 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن عمق العلاقات التي تجمع السعودية بباكستان.

وتحدث كثيرون عن مراسم الاستقبال والطائرات الحربية الباكستانية التي رافقت طائرة ولي العهد لدى دخولها أجواء باكستان ترحيبا بمقدمه، ووصفوا تلك المراسم بالمهيبة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد غرد على حسابه الرسمي في تويتر قائلا " فاز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقلوب الشعب الباكستاني عندما قال "اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية" رداً على طلب مني بأن تعامل السعودية العمال الباكستانيين كما تعامل أبنائها والبالغ عددهم 2.5 مليون باكستاني في المملكة العربية السعودية.

ومن جهة أخرى انتشر هاشتاغ #CrownPrinceinPakistan في كل من باكستان والسعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة حاصدا أكثر من 186 ألف تغريدة.

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