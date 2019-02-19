ما علاقة تفجير الأزهر بالتعديلات الدستورية

تصدر خبر تفجير الأزهر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية والذي أدى لقتل 3 من أفراد من الشرطة المصرية، بينهم ضابط، وجرح 6 آخرين لدى تعقب "إرهابي" في محيط الجامع الأزهر بالقاهرة.

#الدرب_الاحمر

مصدر الصورة Getty Images Image caption تفجير الأزهر

وانتشرت هاشتاغات عدة بعد التفجير نذكر منها #الدرب_الاحمر و #الازهر وغيرها والتي كانت ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدة أكثر من 57 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم لفقدان ثلاثة من أبناء الشرطة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @officialmasry1 جنود بتموت ف سيناء

وانتحاري بيفجر نفسه ف #الدرب_الاحمر اي الحكاية

مش هنخلص من ام التفجيرات

دي حرام الناس اللي بتروح دي

ربنا ينتقم من اللي كان السبب

انا حاسس ان علي ما تخلص التعديلات الدستورية هيكون الشعب خلص — عسـل اســـــــــــــــود✌ (@officialmasry1) ١٨ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @haythamabokhal1 مش حنلغي عقلنا

لما نسمع عن تفجير #الدرب_الاحمر

وعن انتحاري إرهابي فجر نفسه

وسندعوا بالرحمة لمن سقطوا ضحايا

لكن لازم نفهم ولانستمع لرواية شياطين العسكر المتخصصين في القتل والتلفيق والعمليات القذرة

وازاي بيعرفوا أنه إرهابي وإنه هو من قام بتفجير محيط مسجد الإستقامة منذ ٣ أيام!! — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وتناقل الناشطون مقطع مصور قالوا أنه يعود للشخص الذي فجر نفسه في الدرب الاحمر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kashefalekhwan_ ❌❌❌❌🇪🇬❤️كيفية تفجير الأرهابي لنفسه في وسط القاهره صوت وصوره وحسبنا الله ونعم الوكيل أي دين أو مله تقر هذا العمل الإجرامي الغادر إنهم أتباع البنا الإخوان المسلمون أخزاهم الله pic.twitter.com/I17v3b5Nh3 — كاشف الاخوان (@kashefalekhwan_) ١٩ فبراير ٢٠١٩

ولم يغب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي عن الحدث، إذ ربط البعض الحالة الأمنية بالأزمة السياسية التي تمر بها مصر بعد الموافقة على التعديلات الدستورية التي أثارت غضب الشارع المصري والتي تتيح للسيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @osgaweesh بالتأكيد ضد العنف وضد ترويع الآمنين وضد أي عملية خسيسة تزهق فيها أرواح بريئة



بس هو السيسي مفيش عنده غير كده

إما تعديل دستور وبقاء في الحكم للأبد !

وإما تفجيرات وإرهاب وقتلى في #الدرب_الاحمر وسيناء ؟



طب غيروا الكتالوج شوية

طب احترموا عقولنا شوية

طب اتقوا ربنا في دم الغلابة — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) ١٨ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @R22N2 منذ أن سيطر العسكر على #مصر تحولت

_من دولة لها جيش الى جيش له دولة

_من دولة دائنة لدولة مدينة

_من

_من دولة تصدر العلم والعلماء الى دولة تصدر الجهل والأمية

_من مناره الأزهر والدرع الاول للاسلام الي دوله تحارب كل ما هو إسلامي حتي الصلاة علي النبي وحملات الاستغفار#ادعم_الازهر — د•ريحــ̯͡انــة (@R22N2) ١٨ فبراير ٢٠١٩