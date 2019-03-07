"ألو أين بوتفليقة؟" ..."أعيدوا لنا بوتفليقة ليدفع ثمن البيتزا" ...هكذا أمطر جزائريون مستشفى جنيف الجامعي بالاتصالات، للسؤال عن صحة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.

مصدر الصورة RYAD KRAMDI

فبينما يرقد الرئيس الجزائري في المستشفى بعيدا عن أعين الصحفيين وهتافات المحتجين، قرر البعض الوصول إليه بطريقتهم الخاصة.

وتداول ناشطون جزائريون عبر فيسبوك تسجيلات لمحادثات طريفة جمعتهم بموظفي استقبال المستشفى السويسري.

وبحسب مواقع سويسرية، تلقى مستشفى جنيف الجامعي أكثر من 6 آلاف اتصال منذ مساء الأربعاء.

وظهر أحد المتصلين وهو يطلب بطريقة ساخرة من موظفي الاستقبال بالمستشفى التخلي عن علاج بوتفليقة أو الإفصاح عن حالته لمساندة الشعب الجزائري في احتجاجاته.

يأتي هذا في ظل تضارب الأنباء حول صحة الرئيس الجزائري وعدم صدور أي تأكيد أو نفي من مستشفى جنيف الجامعي حول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هاري بورتر حاضر في الاحتجاجات

وقد تفنن المتظاهرون في ابتداع أساليب متنوعة للاحتجاج في الشارع والعالم الافتراضي.

ورفع شبان في مظاهراتهم لافتات ساخرة وصورا كاريكاتورية تتهكم على بعض المسؤولين، وتندد بالأوضاع المزرية التي وصلت إليها البلاد.

وعلق أحدهم على تلك الشعارات قائلا: "لو كنت مسؤولا ورأيت كل هذه الشعارات والإهانات لما استقلت على الفور".

كما استعان المشاركون في المظاهرات الطلابية بصور وعبارات رددت في أفلام أجنبية ورسوم متحركة، للتعبير عن رفضهم لترشيح بوتفليقة لولاية جديدة.

من أبرز الشعارات التي رفعها الطلاب الجامعات لافتة كتب عليها Accio Goverment وهي عبارة مقتبسة من سلسلة هاري بوتر وتعني "الطلبة يتمنون حكومة ورئيسا".

كما غلفت بعض الشعارات بطابع رومانسي، إذ رفعت إحدهن لافتات كتبت عليها :" أريده مثل بوتفليقة كلما طلبت منه الرحيل زاد تعلقا" و ذيلت اللافتة بعبارة " لا للعهدة 5 "

ولجأ كثير منهم لتطبيق "التيكتوك Tik Tok" لمحاكاة تصريحات السياسيين الجزائريين والتهكم عليهم.