لماذا أضرب المشايخ المحتجزون في السجون السعودية؟

انتشر هاشتاغ #اضراب_المشايخ_بالسجون في السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل كثيرون عن السبب.

#اضراب_المشايخ_بالسجون

مصدر الصورة Twitter @m3takl Image caption إضراب عن الطعام في السجون السعودية

وتأتي هذه الحملة بعد نشر الحساب الرسمي لمعتقلي الرأي في السعودية بيان للدكتور عبدالله الحامد المعتقل بدء الإضراب المفتوح عن الطعام في محاولة منه للمطالبة" بإطلاق سراح نشطاء العمل السلمي والديمقراطي من دعاة حقوق الإنسان وكافة أصحاب الرأي والمعتقلين تعسفياً" كما جاء في البيان.

واحتل الهاشتاغ مركزا متقدما على قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا اكثر من 16 ألف تغريدة انقسمت بين مؤيد ومعارض لهذه الحملة.

واعتبر عدد كبير من المغردين أن "معركة "الأمعاء الخاوية" صعبة جدا، فقد تؤدي إلى الموت، لكنها تكون ضرورة حتمية حين يتعلق الأمر بحرية الإنسان وكرامته".

فغرد نجل الداعية السعودي، سلمان العودة، المتهم بـ 37 تهمة من بينها "التحريض ضد نظام الحكم" في السعودية الدكتور عبد الله العودة قائلا "مشروع حسم الإصلاحي في السعودية كان ولايزال الضمانة الحقيقية لمستقبل مستقر ومزدهر، المشاركة الشعبية والحقوق والحريات، لذلك كانت مبادرتهم هنا بالمطالبة بإطلاق كافة معتقلي العمل السلمي والمدني"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bader_alhamid #اضراب_المشايخ_بالسجون

إذا قام المعتقلين بالإضراب، فهذا يعني أنهم استنفدوا كل الحلول، ووصلوا إلى مرحلة لايوجد حل معها، بإنتهاك كرامة الإنسان بسجنه وسحله وتعذيبه ومنعه بل الآن نسمع عن حرقه وصعقه والتحرّش به !!



لُطفك يارب بهم 💔 — بدر الحامد 🇨🇦 (@bader_alhamid) ١٧ فبراير ٢٠١٩

وانضم كل من الدكتور محمد فهد القحطاني وفوزان الحربي والدكتور عبدالكريم الخضر والدكتور عبد الرحمن الحامد إلى الدكتور عبدالله الحامد للاضراب عن الطعام.

وفي المقبل اعتبر البعض ان الهدف من هذا الهاشتاغ هو الإساءة للسعودية وولي عهدها بعد النجاحات والاصلاحات التي قامت بها المملكة في الآونة الاخيرة.

فكتبت عمانية بنت الخير " المرتزقه اصحاب الفتن اغاظهم نجاح الأمير محمد بن سلمان فعندما يرونه يمشي بثبات وخطى واثقة يضعون هاشتاغ لزرع الفتنة"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @g_li24 #اضراب_المشايخ_بالسجون

المرتزقه اصحاب الفتن اغاظهم نجاح الأمير محمد بن سلمان



فعندما يرونه يمشي بثبات وخطى واثقه يضعون هاشتاق للزرع الفتنه



معلوم في عرف العقلاء والعظماء أنه لا يحارب الا العظماء وهذا ما يحدث مع محمد بن سلمان حفظه الله لكنه بمشئة الله ثم بشعبه سيظل في القمة — عمانيه بنت الخير🇴🇲🇴🇲 (@g_li24) ١٧ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hamad_alyamii96 #اضراب_المشايخ_بالسجون



من خان وطنه سواء شيخ او غيره فسوف يحاسب ونطالب ب سجنهم مدى الحياه لانهم كانوا يريدون ان يحصل في دولتنا مثل ماحصل في سوريا ومصر وليبيا ثم يهربون بملايين قطر للدوحه ويشاهدوننا نموت ونٌقتل على قناة الجزيره مع الحمدين ، لكن هيهااااات مادام في العرب سلمان pic.twitter.com/BVBx9v4ZcC — حمد اليامي 🇸🇦ء (@hamad_alyamii96) ١٧ فبراير ٢٠١٩