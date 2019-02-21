#لا_لتنفيذ_الإعدامات يتصدر تويتر في مصر
سلمت السلطات المصرية جثامين الشبان التسعة الذين أعدمتهم الأربعاء 20 فبراير/شباط 2019، بتهمة قتل النائب العام السابق، هشام بركات، في يونيو/حزيران 2015 إلى ذويهم.
معركة هاشتاغات
وتناقضت آراء المدونين والإعلاميين المصريين واختلفت حول القضية وطريقة محاكمة الشبان التسعة، إذ بدا ذلك واضحا عبر هاشتاغ #لا_لتنفيذ_الإعدامات #القصاص_لشهيد_العدالة .
وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور للشبان التسعة، وشهاداتهم خلال المحاكمة.
وتداول نشطاء فيديوهات قالوا إنها تؤكد "زيف الاتهامات الموجهة للشبان التسعة وتكشف تضارب روايات الدولة بخصوص مقتل النائب".
كما اننتشر فيديو قديم لأحد المتهمين وهو يتحدث عن تعرضه للتعذيب، على نطاق واس
وكان الإعلامي أحمد موسي دشن هاشتاغ #القصاص_لشهيد_العدالة بعد إعلان وزارة الداخلية تنفيذ الإعدام الشبان، مطالبا متابعيه على تويتر بنشره والفرح بالقصاص .
وأشار إلى أن المجموعة التي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقها سيتبعها مجموعات أخرى تم الحكم عليها.
بدورهم، عبر المتفاعلون مع الهاشتاغ عن دعهم للقضاء في ضرب ما وصفوهم بـ "الإرهابيين".
أما هاشتاغ #لا_لتنفيذ_الإعدامات فظهر قبل تنفيذ الحكم في الشبان بهدف الضغط على الحكومة المصرية لوقف إعدامهم ثم تحول إلى هاشتاغ يندد بأسموه بـ "المحاكمات الجائرة التي يتعرض لها المعارضون في مصر".
وناشد المتفاعلون مع الهاشتاغ المنظمات الدولية التحرك لتجميد أحكام الإعدام في مصر، التي قالوا إنها تنفذ خارج نطاق القانون.
وعبر #السيسي_بيقتل_اولادنا، حمل نشطاء الحكومة مسؤولية إهدار " الأرواح البيئة" وتراجع البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وعلق المغرد رزق بالقول "فى صراع الحكم لا خاسر الا الشباب!! أي شخص طبيعي دون حسابات ولا انحيازيات لا أخلاقية من المفترض ان يكون ضد.العمليات الارهابية ويضع فوق كل شيء ضباط الجيش و الشرطة الذين ضحوا بحياتهم لينقذوا الناس، ولكن فى نفس الوقت لا نتوان في انتقاد سياسات هذه الاجهزة ولا هنوافق على طريقتها في ادارة الدولة و لا حبسها لناس و لا تجاوزها القانون!"
ما قصة تدوينة ابنة النائب العام الراحل؟
كما تداول مغردون حسابا نسب لابنة المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل تبرئ فيه الشباب المحكوم عليهم بالإعدام من الضلوع في الجريمة
كتب في الحساب 3 تدوينات منشورات ، قبل أن تحذف وغلق.
ولكن نجلة المستشار أكدت أن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تم اختراقه بطريقة ممنهجة من قبل "الجماعات الإرهابية، بالتزامن مع يوم تنفيذ حكم الإعدام على قتلة والدها".