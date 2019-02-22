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أثارت سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على تويتر بشأن جماعة الإخوان المسلمين انتقادات واتهامات للمؤسسة الدينية بالفتنة والتحريض على القتل.

وصفت دار الإفتاء الإخوان المسلمين ب"خوارج العصر وأعداء مصر" وأثنت على "ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومةٍ للجماعات الإرهابية" وعدته "من أعلى أنواع الجهاد".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EgyptDarAlIfta جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر أعداء مصر، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين، لم يقدموا عبر تاريخهم أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم، اللهم إلا الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة #الإفتاء — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) ٢١ فبراير ٢٠١٩

مغردون رأوا في هذه التغريدات إشارة إلى المصريين التسعة الذي تم إعدامهم قبل يومين بتهمة اغتيال النائب العام، وتوالت التعليقات بين مشيد بدور دار الإفتاء في محاربة الإرهاب وبين من يتهمها بتحريف الدين خدمة للحاكم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @QvUHOvoDTjq4Lrr هذه دار الإفتاء المصرية،انتقلت إلي حضن السيسي، لله ما أخذ وله ما أعطي ،وإنتتولو يسبل قوما غيركم ثم لايكونوا امثالكم ،اللهم عجل فقد مَس اهل مصر الضر وانت ارحم الراحمين pic.twitter.com/FTz6dS1w6O — عالي اعمر حمَّ (@QvUHOvoDTjq4Lrr) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Kassab30Mah دار الإفتاء المصرية أصبحت في عهد السيسي مكتب تابع للأمن الوطني . رحم الله شيخنا جاد الحق والبشري والبرديسي ومحمد عبده .. — محمود ﻛﺴﺎﺏ (@Kassab30Mah) ٢١ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khaledmamf برغم إختلافي مع نهج جماعة الإخوان المسلمين الا أن ما أصدرته دار الإفتاء المصرية أمس من إنزال الإخوان منزلة الخوارج وما أوجبته في حقهم من استحلال دماء وإنزال أحاديث الخوارج عليهم ---( تدليس وبهتان وإني ابرأ الى الله من قولهم) — Khaled Mohamed (@khaledmamf) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

لم تكن التغريدات بالفتاوى وحدها المثيرة للجدل وإنما نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على تويتر فيديو علقت عليه ب"الواجب علينا تجاه جماعات #الإرهاب" وضمنته حديثا نبويا يحث على قتل من وصفهم الفيديو بجماعات الخوارج وتيارات الظلال.

اعتبر مغردون هذا الفيديو دعوة مباشرة للاقتتال واستغربوا صدورها عن دار الإفتاء.

ويصور الفديو "التوعوي" الإرهابي شخصا ذا لحية يرتدي جلبابا أبيض، الأمر الذي رأى فيه المغردون "عنصرية" وتعميما ورميا بتهمة الإرهاب على أساس المظهر.

الانتقاد نفسه وجه لحملة نشرتها دار الإفتاء تقول إن "التستر على الإرهابيين مشاركة في جرائم الإرهاب" مرفوقة برقم هاتفي للتبليغ. الصورة المرافقة للحملة أزعجت كثيرين وأثارت سخرية آخرين قالوا صورة "الإرهابي" كما تصوره الحملة ينطبق على مصريين كثر تراهم خارجين من المسجد بعد صلاة الجمعة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmedezzelden1 دار الإفتاء المصرية جايبه ارهابي بذقن وجلابيه بيضاء وبتقولك التستر

ع ارهابي حرام شرعا



خلاص يا جماعة لو شفتوا اي حد بذقن وجلابيه بيضاء بلغوا عنه وخاصة يوم الجمعة هتلاقي من دا كتير pic.twitter.com/RmKhafjCcV — Aحmed عzz Elدen (@ahmedezzelden1) ٢١ فبراير ٢٠١٩

بعض المغردين قالوا إن دار الإفتاء تشارك بما نشرته في "تشويه صورة الإسلام والمسلمين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GASANTWITER للأسف الشديد. هكذا تروج دار الإفتاء المصرية. تحت إدارة النظام الجديد. للإرهابي كونه كل من يعتمر غطاء الرأس و يلبس الثوب العربي الأبيض. و لديه لحية. انها إساءة مقصودة للكثير من العرب و المسلمين. مع الاسف الشديد. — GASAN ASAFI (@GASANTWITER) ٢١ فبراير ٢٠١٩

على الجانب الآخر، أشاد مغردون بموقف دار الإفتاء المصرية و"بما تبذله من جهد في محاربة الإرهاب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Muhammad_30jun عاش 💪

تحياتي لدار الإفتاء المصرية، لما تقوم به من مجهودات لمحاربة الجماعات الإرهابية، والتي تستخدم التفسيرات المغلوطة للدين من أجل إشباع غريزة القتل والتسلط لديها. — Muhammad Salah (@Muhammad_30jun) ٢١ فبراير ٢٠١٩