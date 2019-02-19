ما علاقة تفجير الأزهر بالتعديلات الدستورية

  • 19 فبراير/ شباط 2019

تصدر خبر تفجير الأزهر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية والذي أدى لقتل 3 من أفراد من الشرطة المصرية، بينهم ضابط، وجرح 6 آخرين لدى تعقب "إرهابي" في محيط الجامع الأزهر بالقاهرة.

#الدرب_الاحمر

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Image caption تفجير الأزهر

وانتشرت هاشتاغات عدة بعد التفجير نذكر منها #الدرب_الاحمر و #الازهر وغيرها والتي كانت ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدة أكثر من 57 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم لفقدان ثلاثة من أبناء الشرطة.

وتناقل الناشطون مقطع مصور قالوا أنه يعود للشخص الذي فجر نفسه في الدرب الاحمر.

ولم يغب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي عن الحدث، إذ ربط البعض الحالة الأمنية بالأزمة السياسية التي تمر بها مصر بعد الموافقة على التعديلات الدستورية التي أثارت غضب الشارع المصري والتي تتيح للسيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.

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