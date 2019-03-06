ريال مدريد : هل هذه بداية النهاية؟
اجتاح اسم ريال مدريد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في معظم الدول العربية كلبنان ومصر والعراق والأردن والإمارات والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وغيرها.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هاشتاغ #ريال_مدريد ليتصدر المشهد ويحصد أكثر من 80 ألف تغريدة على مدار الـ24 ساعة الماضية.
يأتي هذا الانتشار الواسع بعد إقصاء الفريق الملكي من دوري أبطال أوروبا، إثر خسارته 4-1 أمام أياكس أمستردام في إياب ثمن نهائي البطولة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز النادي الإسباني (2-1).
وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا، كما خرج الأسبوع الماضي من كأس ملك إسبانيا وابتعد عن المنافسة في الدوري الإسباني، مما دفع جماهير الريال إلى انتقاد النادي والجهاز الفني واللاعبين بشكل كبير.
#ريال_مدريد
وقال المحلل الرياضي طارق ذياب: "سياسة رئيس النادي هي التي أوصلت ريال مدريد لهذه الحالة الكارثية، لا بد من مراجعة كلية لرئيس النادي والمسؤولين، صلاحية عدد من اللاعبين انتهت وأول شخص هو رئيس النادي رغم أنني من المعجبين به، الفريق بدون روح حان الوقت للتغيير".
فرصة للأندية الأخرى
وفي المقابل اعتبر البعض أن خروج ريال مدريد من المنافسة يفسح المجال لباقي الأندية الأوروبية لحصد اللقب بعد سيطرته على أوروبا.
فقال المعلق الرياضي حسين ياسين: "أخيرا بعد ثلاث سنوات صار بإمكان باقي الأندية في أوروبا أن تفوز بدوري الأبطال، فقد خرج ريال مدريد".
وشاطره الرأي زميله فارس عوض قائلا: "لا يمكن الفوز طوال الوقت، سقط البطل، البطولة متاحة للجميع" مرفقا تعليقه بصورة لريال مدريد وهو يتوج بالبطولة في السنوات الثلاثة الماضية.
رحيل رونالد
ولم يغب رونالد عن تعليقات المغردين، إذ اعتبروا أن رحيله عن الفريق الملكي هو السبب الذي أوصل الفريق إلى هذه المرحلة.
ونشروا صورا من مباراة سابقة لريال مدريد وأياكس فاز فيها مدريد 4-1 بعكس نتيجة أمس مرفقين الصور بعبارة "أيام العز".
من جهة أخرى، رحب كثيرون بخروج الفريق الملكي من دوري أبطال أوروبا، واعتبروا أن هذه بداية النهاية لفريق "سرق ثلاث بطولات بدون تقنية الفيديو (VAR) وفي أول سنة تمَّ اعتمادها خرج الريال من دور 16 وعلى أرضه وبين جمهوره".