في مقال أثار الكثير من الجدل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المصرية تستحق "أوسكار النفاق"، بسبب احتفائها بالممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك.

مصدر الصورة Frazer Harrison

وأوضحت المنظمة بأن مقص الرقيب المصري طال مشاهد من فيلم "بوهيميان رابسودي" الذي جسد فيه مالك شخصية مغني الروك فريدي ميركوري.

وقالت نيلا غوشال، الباحثة بالمنظمة إن "السلطات المصرية سارعت للاحتفاء بمالك الذي فاز بجائزة أوسكار لتجسيده دور مثلي في فيلم بينما تقمع أجهزتها المثليين".

وذكرت الكاتبة بأن مصر لم تعرض الفيلم في دور السينما إلا بعد اقتطاع عدة مشاهد، بحسب ما قاله مصدران في القاهرة لهيومن رايتس ووتش.

وختمت: "لو عاش ميركوري في مصر اليوم لاتهمته السلطات بموجب قانون مكافحة "الفسق والفجور" كما فعلت مع 76 شخصاً خلال العام الماضي".

ردود فعل غاضبة

وبمزيج من الغضب والرفض، تفاعل رواد مواقع التواصل العرب مع مقال المنظمة الحقوقية.

وأعيد نشر تغريدة احتوت على رابط المقال أكثر 600 مرة بينما حصدت أكثر من ألف إعجاب.

واتسمت أغلبية التعليقات على التغريدة بالسلبية، إذ وصف معلقون المقال بالمهزلة واتهم آخرون المنظمة بازدواجية المعايير في معالجة قضايا المسلمين.

وراح بعضهم يعدد قضايا يرون أنه كان من الأجدر بالمنظمة معالجتها.

فكتب المغرد شريف والي: "منظمة تتخذ منهجا معاديا لمصر بشكل عام ولها أهداف سياسية مدفوعة الأجر ولا تستحق أي مصداقية."

وعلق سلمان بالقول: "هيومن رايتس ووتش عندي أصدقاء مسلمون من الصين ممنوعون من ممارسة الدين؟ طيب تعرفون أنهم يعتقلون المسلمين في معسكرات ...".

أما حساب "أروقة تويتر" فكتب: "السبب الوحيد الذي تستحق مصر لأجله أوسكار النفاق، هو أن مالك ليس مصري! وهذا بلسانه شخصيا! عقدة النقص التي تعانيها الشعوب تعانيها الدول على المستوى الرسمي!!!! الأوسكار مسيس. دعنا نصنع أنفسنا كعرب بعيدا عن أمريكا والغرب...".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohAlmaswari هل هذا تعبير يمكن أن يصدر من منظمة حقوقية أو تدعي أنها منظمة حقوقية؟!

هذا الوصف بعيد كل البعد عن الحقوق والحريات.

تثبتون للعالم أن هيومن رايس ووتش منظمة سياسية تنفذ أجندات خاصة ولا علاقة لها بالحقوق والحريات على الإطلاق. — المحامي محمدالمسوري (@MohAlmaswari) ٤ مارس ٢٠١٩

وكان النائب المصري محمد إسماعيل، قد هاجم الإعلام في بلاده لاحتفائه بفوز مالك، واصفا إياه بمفسد لأخلاق الشباب العربي.

ورأى النائب أن "الهدف من وراء حصول مالك على الجائزة هو تعميم المثلية الجنسية التي ترفضها جميع الأديان السماوية".