مظاهرات الجزائر: دعوات إلى إعلان #العصيان_المدني

لا يزال الشارع الجزائري غاضبا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، رغم كل الوعود التي جاءت في نص الرسالة التي وجهها الرئيس للجزائريين.

#ترحلوا_يعني_ترحلوا

مصدر الصورة Getty Images Image caption دعوات إلى إعلان العصيان المدني في الجزائر

وانتفض الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لم جاء في رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التي بثها التليفزيون الرسمي الجزائري.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #ترحلوا_يعني_ترحلوا الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الجزائر حاصدا أكثر من 5 آلاف تغريدة، طالب من خلالها الناشطون بتنحي الرئيس بوتفليقة، وإعلان حالة شغور منصب الرئيس، واستقالة كل أعضاء الحكومة.

فقالت سمية: "اقتراح بوتفليقة لعهدة لمدة سنة هو لترتيب خروج العصابة مع عائلاتهم وتصفية أعمالهم هنا وتهريب أموالهم بسلام، شكرا سيدي الرئيس لقد خنت الأمانة، سنلتقي أمام العزيز الحكيم عندها تعرف معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @simou_soumia اقتراح بوتفليقة لعهدة لمدة سنة هو لترتيب خروج العصابة مع عائلاتهم وتصفية أعمالهم هنا وتهريب أموالهم بسلام...

شكرا سيدي الرئيس لقد خنت الأمانة...

سنلتقي امام العزيز الحكيم عندها تعرف معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته#ترحلوا_يعني_ترحلوا — Soumia Simou (@simou_soumia) ٤ مارس ٢٠١٩

#العصيان_المدني

ودعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدخول في عصيان مدني بالجزائر إلى حين استجابة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، والتراجع عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة.

وجاءت الدعوات، بعد الإيداع الفعلي لملف الترشح، من قبل مدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان بالمجلس الدستوري مساء الأحد، وهو ما اعتبره نشطاء تجاهلا لمطالب الشارع الواضحة.

فقال شمس الدين: "لا نريد وعودا زائفة بعد الفوز بالخامسة بل لا نريد الخامسة أصلا وتجاهل مطالب الشعب بهذه الطريقة قد يدفع الأمور للفوضى. علينا الذهاب لخطوة العصيان المدني كبديل وبعدها مواصلة المسيرات والالتزام بسلميتها وحضاريتها حتى تحقيق مطالبنا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @IImeneden الحل الوحيد و المفتاح يكمن في افراد الشرطة ، الدرك و الجيش الشعبي الوطني وحدهم قادرين يحبسوا المهزلة اذا وقفو في وجه النظام الفاسد و إلتحقوا ب #العصيان_المدني لن يبقى في يد العصابة شيء 👌 سترضخ لا محالة و تنسحب

#ترحلوا_يعني_ترحلوا — Imene Den 🇩🇿 (@IImeneden) ٤ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @n734UnvaQ7 السلام عليكم

إخوتي الأفاضل أيها الشعب الجزائري الكريم علينا بالإتحاد والوقوف بالبلاد لأن بلادنا أصبحت مسخرة بين الأمم بعدما كانت مفخرة #العصيان_المدني — yahia Amine📒🇩🇿📝📜 (@n734UnvaQ7) ٤ مارس ٢٠١٩

وأعلنت نقابة المحامين الجزائريين في محافظة قسنطينة في بيان لها العصيان المدني و"مقاطعة العمل القضائي في جميع المجالس والمحاكم القضائية التابعة للاختصاص الإقليمي لمنظمة قسنطينة ابتداءً من يوم الأربعاء" ، بحسب البيان الذي انتشر على "تويتر".

وفي المقابل رفض آخرون العصيان المدني فقال رحيم: "يجب إيقاف المظاهرات، ولا داعي لأي عصيان مدني وغيره مما لايحمد عقباه. الحل هو معركة قانونية، يجب رفع دعاوى خرق الدستور أمام القضاء الاستعجالي في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة أو المحكمة العليا، والدفع بعدم دستورية ترشح بوتفليقة استنادا للمادة 102".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Yekken_Rahim يجب إيقاف المظاهرات، ولا داعي لأي عصيان مدني وغيره مما لايحمد عقباه.

الحل هو معركة قانونية، يجب رفع دعاوى خرق الدستور امام القضاء الاستعجالي في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة او المحكمة العليا، والدفع بعدم دستورية ترشح بوتفليقة استنادا للمادة 102.#العصيان_المدني#رئاسيات_2019 — Yekken Rahim ⵣ (@Yekken_Rahim) ٤ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @7saadiya العصيان المدني سيفشل ولن يغير شيئا في نظري كما أن اغلب دعاته يستغلونه للكسل وعدم الإلتحاق بالعمل أما نتيجته فانها تظهر فقط عندما تكون دولتك يتأثر اقتصادها بالمواطن والجميع يعلم ان حاسي مسعود فقط التي تهم النظام ...#العصيان_المدني — Sعdiya (@7saadiya) ٤ مارس ٢٠١٩

الجمعة الثالثة

وانتشرت دعوات على المنصات الاجتماعية تدعو للتظاهر مجددا ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة للجمعة الثالثة على التوالي يوم 8 أذار/مارس الجاري.