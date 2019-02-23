" لغة صعبة، كيف سأتعلمها؟"، "لغة المستقبل" كانت هذه عينة من آلاف التعليقات على قرار إدراج اللغة الصينية في المناهج التعلمية بالسعودية.

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ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، فإن وزارة التربية "قررت البدء في إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي بجميع المراحل التعليمية ".

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بكين، حيث شهدت توقيع اتفاقية تتضمن إرسال بعثات للصين لإعداد معلمين في تدريس اللغة الصينية.

تساؤلات ونكات ساخرة

استقطب الخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، مما جعل هاشتاغ #ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج يحتل المراتب الأولى في قائمة المواضيع الأكثر تداولا.

ورحب البعض بالخطوة، وراحوا يعددون ايجابيات تعلم الصينية. فمنهم من رأى فيها خطة جيدة ستفتح آفاق دراسية جديدة أمام الطالب السعودي ومنهم من وصف القرار بأنه تحالف مع المستقبل.

فكتب الصحفي سلمان الدوسري: "إدراج اللغة الصينية في المناهج خطوة استباقية للاستفادة من التنين القادم للسيطرة على الاقتصاد العالمي. هناك خياران أمامنا:الوصول متأخرين بعدما يهيمن التنين أو استشراف المستقبل مبكراً. مستقبل الأجيال القادمة لا يمكن أن يدار بالأدوات القديمة."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KSA24 لا يوجد منزل في العالم لا يعتمد على جهاز صيني في مكانٍ ما

،،

التحالف العلمي مع الصين هو تحالف مع المستقبل و محاكاة تجربة ناجحة ناضجة



#ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

أما المغرد نايف، فتحدث عن الجوانب السياسية لهذا القرار. فعلق:" قرار تعليم اللغة الصينية له هدفان . الأول سياسي وهو رسالة لأمريكا بأن السعودية ستتوجه إلى الشرق مع المحافظة على علاقاتها مع الغرب ... لكن بنفس الوقت ستستقل السعودية عن القرار الغربي . الثاني تجاري بسبب غزو الصين للعالم تجارياً ورفض الصينيين تعلم اللغة الانجليزية."

على النقيض، لم يستحسن آخرون فكرة إدراج اللغة الصينية في المدارس السعودية، و اعتبروها خطوة تكرس التبعية اللغوية والثقافية والاقتصادية.

وحثوا المسؤولين على العمل لإعادة الإعتبار للغة العربية بين الأمم بدلا من الانقياد للآخر وتقزيم العقل العربي، حسب قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ratio_muslimwom #ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج

تقدمت اليابان بلغتها الأم فقط

تقدمت ألمانيا بلغتها الأم فقط

تقدمت فرنسا بلغتها الأم فقط

تقدمت كوريا بلغتها الأم فقط

تقدمت تركيا بلغتها الأم فقط

تقدمت روسيا بلغتها الأم فقط

(وتقدمت الصين بلغتها الأم فقط)



💡ووالله لن نتقدم إلابديننا ولغتنا الأم فقط. — عقلانية مؤمنة (@ratio_muslimwom) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وكانت السخرية والفكاهة حاضرة بكثافة في تعليقات المؤيدين والمعارضين للقرار ، فتسابقواعلى إطلاق النكات وتركيب صور تتخيل وضع الطالب السعودي في حصة اللغة الصينية.

شهدت السنوات الماضية إقبالا كبيرا من الأجانب على تعلم اللغة الصينية مع اتساع نفوذ الصين وبروزها كقوة اقتصادية.

ولاقى تعليم اللغة الصينية رواجا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2007، إذ تقدم أكثر من ثلاثمئة مدرسة في 30 ولاية دروسا فيها.

وتأتي الصينية في المرتبة الرابعة في قائمة اللغات الأجنبية الأكثر إقبالا في فرنسا بعد اللغة الإسبانية والألمانية والإنجليزية.