ريال مدريد : هل هذه بداية النهاية؟

اجتاح اسم ريال مدريد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في معظم الدول العربية كلبنان ومصر والعراق والأردن والإمارات والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وغيرها.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هاشتاغ #ريال_مدريد ليتصدر المشهد ويحصد أكثر من 80 ألف تغريدة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ريال مدريد خارج دوري أبطال أوروبا

يأتي هذا الانتشار الواسع بعد إقصاء الفريق الملكي من دوري أبطال أوروبا، إثر خسارته 4-1 أمام أياكس أمستردام في إياب ثمن نهائي البطولة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز النادي الإسباني (2-1).

وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا، كما خرج الأسبوع الماضي من كأس ملك إسبانيا وابتعد عن المنافسة في الدوري الإسباني، مما دفع جماهير الريال إلى انتقاد النادي والجهاز الفني واللاعبين بشكل كبير.

#ريال_مدريد

وقال المحلل الرياضي طارق ذياب: "سياسة رئيس النادي هي التي أوصلت ريال مدريد لهذه الحالة الكارثية، لا بد من مراجعة كلية لرئيس النادي والمسؤولين، صلاحية عدد من اللاعبين انتهت وأول شخص هو رئيس النادي رغم أنني من المعجبين به، الفريق بدون روح حان الوقت للتغيير".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DhiabTarak - سياسة رئيس النادي هي التي أوصلت ريال مدريد لهذه الحالة الكارثية..

- لا بد من مراجعة كلية لرئيس النادي و المسؤولين..

- صلوحية عديد اللاعبين إنتهت و أول شخص هو رئيس النادي رغم أنني من المعجبين به..

- الفريق بدون روح.. حان الوقت للتغيير ! pic.twitter.com/sVHgstjLiu — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) ٥ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aymanjada خسارة كارثية وأداء هزيل أمام أياكس المجتهد .. منذ رحيل زيدان ورونالدو تعرض ريال مدريد لثلاث عشرة خسارة وأخفق في كل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس أندية العالم وهي أسهلها ، وبات شبحاً لبطل أوربا القياسي ، إنها نهاية مرحلة ولابد من البناء الصحيح بعدها لاستعادة بريقه المعروف . — أيمن جاده (@aymanjada) ٥ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Meshari_ سيتذكر التاريخ

أحد أكبر الجرائم الكروية

المجرم : بيريز رئيس ريال مدريد

ترك الفريق يصارع مصيره بعد خروج

مدربه ونجم الفريق وهو يكتفي بالمشاهده! — مشاري الخزيم (@Meshari_) ٥ مارس ٢٠١٩

فرصة للأندية الأخرى

وفي المقابل اعتبر البعض أن خروج ريال مدريد من المنافسة يفسح المجال لباقي الأندية الأوروبية لحصد اللقب بعد سيطرته على أوروبا.

فقال المعلق الرياضي حسين ياسين: "أخيرا بعد ثلاث سنوات صار بإمكان باقي الأندية في أوروبا أن تفوز بدوري الأبطال، فقد خرج ريال مدريد".

وشاطره الرأي زميله فارس عوض قائلا: "لا يمكن الفوز طوال الوقت، سقط البطل، البطولة متاحة للجميع" مرفقا تعليقه بصورة لريال مدريد وهو يتوج بالبطولة في السنوات الثلاثة الماضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HusseinY22 اخيرا بعد ثلاث سنوات صار بإمكان باقي الأندية في اوروبا ان تفوز بدوري الابطال ... فقد خرج ريال مدريد — حسين ياسين - Hussein Yassin (@HusseinY22) ٥ مارس ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alfheedA ضحايا #ريال_مدريد عقولهم طارت (فرحًا)، أفهم ذلك



سنوات وهو يملأ صدورهم حزنًا، ويمنعهم من دخول حفلات الكبار، ويرغمهم على النوم باكرًا، وسيكون مسموحًا لهم هذا الموسم أن يسهروا ويلعبوا قليلًا، لأن «الملكي» في إجازه



لكن تذكروا جيدًا: تحتاجون إلى حياة كاملة ليكون طولكم بمحاذاة ركبتيه pic.twitter.com/2Ni9Ps767I — أحمد الفهيد (@alfheedA) ٥ مارس ٢٠١٩

رحيل رونالد

ولم يغب رونالد عن تعليقات المغردين، إذ اعتبروا أن رحيله عن الفريق الملكي هو السبب الذي أوصل الفريق إلى هذه المرحلة.

ونشروا صورا من مباراة سابقة لريال مدريد وأياكس فاز فيها مدريد 4-1 بعكس نتيجة أمس مرفقين الصور بعبارة "أيام العز".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khalidjassem74 ريال مدريد كان ، ومازال ، وسيبقى أكبر من كل ( النجوم ) ، لكني لم أرى الملكي متأثراً برحيل أحد كما أراه الآن بدون ( كريستيانو ) .. لم يكن مجرد لاعب بل قلب مدريد النابض!#ريال_مدريد_أياكس pic.twitter.com/bbFzDs35X9 — خالد جاسم (@khalidjassem74) ٥ مارس ٢٠١٩

من جهة أخرى، رحب كثيرون بخروج الفريق الملكي من دوري أبطال أوروبا، واعتبروا أن هذه بداية النهاية لفريق "سرق ثلاث بطولات بدون تقنية الفيديو (VAR) وفي أول سنة تمَّ اعتمادها خرج الريال من دور 16 وعلى أرضه وبين جمهوره".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Li0MJoEbMUPI3ze #ريال_مدريد سرق ثلاث بطولات بدون تقنية الڤار وفي أول سنة تمَّ اعتمادها خرج الريال من دور 16 وعلى أرضه وبين جمهوره !



هل أدركتم لِمَ عارضَ رئيس الريال الاعتماد على تقنية الڤار ؟! pic.twitter.com/Sb2QItnycY — محمد محسن (@Li0MJoEbMUPI3ze) ٥ مارس ٢٠١٩