أثارت تدوينة لضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، جدلا بعد أن وصف الوجود العربي في الأندلس لـ8 قرون بـ "الاحتلال".

مصدر الصورة DAHI KHALFAN/FACEBOOK

وكان خلفان قد نشر سلسلة من التغريدات تحدث خلالها عن لقاءات متكررة بين مسؤولين إسرائيليين وعرب.

وأبدى المسؤول الإماراتي معارضته "للهرولة" العربية لمقابلة نتانياهو، داعيا قادة العرب إلى أن "يرفعوا قاماتهم حتى لا يكافئوا قادة إسرائيل على تعنتهم".

وأشار إلى أن "بناء علاقة مع المواطنين الإسرائيليين ممكن، إذ بإمكانهم زيارة بلد عربي على عكس المسؤول الاسرائيلي ."

وعرج خلفان في معرض حديثه عن الصراع العربي الإسرائيلي بالقول :"إن فلسطين ستعود إلى أهلها مهما طال الزمن أو قصر."

وتابع: "احتل المسلمون الأندلس ثمانية قرون وعادت الأندلس لأهلها.. اصبروا.. لكل قوة زوال مهما الزمن طال."

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @Dhahi_Khalfan لا تجعلوا نتياهو ينظر اليكم كمهرولين ايها القادة العرب ..فلترفعوا قاماتكم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٩ فبراير ٢٠١٩

لكن تصريحاته عن للأندلس قوبل بهجوم لاذع على مواقع التواصل الاجتماعي ، إذ اتهمه مغردون بترسيخ ثقافة "الرداءة والانهزامية"، وبتشويه التاريخ الإسلامي.

فكتب أحدهم:" بينما يؤلف أكاديمي إسباني مثل اميليو غونزاليس فيران كتابا كاملا لدحض أسطورة الغزو العربي ... يتحدث "عربي" عن احتلال إسبانيا فنحن أمام مأساة وعي حقيقية."

كما كان الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين من بين المنتقدين لخلفان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TurkiShalhoub ضاحي خلفان يقول:

"يحق للإسرائيلي زيارة الإمارات من جانب إنساني"



أما المواطنين القطريين فلا يحق لهم زيارة الإمارات !!



أشدّاء على إخوانهم..

عملاء ومنبطحين للصهاينة !! — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) ١٩ فبراير ٢٠١٩

https://twitter.com/EdyCohen/status/1097746692722577408?ref_src=twsrc%5Etfw

ودفعت الانتقادات المسؤول الإماراتي ليبرر موقفه في تغريدة جديدة وضح فيها معنى كلمة "فتح" في قواميس اللغة العربية، واتهم دولا معادية للإمارات بتشويه صورته وإساءة تأويل ما يقصده.