ماذا قال رامي مالك بعد فوزه بالأوسكار؟
اجتاح اسم الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم بعد فوزه بالأوسكار.
وكان مالك قد فاز بجائزة أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم "بوهيميان رابسودي" في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في النسخة الـ91 في لوس انجليس، متفوقا على كريستيان بايل وبرادلي كوبر وويلم دافو وفيغو مورتنسن.
وتصدر اسم رامي مالك باللغتين العربية والانجليزية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية كفلسطين والعراق والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية، حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة عبر من خلالها المصريون والعرب عن فخرهم بالجائزة التي نالها رامي.
وأعاد المغردون نشر كلمة مالك بعد الإعلان عن فوزه بالأوسكار حين قال " أنا ابن مهاجرين من مصر وأنا من الجيل الأول في عائلتي الذي ولد أميركياً".
و هنأت وزارة الهجرة المصرية، على حسابها في تويتر الفنان المصري رامي مالك، بعد تكريمه وفوزه بالأوسكار قائلة :"تهانينا للممثل المصرى رامى مالك، للفوز بجائزه أفضل ممثل في فيلم دراما عن دوره في بوهيميان رابسودي".
وفي لبنان لم يغب اسم الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي حين الحديث عن الأوسكار، فأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغ #نادين_لبكي الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان حاصدا أكثر من 3 ألاف تغريدة معتبرين أن لبكي نجحت في تحقيق إنجاز، وإن لم يكن متمثلاً بجائزة الأوسكار .
ونشرت لبكي صورة لبطل فيلمها "كفرناحوم" الفتى زين على حسابها الرسمي في "إنستغرام" من خلال "الستوري" ظهر فيها بوجه حزين، بعد علمه بخسارة الفيلم.
وكانت جوائز الاوسكار حديث مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم إذ حصد هاشتاغ #Oscars أكثر من ثلاث ملاين تغريدة.