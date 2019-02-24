قرر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ العدول عن قراره واستعادة حصته في نادي بيراميدز المصري، وذلك بعد يوم واحد من إعلانه تصفية جميع استثماراته الرياضية في مصر.

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وفي بيان رسمي على فيسبوك، عزا نادي بيراميدز التغيير المفاجئ في موقف آل الشيخ للمطالبات التي وجهت له من لاعبين ومسؤولين في النادي بالعودة إلى مصر .

يذكر أن النادي سبق أن أعلن الجمعة نقل ملكيته بالكامل إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

أزمة جديدة ؟

وتأتي تلك التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين نادي بيراميدز والأهلي أزمة على خلفية المباراة التي ستجمعها ضمن الدوري المصري الممتاز.

وكان آل الشيخ قد طالب بضرورة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز، لحين ينهي النادي الأحمر مبارياته المؤجلة في الدوري بسبب التزاماته الإفريقية .

واقترح الاتحاد المصري بأن يلعب الفريقين مباراتهما في الكأس بدلا من المباراة المقررة في الدوري، ولكن الأهلي رفض في بيانه الأخير وطالب بضرورة الالتزام بالموعد المحدد مسبقا.

من جانبه، أكد آل الشيخ في مداخلة تلفزيونية عودته لمصر. وأشار إلى أنه "يتوقع انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز الخميس المقبل، مضيفا أن "الأهلي لن يهرب من خوض اللقاء."

المال الخليجي والرياضة المصرية

ولم يغب رواد مواقع التواصل عن التعليق على عودة تركي آل الشيخ، فدشنوا هاشتاغ #تركي_يرجع_بيبو_يخلع.

واحتل الهاشتاغ المرتبة الثانية في قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر يليه هاشتاغ #الخطيب_ناوي_الدوري_اهلاوي.

وتباينت الآراء حول عودة آل الشيخ، بين مرحب يشيد باسهاماته وإثرائه للمنافسة الكروية في مصر وممتعض يرى فيها مقدمة لأزمات جديدة في المشهد الرياضي المصري.

وأعرب مشجعو الأهلي عن مساندتهم رئيس ناديهم محمود الخطيب أمام "شطحات المستثمر الخليجي"، في حين دافع محبو نادي الزمالك عن آل الشيخ واتهموا الخطيب بإثارة المشاكل.

من جهة أخرى، دعا نشطاء إلى إخراج الرياضية المصرية مما وصفوه بـ "بيت الطاعة" السعودي، إذ يرى بعضهم أن الأحداث الأخيرة أظهرت مدى تبعية الرياضة وخضوعها للمال الخليجي .

ويعتبر البعض أن تجربة آل الشيخ حكمت بالفشل على باقي الاستثمارات الخليجية في الكرة المصرية، إلا أن آخرين دعوا إلى عدم إطلاق أحكام مسبقة، وتحدوثوا عن منافع الإستثمارات الخلجية في البلاد.

وكان آل الشيخ قد شغل منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري لنحو خمسة أشهر، ثم غادره عقب أزمة مع مجلس الإدارة.

واختار آل الشيخ شراء النادي الأسيوطي وغيّر اسمه إلى بيراميدز وعزز صفوفه بعدد كبير من اللاعبين الأجانب بهدف منافسة قطبي الكرة الزمالك والأهلي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري خلف الزمالك المتصدر.