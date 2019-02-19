لماذا وصف مصريون مرتضى منصور بـ "صانع الفتنة"؟

عادت أزمة كرة القدم المصرية إلى الواجهة من جديد ومن بوابة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي تم إيقافه من قبل لجنة القيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، ومنعه من دخول الملاعب لمدة 3 أشهر في المسابقات المصرية، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

#مرتضي_منصور_صانع_الفتنه

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ويأتي هذا الإيقاف بسبب هجوم منصور المستمر على النادي الأهلي ومجلس إدارته المتمثل برئيسه، محمود الخطيب، مما دفع الأخير إلى تقديم شكوى تتهم رئيس الزمالك بالسب والقذف وتكدير الأمن والسلم.

ومن جهته علق مرتضى منصور على القرار بهجوم على الخطيب، معتبرا أن ناديه يتعرض لمؤامرة من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب، و المسؤول السابق بالاتحاد الإفريقي، مصطفى فهمي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى.

وقال منصور "لا أعترف بلجنة القيم في اتحاد الكرة، بها أعضاء ينتمون للنادي الأهلي وأصدقاء وداعمون لمحمود الخطيب في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يعد مخالفا، لأن اللجنة تعتبر خصما وحكما".

وأطلق مشجعو النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #مرتضي_منصور_صانع_الفتنه الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 158 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن استيائهم من رئيس الزمالك ولغة الشتم التي يستخدمها دائما.

ويرى البعض أن منصور يستغل حصانته البرلمانية للهجوم على أي كان.