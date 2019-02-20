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تسبب مقطع فيديو بعنوان "#نطالب_بمعاقبه_المتحرش_بن_كرمان" في اعتقال أحد نجوم "سناب شات" في السعودية، بعدما اعتبروه كثيرون غير لائق.

ووثق المقطع تحرش نجم منصة "سناب شات"، علي بن كرمان، بممرضة في مستشفى، إذ ظهرت وهي تحاول الابتعاد عنه.

وعلى تويتر، تولدت حالة من الجدلِ حول الفيديو المتداول. ففي الوقت الذي وصف فيه مغردون الفيديو بأنه " مبتذل " على نحو يستدعي سجن الرجل، تعاطف آخرون معه ودعوا لإطلاق سراحه احتراما لسنه.

واستجابت السلطات للدعوات المطالبة بمحاسبة كرمان، فأعلنت القبض عليه واستدعاء الممرضة للتحقيق، بحسب ذكرته صحف محلية.

وأشار كثيرون إلى أن الفيديو لا يكفي لإدانة الرجل بالتحرش على السيدة ودعوا إلى التريث قبل الحكم عليه.

في حين نوه آخرون بدور مواقع التواصل الاجتماعي في كسر ثقافة الصمت إزاء ظاهرة التحرش.

كما أعاد الفيديو بهيئة الأمر بالمعروف إلى واجهة نقاش السعوديين، إذ دعا بعضهم إلى إعادة صلاحيات الهيئة وتغليظ العقوبة على المترحشين وتشديد الرقابة على شبكات التواصل.

وطالبوا بوضع حد لـ "للمشاهير المزيفين" الذي دفعتهم وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشهرة من خلال نشر نشر فيديوهات ساذجة دون حسيب أو رقيب.

ويعد بن كرمان، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، أكبر نجوم مواقع التواصل الاجتماعي سنا في السعودية.

ولمع نجم بن كرمان بعد ظهوره برفقة مدون سعودي ليتحول من رجل مغمور إلى شخصية مشهورة تستقطب حوالي 100 ألف متابع على سناب شات.