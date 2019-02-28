شغل حادث احتراق قطار في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة مصر، أمس الأربعاء، الرأي العام المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام، وتصدر النقاش مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية حاصدا ما يقارب الـ 750 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، اندلع حريق هائل في محطة مصر بعد أن اصطدم الجرار رقم 2302 بجدار خرساني لرصيف رقم 6، ما أدى لحريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين، بحسب ما جاء على لسان مستشار وزير النقل، محمد عز.

#محطة_مصر

مصدر الصورة Getty Images Image caption محطة مصر

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #محطة_مصر الذي احتل قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر وعدد من الدول العربية كلبنان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاغ أكثر من مئة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @osgaweesh ٣٠٠ مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة زي ما أعلن اللواء احمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الجديدة



كان هيجرى حاجه لو خليتهم ٢٩٠ مليار وصرفت عشرة مليار على السكك الحديد وصلحتها بدل ما الناس اتحرقوا وهما أحياء #محطه_مصر — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

#اطمن_انت_مش_لوحدك

ومن جهته، أطلق الإعلامي المصري المعارض، معتز مطر هاشتاغ #اطمن_انت_مش_لوحدك والذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر، ووصلت عدد المشاركات بالهشتاغ إلى أكثر من 75 ألف تغريدة، اعترض من خلالها الناشطون على ما وصفوه بالظلم والحرمان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @1_s_herif الحقيقة أن الناس في مصر محظوظون .. فهم ليسوا بحاجة إلى قراءة أدب الرعب لممارسة بروفة الموت .. إن الرعب ضيف دائم معهم خاصة أسوأ أنواعه: الخوف من الغد.



من مقال "عن أدب الرعب في بلد مرعوب" من كتاب "دماغي كده"

*احمد خالد توفيق#اطمن_انت_مش_لوحدك pic.twitter.com/X6XEKXRiWT — ربعاوي2 (@1_s_herif) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

ياسر مدبولي / وليد مرضي

في ظل الفوضى والضحايا الذين سقطوا في حادثة محطة مصر، انتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاب التقط صورة سيلفى له مع الحادث.

فكتب شنودة حبيب :""ياسر مدبولى" حبيب بابا فى الوقت اللى الناس كانت بتجرى تطفىء النيران اللى مشتعلة فى الأجساد كان هو بياخد سيلفى مع " القطار المنكوب " علشان يطمن بابا عليه"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rouquia التقط سيلفي مع القطار الذي وقع به الحريق صباح اليوم،

انتقادات عدة طالت ياسر مدبولي، صاحب الصورة في حادث القطار إذ اعتبره المصريين لا يشعر بمعاناة الناس وآلامهم pic.twitter.com/OaFIpKvtnj — Rouquia Alami (@rouquia) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وفي المقابل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور ومقاطع فيديو لشخص يدعى وليد مُرضي، أطلق عليه لقب بطل محطة مصر، كان يركض حاملا الماء، يحاول إنقاذ المصابين الذين كانوا يستغيثون طالبين المساعدة بعدما التهمتهم النيران في حادث قطار محطة مصر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MKahraba #محطه_مصر

اخيرا شوفنا وشك يا بطل وعرفنا انت مين

اخيرا شوفنا الراجل الجدع الشهم اللى ما خفش على نفسه وكان بينقذ فى الناس

ربنا يحميك يارب ويحفظك من كل شر

انت مش محتاج تكريم من حد كفايه اجرك عند ربنا يا بطل .... هو ده المصرى فى وقت الشدة 🙏🏻 pic.twitter.com/DYwf8s7hAF — mahmoud kahraba (@MKahraba) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @artful_dodger22 الراجل ده انقذ 10 بني ادمين من الموت وفي عز ما كله كان بيجري وبيقول يلا نفسي الراجل ده وقف جنب الناس اللي كانت بتتحرق وانقذهم .

الراجل ده لازم يتكرم ولازم الكل يفضل فاكر اللي عمله .

اللي زي الراجل ده هو اللي يستاهل ان السوشياال ميديا تتقلب وتتكلم عنه .

#محطه_مصر pic.twitter.com/1McBmK6XhQ — mahmoud (@artful_dodger22) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FatmaMdkor يمكن اللقطة دي كتير مخدوش بالهم منها

لحظة الانفجار ناس كتير كانت بتجري والنار ماسكة فيها

واحد بس فضل معاهم ولف وراهم واحد واحد

لحد ما طفاهم كلهم بالمايه وانقذ حياة كتير منهم

وجه الشاب دة مش ظاهر فالفيديو لكن مينفعش حد ينساه

" ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا "#محطه_مصر pic.twitter.com/DQakCv1sFc — Fatma Adel (@FatmaMdkor) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

موقف رسمي

وعلى الصعيد الرسمي، استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤتمره الصحفي مع نظيره الألباني إلير ميتا، بالحديث عن حادث قطار محطة مصر.

ووجه السيسي خالص التعازي لأسر ضحايا حادث القطار الذي شهدته محطة مصر، وطالب بمحاسبة المتسببين في الحادث ورعاية المصابين قائلا "أصدرت توجيهاتي للحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين".

ومن جهته، أصدر مكتب النائب العام في مصر بياناً يشرح فيه تفاصيل الحادث بعد التحقيقات التي أجرتها في القضية.

وقال البيان، إن نتائج التحقيقات أظهرت تشابك جرار القطار الذي تسبب بالحادث مع جرار قطار آخر".

#راجعين_التحرير

وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر هاشتاغ #راجعين_التحرير الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات في مصر، حاصدا أكثر من 60 الف تغريدة قال من خلالها المغردون أن العودة إلى ميدان التحرير هي الخيار، في اشارة منهم إلى التظاهرات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

فقال اسلام عبدالرحيم :"سنعود عاجلا أو أجلا لنمحو ظلام الحكم ونبسط ايدينا على بلادنا من جديد"

وعبرت وفاء عن غضبها قائلة :"كده كده هنموت ...يبقي ملهوش لزمه السكوت" مرفقة تغريدتها بصورة لميدان التحرير أيام التظاهرات التي شهدتها البلاد أيام الثورة وما تلاها.