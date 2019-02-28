#راجعين_التحرير بعد انتقادات طالت السيسي عقب حادثة #محطة_مصر
شغل حادث احتراق قطار في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة مصر، أمس الأربعاء، الرأي العام المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام، وتصدر النقاش مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية حاصدا ما يقارب الـ 750 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.
وفي التفاصيل، اندلع حريق هائل في محطة مصر بعد أن اصطدم الجرار رقم 2302 بجدار خرساني لرصيف رقم 6، ما أدى لحريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين، بحسب ما جاء على لسان مستشار وزير النقل، محمد عز.
#محطة_مصر
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #محطة_مصر الذي احتل قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر وعدد من الدول العربية كلبنان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وحصد الهاشتاغ أكثر من مئة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع.
#اطمن_انت_مش_لوحدك
ومن جهته، أطلق الإعلامي المصري المعارض، معتز مطر هاشتاغ #اطمن_انت_مش_لوحدك والذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر، ووصلت عدد المشاركات بالهشتاغ إلى أكثر من 75 ألف تغريدة، اعترض من خلالها الناشطون على ما وصفوه بالظلم والحرمان.
ياسر مدبولي / وليد مرضي
في ظل الفوضى والضحايا الذين سقطوا في حادثة محطة مصر، انتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاب التقط صورة سيلفى له مع الحادث.
فكتب شنودة حبيب :""ياسر مدبولى" حبيب بابا فى الوقت اللى الناس كانت بتجرى تطفىء النيران اللى مشتعلة فى الأجساد كان هو بياخد سيلفى مع " القطار المنكوب " علشان يطمن بابا عليه"
وفي المقابل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور ومقاطع فيديو لشخص يدعى وليد مُرضي، أطلق عليه لقب بطل محطة مصر، كان يركض حاملا الماء، يحاول إنقاذ المصابين الذين كانوا يستغيثون طالبين المساعدة بعدما التهمتهم النيران في حادث قطار محطة مصر.
موقف رسمي
وعلى الصعيد الرسمي، استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤتمره الصحفي مع نظيره الألباني إلير ميتا، بالحديث عن حادث قطار محطة مصر.
ووجه السيسي خالص التعازي لأسر ضحايا حادث القطار الذي شهدته محطة مصر، وطالب بمحاسبة المتسببين في الحادث ورعاية المصابين قائلا "أصدرت توجيهاتي للحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين".
ومن جهته، أصدر مكتب النائب العام في مصر بياناً يشرح فيه تفاصيل الحادث بعد التحقيقات التي أجرتها في القضية.
وقال البيان، إن نتائج التحقيقات أظهرت تشابك جرار القطار الذي تسبب بالحادث مع جرار قطار آخر".
#راجعين_التحرير
وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر هاشتاغ #راجعين_التحرير الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات في مصر، حاصدا أكثر من 60 الف تغريدة قال من خلالها المغردون أن العودة إلى ميدان التحرير هي الخيار، في اشارة منهم إلى التظاهرات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
فقال اسلام عبدالرحيم :"سنعود عاجلا أو أجلا لنمحو ظلام الحكم ونبسط ايدينا على بلادنا من جديد"
وعبرت وفاء عن غضبها قائلة :"كده كده هنموت ...يبقي ملهوش لزمه السكوت" مرفقة تغريدتها بصورة لميدان التحرير أيام التظاهرات التي شهدتها البلاد أيام الثورة وما تلاها.