ماذا قال رامي مالك بعد فوزه بالأوسكار؟

اجتاح اسم الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم بعد فوزه بالأوسكار.

مصدر الصورة Getty Images Image caption رامي مالك

وكان مالك قد فاز بجائزة أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم "بوهيميان رابسودي" في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في النسخة الـ91 في لوس انجليس، متفوقا على كريستيان بايل وبرادلي كوبر وويلم دافو وفيغو مورتنسن.

وتصدر اسم رامي مالك باللغتين العربية والانجليزية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية كفلسطين والعراق والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية، حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة عبر من خلالها المصريون والعرب عن فخرهم بالجائزة التي نالها رامي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @imankais1 ابن المهاجرين المصريين #رامي_مالك المولود في لوس انجلوس هو أفضل ممثل أمريكي في هوليوود هذا العام بعد ان حصل جائزتي الأوسكار والغولدن غلوب..



في مكان اخر من العالم ابن المقيم أو الوافد لازال يحلم بالحصول على جنسية الارض التي ولد عليها‼️



انها حقاً #ملحمة_بوهيمية pic.twitter.com/QyGzJsCLl1 — ايمان الحمود (@imankais1) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Youm7Khaled بلدنا دي عجيبة

يبقى كل الأشرار يراهنوا على ضياعها وبعدين الچينات المصرية تفوز بالأوسكار مرة واحدة كدة لشاب يفخر بجذوره المصرية وأبوه وأمه من المنيا

عمرك شوفت عظمة فى چينات شعب أحلى من كدة



صباح الفل على المنيا .

صباح الفل على چينات الفن والإبداع والحضارة

مبروك رامي مالك pic.twitter.com/O2nlwUnIX2 — Khaled Salah (@Youm7Khaled) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وأعاد المغردون نشر كلمة مالك بعد الإعلان عن فوزه بالأوسكار حين قال " أنا ابن مهاجرين من مصر وأنا من الجيل الأول في عائلتي الذي ولد أميركياً".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ScreenMix كلمة الممثل رامي مالك ذو الاصول المصرية بعد فوزه بالاوسكار كافضل ممثل حيث قدم حبه لوالدته ووالده وشكر طاقمه الفني ولم ينسى أصله وكيف إنه مهاجر من مصر ❤

#Oscars pic.twitter.com/52yUtBsjUl — Screen Mix (@ScreenMix) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

و هنأت وزارة الهجرة المصرية، على حسابها في تويتر الفنان المصري رامي مالك، بعد تكريمه وفوزه بالأوسكار قائلة :"تهانينا للممثل المصرى رامى مالك، للفوز بجائزه أفضل ممثل في فيلم دراما عن دوره في بوهيميان رابسودي".

وفي لبنان لم يغب اسم الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي حين الحديث عن الأوسكار، فأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغ #نادين_لبكي الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان حاصدا أكثر من 3 ألاف تغريدة معتبرين أن لبكي نجحت في تحقيق إنجاز، وإن لم يكن متمثلاً بجائزة الأوسكار .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AdeelaOfficial إن فاز فيلمك "كفرناحوم" او لا بالاوسكارز انت بطلة وفخر النا ورفعتي اسم لبنان بالعالي❤️ شكراً لانك عطيتينا درس بالامل والاندفاع والامتيار في زمن مسيطر عليه الهزيمة واليأس والرخص #نادين_لبكي pic.twitter.com/Gyr7qGR8rz — Adeela - عديلة (@AdeelaOfficial) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

ونشرت لبكي صورة لبطل فيلمها "كفرناحوم" الفتى زين على حسابها الرسمي في "إنستغرام" من خلال "الستوري" ظهر فيها بوجه حزين، بعد علمه بخسارة الفيلم.

Image caption زين بطل فيلم كفرناحوم

وكانت جوائز الاوسكار حديث مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم إذ حصد هاشتاغ #Oscars أكثر من ثلاث ملاين تغريدة.