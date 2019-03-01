حراك_1_مارس صرخة جزائرية في وجه بوتفليقة

بعد أسبوع من مسيرات 22 شباط/فبراير في الجزائر ضد العهدة الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تتجدد الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر للخروج مجددا إلى الشارع اليوم.

#حراك_1_مارس

مصدر الصورة Getty Images Image caption مظاهرات الجزائر

وانتشر هاشتاغ #حراك_1_مارس بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، وحصد الهاشتاغ على تويتر أكثر من 7 ألاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن رفضهم للعهدة الخامسة.

فقال ‏أ. عبدالله شكة: "السياسيون يستفزون الشعب بتصريحاتهم الصبيانية لأجل أن تكون ردته همجية كي يستغلونها بقذارتهم لكن لن يفلحوا في هذا لأن الشعب بلغ درجة وعي كبيرة فاقت درجة غبائهم سنين ضوئية..الحذر الحذر من دخول نفق تصريحاتهم الذي يستدرجونكم إليه اجهضوا مخططهم"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @chekka_abdallah السياسيون يستفزون الشعب بتصريحاتهم الصبيانية لأجل أن تكون ردته همجية كي يستغلونها بقذارتهم لكن لن يفلحوا في هذا لأن الشعب بلغ درجة وعي كبيرة فاقت درجة غبائهم سنين ضوئية..



الحذر الحذر من دخول نفق تصريحاتهم الذي يستدرجونكم إليه

اجهضوا مخططهم..#حراك_1_مارس#لا_للعهدة_الخامسة — ‏أ. عبدالله شكة 🇩🇿📚 (@chekka_abdallah) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

الموقف الرسمي

ومن جهته، وصف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أفعال بعض المتظاهرين في المسيرات الرافضة لترشح بوتفليقة بـ "الحاقدة على رجل قدم الكثير للجزائر"، وتسبب دفاع أويحيى داخل البرلمان عن رئيس الدولة، بتصاعد أصوات نواب في المعارضة حاولت مقاطعة كلمته لا سيما حديثه عن "ما آلت اليه بلدان الربيع العربي" ما بعد المسيرات التي بدأت سلمية.

وأضاف: "أتساءل لماذا كل هذا الحقد ضد الرئيس؟ هل لماضيه، فماضيه صافٍ، أم لمساره؟ فمساره كان حافلاً بالإنجازات، وأفنى عمره وصحته من أجل خدمة الجزائر". وتابع أن "المرض والصحة من عند الله... الرئيس تعرض لوعكة صحية قبل سنوات إلا أن الشعب طالبه بالترشح، وصوت له بقوة في 2014".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abuahmed_at بعد ثلاثة أيام من النقاشات الحادة في قبة البرلمان والتبهديل للوزير الأول أحمد أويحيى وفي الأخير قالهم هذا دليل على الديمقراطية وحرية التعبير التي رسخها فضيلته معناها اذا كان في بلدان تهدر تموت في الجزائر الحبيبة أقعد أهدر لال تموت#لا_للعهدة_الخامسة — أبو أحمد عط (@abuahmed_at) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Torab48 الوزير الأول أحمد أويحيى يهدد الجزائريين۔۔۔

"سوريا بدأت بالورود وانتهت بالدم.. لسنا هنا للتخويف ولا للحديث عن استغلال الماضي" — محمد فضل عباس (@Torab48) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kbkhelfaoui أحمد أويحيى: "..هناك حراك حقود ضد بوتفليقة.."



أتعجب كيف لرئيس حزب التجمع (الديمقراطي) لا يفرق بين حرية الرأي والقناعة، وبين الحقد — كريم بن خلفاوي (@kbkhelfaoui) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشر عدد من الصور لرجال الأمن الجزائري الرافضين لولاية بوتفليقة الخامسة وكانت رسالة هؤلاء نحن هنا "لحماية الشعب وليس لحماية الحكام"، وتبرز الصور الرتب والمراكز العسكرية لهؤلاء الأفراد.

وأكد المغردون على سلمية تحركهم اليوم رافعين شعار "حربنا اليوم هيا السلم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Algeria_Tweet #حراك_1_مارس

اللــهم أْمّن بلادنا و أنزل علينا سكينة من عندك. اللــهم ألف بين قلوب الجزائريين و اجمعهم على طاعتك. اللــهم ثبتنا و احفظ بلادنا من شر الأشرار و الفتن.ا اللهم إنه بلد ارتوى ترابه بدم الشهداء فبارك فيه و احمه إنك أنت السميع المجيب.🙏 pic.twitter.com/Qqtmecyb1O — Algeria Tweet (@Algeria_Tweet) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

بوتفليقة

والرئيس بوتفليقة الذي يطالب الجزائريون برحيله هو الرئيس العاشر للجزائر منذ نشأتها والرئيس الثامن منذ الاستقلال.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تجاوز في مدة حكمه مدة حكم الرئيس هواري بومدين ليصبح أطول رؤساء الجزائر حكماً.

وفي 23 شباط/فبراير 2014 أعلن وزيره الأول عبد المالك سلال ترشحه لعهدة رئاسية رابعة وسط جدال حاد في الجزائر حول صحته ومدى قدرته على القيام بمهامه كرئيس دولة.