سلمت السلطات المصرية جثامين الشبان التسعة الذين أعدمتهم الأربعاء 20 فبراير/شباط 2019، بتهمة قتل النائب العام السابق، هشام بركات، في يونيو/حزيران 2015 إلى ذويهم.

مصدر الصورة Twitter

معركة هاشتاغات

وتناقضت آراء المدونين والإعلاميين المصريين واختلفت حول القضية وطريقة محاكمة الشبان التسعة، إذ بدا ذلك واضحا عبر هاشتاغ #لا_لتنفيذ_الإعدامات #القصاص_لشهيد_العدالة .

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور للشبان التسعة، وشهاداتهم خلال المحاكمة.

وتداول نشطاء فيديوهات قالوا إنها تؤكد "زيف الاتهامات الموجهة للشبان التسعة وتكشف تضارب روايات الدولة بخصوص مقتل النائب".

كما اننتشر فيديو قديم لأحد المتهمين وهو يتحدث عن تعرضه للتعذيب، على نطاق واس

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedMefreh9 عقب محاكمات غير عادلة سلطات الامن المصرية تنفذ أحكام الاعدام صباح اليوم بحق تسعة من المعتقلين السياسيين علي ذمة قضية "مقتل النائب العام" ليرتفع عدد المنفذ فيهم أحكام الاعدام من السياسيين الي 47 معتقل منذ 30 يونيو 2013. pic.twitter.com/uYbScr1DDm — Ahmed Mefreh (@AhmedMefreh9) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وكان الإعلامي أحمد موسي دشن هاشتاغ #القصاص_لشهيد_العدالة بعد إعلان وزارة الداخلية تنفيذ الإعدام الشبان، مطالبا متابعيه على تويتر بنشره والفرح بالقصاص .

وأشار إلى أن المجموعة التي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقها سيتبعها مجموعات أخرى تم الحكم عليها.

بدورهم، عبر المتفاعلون مع الهاشتاغ عن دعهم للقضاء في ضرب ما وصفوهم بـ "الإرهابيين".

أما هاشتاغ #لا_لتنفيذ_الإعدامات فظهر قبل تنفيذ الحكم في الشبان بهدف الضغط على الحكومة المصرية لوقف إعدامهم ثم تحول إلى هاشتاغ يندد بأسموه بـ "المحاكمات الجائرة التي يتعرض لها المعارضون في مصر".

وناشد المتفاعلون مع الهاشتاغ المنظمات الدولية التحرك لتجميد أحكام الإعدام في مصر، التي قالوا إنها تنفذ خارج نطاق القانون.

وعبر #السيسي_بيقتل_اولادنا، حمل نشطاء الحكومة مسؤولية إهدار " الأرواح البيئة" وتراجع البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وعلق المغرد رزق بالقول "فى صراع الحكم لا خاسر الا الشباب!! أي شخص طبيعي دون حسابات ولا انحيازيات لا أخلاقية من المفترض ان يكون ضد.العمليات الارهابية ويضع فوق كل شيء ضباط الجيش و الشرطة الذين ضحوا بحياتهم لينقذوا الناس، ولكن فى نفس الوقت لا نتوان في انتقاد سياسات هذه الاجهزة ولا هنوافق على طريقتها في ادارة الدولة و لا حبسها لناس و لا تجاوزها القانون!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GamalSultan1 السلطة التي لا تشبع من الدم ، وتستسهل طريق الدم ، وتسترخص طريق الدم ، تنتهي بإغراق نفسها في وحل الدم ، الكل فيه خاسر ، والوطن هو الخاسر الأكبر ، مع الأسف ، لا أحد يتعلم من دروس التاريخ القريب والبعيد#اوقفوا_اعدام_الأبرياء #أوقفوا_الأعدامات_السياسية — جمال سلطان (@GamalSultan1) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rezqzsc -زى ما يكون ضد قرارت استثنائية و محاكمات غير عادلة والاعدام بدون حد ادنى من ضمانات محاكمات عادله بغض النظر عن مواقف التيار ده فى عقوبة الاعدام

ولكن برضه حنفضل ننتقد التيار الاسلامى ده والطائفية و الرجعية !

-ربنا يرحمنا جميعا ويهدينا للصواب ويرحم كل مظلوم!#لا_لتنفيذ_الاعدامات — 👷rezq (@rezqzsc) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gamaleid تفويض 2013+ دستور يحاكم المدنيين عسكريا+ برلمان طوع اليد+ رئاسة بصلاحيات هائلة+ عودة لفرض الطوارئ + محاكمات غير عادلة+ احكام اعدام بالجملة+توسع في بناء السجون + حصار حرية التعبير+ حصار المجتمع المدني المستقل.

وبرضه الارهاب يرتع، وبدلا من تصحيح طريقة حرب الارهاب

ننقلب على الدستور — Gamal Eid (@gamaleid) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

ما قصة تدوينة ابنة النائب العام الراحل؟

كما تداول مغردون حسابا نسب لابنة المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل تبرئ فيه الشباب المحكوم عليهم بالإعدام من الضلوع في الجريمة

كتب في الحساب 3 تدوينات منشورات ، قبل أن تحذف وغلق.

ولكن نجلة المستشار أكدت أن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تم اختراقه بطريقة ممنهجة من قبل "الجماعات الإرهابية، بالتزامن مع يوم تنفيذ حكم الإعدام على قتلة والدها".