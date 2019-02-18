لماذا أضرب المشايخ المحتجزون في السجون السعودية؟
انتشر هاشتاغ #اضراب_المشايخ_بالسجون في السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل كثيرون عن السبب.
#اضراب_المشايخ_بالسجون
وتأتي هذه الحملة بعد نشر الحساب الرسمي لمعتقلي الرأي في السعودية بيان للدكتور عبدالله الحامد المعتقل بدء الإضراب المفتوح عن الطعام في محاولة منه للمطالبة" بإطلاق سراح نشطاء العمل السلمي والديمقراطي من دعاة حقوق الإنسان وكافة أصحاب الرأي والمعتقلين تعسفياً" كما جاء في البيان.
واحتل الهاشتاغ مركزا متقدما على قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا اكثر من 16 ألف تغريدة انقسمت بين مؤيد ومعارض لهذه الحملة.
واعتبر عدد كبير من المغردين أن "معركة "الأمعاء الخاوية" صعبة جدا، فقد تؤدي إلى الموت، لكنها تكون ضرورة حتمية حين يتعلق الأمر بحرية الإنسان وكرامته".
فغرد نجل الداعية السعودي، سلمان العودة، المتهم بـ 37 تهمة من بينها "التحريض ضد نظام الحكم" في السعودية الدكتور عبد الله العودة قائلا "مشروع حسم الإصلاحي في السعودية كان ولايزال الضمانة الحقيقية لمستقبل مستقر ومزدهر، المشاركة الشعبية والحقوق والحريات، لذلك كانت مبادرتهم هنا بالمطالبة بإطلاق كافة معتقلي العمل السلمي والمدني"
وانضم كل من الدكتور محمد فهد القحطاني وفوزان الحربي والدكتور عبدالكريم الخضر والدكتور عبد الرحمن الحامد إلى الدكتور عبدالله الحامد للاضراب عن الطعام.
وفي المقبل اعتبر البعض ان الهدف من هذا الهاشتاغ هو الإساءة للسعودية وولي عهدها بعد النجاحات والاصلاحات التي قامت بها المملكة في الآونة الاخيرة.
فكتبت عمانية بنت الخير " المرتزقه اصحاب الفتن اغاظهم نجاح الأمير محمد بن سلمان فعندما يرونه يمشي بثبات وخطى واثقة يضعون هاشتاغ لزرع الفتنة"