ما علاقة تفجير الأزهر بالتعديلات الدستورية
- 19 فبراير/ شباط 2019
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تصدر خبر تفجير الأزهر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية والذي أدى لقتل 3 من أفراد من الشرطة المصرية، بينهم ضابط، وجرح 6 آخرين لدى تعقب "إرهابي" في محيط الجامع الأزهر بالقاهرة.
#الدرب_الاحمر
وانتشرت هاشتاغات عدة بعد التفجير نذكر منها #الدرب_الاحمر و #الازهر وغيرها والتي كانت ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدة أكثر من 57 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم لفقدان ثلاثة من أبناء الشرطة.
مرة أخرى دماء أبطال الشرطة #المصرية تروي تراب الوطن بمواجهة الإرهاب فداء #مصر و شعبها الأبي العظيم، لكني لا أعتقد بأن هذه الجريمة الجديدة إرهاب فحسب، بل جهد إجرامي مدعوم من الخارج في محاولة للتشويش على نجاحات #مصر و خاصة إستضافتها للقمة العربية الأوروبية، لكنهم خسئوا.#تحيا_مصر— Mohamed Rachid (@MBRachid) ١٨ فبراير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @MBRachid
جنود بتموت ف سيناء— عسـل اســـــــــــــــود✌ (@officialmasry1) ١٨ فبراير ٢٠١٩
وانتحاري بيفجر نفسه ف #الدرب_الاحمر اي الحكاية
مش هنخلص من ام التفجيرات
دي حرام الناس اللي بتروح دي
ربنا ينتقم من اللي كان السبب
انا حاسس ان علي ما تخلص التعديلات الدستورية هيكون الشعب خلص
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @officialmasry1
مش حنلغي عقلنا— Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) ١٨ فبراير ٢٠١٩
لما نسمع عن تفجير #الدرب_الاحمر
وعن انتحاري إرهابي فجر نفسه
وسندعوا بالرحمة لمن سقطوا ضحايا
لكن لازم نفهم ولانستمع لرواية شياطين العسكر المتخصصين في القتل والتلفيق والعمليات القذرة
وازاي بيعرفوا أنه إرهابي وإنه هو من قام بتفجير محيط مسجد الإستقامة منذ ٣ أيام!!
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @haythamabokhal1
وتناقل الناشطون مقطع مصور قالوا أنه يعود للشخص الذي فجر نفسه في الدرب الاحمر.
🎥 شاهد تفجير الإرهابي لنفسه في #مصر— متعب الجلوي #2030 🇸🇦 (@MutebBinJalawi) ١٩ فبراير ٢٠١٩
وسط #القاهرة حفظها الله من شر فتاوى الإرهابي القرضاوي واخوان الشياطين
ٰ
ونسأل الله ان يرحم ويغفر للمغدورين بهم الذين توفاهم الله في حادثة #تفجير_القاهرة الإرهابي وحسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/cGldgvLE4o
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @MutebBinJalawi
شاهد لحظة تفجير #الدرب_الاحمر . #مصر pic.twitter.com/gA3akxPqKm— RT Ahmed Alashkar (@ALASHKAR_RT) ١٩ فبراير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ALASHKAR_RT
❌❌❌❌🇪🇬❤️كيفية تفجير الأرهابي لنفسه في وسط القاهره صوت وصوره وحسبنا الله ونعم الوكيل أي دين أو مله تقر هذا العمل الإجرامي الغادر إنهم أتباع البنا الإخوان المسلمون أخزاهم الله pic.twitter.com/I17v3b5Nh3— كاشف الاخوان (@kashefalekhwan_) ١٩ فبراير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @kashefalekhwan_
ولم يغب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي عن الحدث، إذ ربط البعض الحالة الأمنية بالأزمة السياسية التي تمر بها مصر بعد الموافقة على التعديلات الدستورية التي أثارت غضب الشارع المصري والتي تتيح للسيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.
بالتأكيد ضد العنف وضد ترويع الآمنين وضد أي عملية خسيسة تزهق فيها أرواح بريئة— أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) ١٨ فبراير ٢٠١٩
بس هو السيسي مفيش عنده غير كده
إما تعديل دستور وبقاء في الحكم للأبد !
وإما تفجيرات وإرهاب وقتلى في #الدرب_الاحمر وسيناء ؟
طب غيروا الكتالوج شوية
طب احترموا عقولنا شوية
طب اتقوا ربنا في دم الغلابة
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @osgaweesh
منذ أن سيطر العسكر على #مصر تحولت— د•ريحــ̯͡انــة (@R22N2) ١٨ فبراير ٢٠١٩
_من دولة لها جيش الى جيش له دولة
_من دولة دائنة لدولة مدينة
_من
_من دولة تصدر العلم والعلماء الى دولة تصدر الجهل والأمية
_من مناره الأزهر والدرع الاول للاسلام الي دوله تحارب كل ما هو إسلامي حتي الصلاة علي النبي وحملات الاستغفار#ادعم_الازهر
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @R22N2
#الدرب_الاحمر— MR/NooR (@TUdy256) ١٨ فبراير ٢٠١٩
كل شيء متوقع في هذا التوقيت لغاية التعديلات الدستورية والتصويت عليها
لازم الشحن ضد العدو المجهول اللي بيفجر وتسبب في سقوط الاندلس وسد البلاعات وعمل فتنه بين جمهور الأهلي والزمالك
مش بعيد كمان يكونوا سبب الخناقه بين حمو بيكا ومجدي شطه اللي كانوا دراعين في فانله
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @TUdy256